Enhetschef (vikariat) till kundtjänst på Lunds renhållningsverk
2026-02-07
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som vikarierande enhetschef på kundtjänst har du ansvar för kundupplevelsen samtidigt som du leder ett kompetent team med 6 medarbetare inom kundservice och kundrådgivning.
Du har kunddialog och ett löpande och aktivt samarbete med övriga verksamheter inom LRV. Vidare arbetar du med strukturer och processer och säkerställer att verksamheten har rätt förutsättningar för att nå sina mål.
Du rapporterar till ekonomi- och administrativa chefen och ingår i LRV:s chefsgrupp.
Du som söker
- Har en eftergymnasial utbildning, minst på kandidatnivå.
- Har tidigare erfarenhet av att arbetat som chef och ledare.
- Vi ser gärna att du har arbetat inom kundtjänst med kundfokus som prioritet.
- Har mycket god datorvana och erfarenhet av att arbeta i system för kundtjänst.
- Har ett intresse för miljöfrågor.
- Eftersom vi arbetar mycket med muntlig och skriftlig information är det viktigt att du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
- Det är meriterande om du kan engelska och tidigare har arbetat i en politiskt styrd organisation.
Vi söker en serviceinriktad, strukturerad och självgående ledare som är bra på att identifiera förbättringsmöjligheter. Som person är du en lösningsorienterad och diplomatisk brobyggare som har lätt för att skapa och bibehålla relationer. Vidare är du duktig på att med lugn och professionalism hantera komplexa kundärenden. Du bidrar till arbetsglädje, engagemang och har förmågan att på ett tillitsfullt sätt ta vara på och utveckla medarbetarna på bästa sätt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter/ansvarsområden:
- Att arbeta närvarande, coachande och strukturerat med arbetsledning för att motivera, engagera och utveckla personalen på både individ- och gruppnivå.
- Ansvara för att bibehålla och utveckla kundrelationen, servicenivån och tjänster.
- Planera och följa upp kvalitet på utförda tjänster till kund.
- Tillsammans med kommunikation ta fram driftskommunikation.
- Planera, utveckla och optimera verksamheten.
- Medverka aktivt till verksamhetens förändrings- och utvecklingsarbete till följd av bl.a. lagstadgade beslut, kundernas förväntningar och hållbarbetsskäl. Detta innebär bl.a. att arbeta aktivt för att minska avfallet och för en bättre källsortering.
- Ansvara för att bibehålla och utveckla relationen med samarbetspartners (internt och externt).
- I arbetet ingår operativa arbetsuppgifter.
- Som enhetschef har du verksamhets-, ekonomi-, arbetsmiljö-/personalansvar.
På Lunds renhållningsverk är hållbarhet en naturlig del av vår vardag. Tillsammans med engagerade kollegor är du med och skapar långsiktigt värde för invånare, miljö och framtida generationer. Vi erbjuder en bred roll som ger dig både operativt och strategiskt inflytande. Hos oss får du ett stimulerande arbete där kundfokus och utveckling av hållbara lösningar och digitalisering driver verksamheten framåt.
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
I denna rekryteringsprocess tillämpar vi löpande urval så vi ber dig att skicka in din ansökan snarast möjligt.
Tillträde sker snarast och vikariatet beräknas pågå till preliminärt september 2026.
På Lunds renhållningsverk arbetar drygt 100 engagerade medarbetare med ansvar för avfallshanteringen. Vårt fokus är attraktiva lösningar som underlättar återvinning och hållbar avfallshantering. Verksamheten är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierad, och vår fordonspark är fossilfri. Hos oss får du ett stimulerande arbete där kundfokus och utveckling av hållbara lösningar driver verksamheten framåt på en arbetsplats som präglas av arbetsglädje och gemenskap!
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?
