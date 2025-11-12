Enhetschef VA-verk med engagemang för hållbar utveckling av Norra Dalarna
2025-11-12
, Mora
, Älvdalen
, Rättvik
, Leksand
Inom norra Dalarna bor cirka 35000 invånare och här finns över 1000 företag som tillsammans med ett stort antal fritidshus och turister, såväl sommar som vinter, ska förses med dricksvatten och hållbara lösningar inom avfallshanteringen. Med uppdrag att verka för "ett hållbart liv - tillsammans" finns Nodava AB (Norra Dalarna Vatten & Avfall) som är ett kommunalt kompetensbolag med uppdrag att förvalta och utveckla egendom i form av anläggningar och utrustning för vattenförsörjning, avloppshantering och avfallshantering i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.
Från 1 januari 2026 formeras Nodavas kompetenser inom driftverksamheten i tre enheter: VA-verk, VA-nät och Avfall/återvinning med syfte att skapa bättre förutsättningar för en hållbar kompetensstruktur som har kapacitet att möta framtida utmaningar.
Enheten VA-verk svarar för att säkerställa en robust, effektiv och hållbar vatten- och avloppshantering. Uppdraget ska utföras genom ett systematiskt och förebyggande underhållsarbete samt snabb och effektiv hantering av driftstörningar. Nodava har sedan några år en uttalad ambition att stärka kvalitetsarbetet och öka verksamhetens förmåga att hantera komplexa utmaningar. Vi ställer nu om ytterligare för att möta den strukturomvandling som bland annat digitalisering och VA-teknisk innovation kommer innebära.
Känner du engagemang för hållbar utveckling och vill leda enhetens verksamhet i nära samspel med driftledning och medarbetare är detta ett uppdrag för dig.
Dina uppgifter
Leda, utveckla och följa upp driftverksamhet för VA-verk med ägarnas och kundernas behov i fokus samt i enlighet med gällande lagstiftning och styrdokument.
Medverka aktivt i utveckling av Nodava som bolag och som medlem i driftledningen.
Samskapa utveckling av medarbetarskap mot måluppfyllelse samt verka för hållbar kompetensförsörjning, arbetsmiljö och resursplanering inom enheten.
Ha budget- och resultatansvar för definierad verksamhet. Ansvara för genomförande och uppföljning av utförda arbeten jämfört med driftbudget, tidplaner och kvalitet.
Identifiera, upphandla och verka för hållbara externa samarbeten som säkerställer en långsiktigt effektiv, flexibel och kundorienterad verksamhet.
Företräda Nodava i kontakt med entreprenörer samt i olika nätverk och i kontakter med näringsliv, myndigheter och organisationer utifrån chefsuppdragets ansvarsområden.Publiceringsdatum2025-11-12Profil
Nodava bedriver samhällsviktig verksamhet och VA-branschen står inför spännande utmaningar. För det krävs helhetssyn och mycket god förmåga att samverka och samarbeta med andra för att nå gemensamma mål. Genom ditt ledarskap skapas goda förutsättningar för engagemang och delaktighet och din ledarstil kommer vara en mycket viktig del i formandet av verksamhetens framgång i att möta kommande utmaningar. Du har erfarenhet av att leda andra och gärna erfarenhet av förändringsledning. Du är stabil, har god självinsikt och ett kommunikativt förhållningssätt kombinerat med hög integritet som skiljer på det personliga och professionella.
Verksamheten ställer höga krav på kvalitet, ständig förbättring och följsamhet till gällande lagkrav. Det är därför en fördel om du har god insikt i lagar och regler inom VA-området, erfarenhet från arbete med vattenreningsprocesser samt kunskaper inom ekonomi. Meriterande är erfarenhet av objektupphandlingar av entreprenad.
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom verksamhetsområdet eller motsvarande kunskapsnivå förvärvad på annat sätt. Medvetenhet inom säkerhet för samhällsviktig verksamhet och krishantering är mycket viktigt. Goda IT-kunskaper, kunskaper inom styr- och reglerteknik samt engagemang för digitaliseringens möjligheter är en viktig förutsättning för att kunna möta digitala utvecklingsbehov i Nodavas verksamheter.
Anställningen innebär deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. En godkänd säkerhetsprövning utan placering i säkerhetsklass är ett krav innan anställning.
Din arbetsplats kommer finnas i Nodavas lokaler i Orsa men du kommer också ha hela norra Dalarna som verksamhetsfält. Då ditt uppdrag innebär resor krävs B-körkort.
Arbetet innebär heltid. Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde snarast enligt överenskommelse.
Är du intresserad av att leda och tillsammans med engagerade kollegor utveckla norra Dalarnas driftverksamhet? Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Enhetschef VA-verk". Omfattning
