Enhetschef välkomnas till Resursenheten- Rättspsykiatri Vård Stockholm
Region Stockholm / Sjukvårdschefsjobb / Upplands Väsby
2026-02-20
Vill du leda en tvärprofessionell enhet och bidra till utvecklingen av en verksamhet med ett viktigt samhällsuppdrag?
Rättspsykiatri Vård Stockholm söker nu en engagerad och trygg enhetschef till Resursenheten inom Sektion Nord, med placering på Löwenströmska sjukhuset- Upplandsväsby.
Vi erbjuder ett meningsfullt chefsuppdrag där du tillsammans med kompetenta kollegor och medarbetare bidrar till utvecklingen av en modern rättspsykiatrisk heldygnsvård och öppenvård.Publiceringsdatum2026-02-20Om företaget
Rättspsykiatri Vård Stockholm (RPV) bedriver specialiserad psykiatrisk vård för patienter med allvarlig psykisk sjukdom och som har dömts för brott. Verksamheten har totalt 550 medarbetare uppdelade på två sektioner - Nord och Syd - med totalt 15 vårdavdelningar och två öppenvårdsmottagningar. Vi finns i Flemingsberg och i Upplands Väsby. Uppdraget omfattar patienter med svår psykiatrisk problematik och vården ges i nära samverkan med rättskedjans aktörer, socialtjänst och övrig hälso- och sjukvård.
Vår verksamhet på Löwenströmska sjukhuset finns i en naturskön miljö, där du som chef får arbeta i lugnare omgivningar bort från storstadens puls och stress men med närhet till Stockholm.
Samtidigt utvecklar vi våra avdelningar till moderna, funktionella och säkra vårdmiljöer. Vi investerar i framtiden, både i våra lokaler och i vårt ledarskap.Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef för Resursenheten har du ett ansvar för att leda, följa upp och vidareutveckla verksamheten tillsammans med dina medarbetare.
Enheten omfattar 23 medarbetare fördelade på olika flera professioner - medicinska sekreterare, psykologer, kuratorer, arbetsterapeuter, rehabassistent och administrativa handläggare.
I uppdraget ingår ansvar för personal och arbetsmiljö, ekonomi, miljöarbete (hållbara rutiner och minskad miljöpåverkan), patientsäkerhet samt samordning och utveckling av gemensamma processer och behandlingsinsatser.
Du samarbetar nära andra enhetschefer för att skapa en helhetssyn på sektionen och säkerställa att resurser och insatser används effektivt för en trygg och patientsäker vård.
Du ingår i sektionsledningen och rapporterar direkt till sektionschef.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
har relevant hälso- och sjukvårdsutbildning eller akademisk utbildning
har gedigen erfarenhet från hälso- och sjukvård, rättsväsende eller annan komplex verksamhet
Meriterande är om du har dokumenterad ledarskapserfarenhet, gärna inom hälso- och sjukvårdDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en trygg och inspirerande ledare som skapar engagemang, delaktighet och arbetsglädje i en verksamhet med många professioner.
Du har ett coachande och inkluderande ledarskap och trivs i en roll där du kombinerar strategiskt utvecklingsarbete med ett närvarande operativt ansvar.
Som person är du:
strukturerad och tydlig
kommunikativ och samarbetsinriktad
flexibel och lösningsorienterad
driven av förbättrings- och utvecklingsarbete
Du vill vara med och forma framtidens rättspsykiatriska vård med fokus på kvalitet, patientsäkerhet och en hållbar arbetsmiljö.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Som medarbetare hos oss får du goda möjligheter att utvecklas i din roll och ta del av Region Stockholms förmåner, bland annat:
friskvårdsbidrag upp till 5 000 kr/år
friskvårdstimme
fri hälso- och sjukvård
flexibel arbetstid
individuellt anpassad introduktion och nära stöd från ledning och stab
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning i din grundprofession med ett chefsförordnande på upp till tre år, med möjlighet till förlängning.
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Urval sker löpande
Drogtestning tillämpas i samband med anställning
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Rättspsykiatri Vård Stockholm Kontakt
Nadia Devletyan 08-12355829 Jobbnummer
