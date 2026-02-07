Enhetschef VA-driftens teknikenhet till Upplands Väsby kommun
Vill du leda en verksamhet som är mitt i en spännande utvecklingsfas och spela en nyckelroll i att säkra framtidens VA-drift?
Vi erbjuder dig
Vi söker nu en engagerad och trygg enhetschef som vill ta ansvar för vår drifttekniska enhet - en grupp på sex kompetenta medarbetare inom drift och underhåll som varje dag arbetar för att leverera en stabil och hållbar VA-försörjning.
Hos oss får du kliva in i ett läge där VA-enhetens driftverksamhet delas upp i två enheter, en som kommer fokusera på anläggning och förnyelse av vårt ledningsnät och en driftteknisk enhet, som du blir den som formar, utvecklar och leder in i nästa kapitel.Publiceringsdatum2026-02-07Om företaget
VA-driftens teknikenhet ansvarar för den dagliga driften av kommunens vatten- och avloppsanläggningar - från pumpstationer, brandposter och ventiler till byte av vattenmätare, provtagning och funktionskontroller. Vi säkerställer att invånare och verksamheter får rent dricksvatten och en trygg avloppshantering dygnet runt. Arbetet präglas av hög teknisk kompetens, beredskap, miljöansvar och har ett starkt fokus på driftsäkerhet och service. Enheten består av engagerade drifttekniker som tillsammans driver och utvecklar en av samhällets mest kritiska infrastrukturer. Enheten har även ett nära samarbete med VA-driftens anläggningsenhet som ansvarar för förnyelse och utveckling av kommunens ledningsnät.Om tjänsten
Som enhetschef för den drifttekniska delen av VA-enheten ansvarar du för att leda, utveckla och samordna en grupp tekniker som arbetar med drift, underhåll och optimering av kommunens vatten- och avloppsanläggningar. I uppdraget ingår att säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt och säkert samt i enlighet med gällande lagstiftning, miljökrav och interna riktlinjer.
Dina ansvarsområden:
Som enhetschef har du ett samlat ansvar för verksamhet, personal och ekonomi inom enheten. Du leder och utvecklar medarbetare samt skapar goda förutsättningar för en trygg, säker och effektiv verksamhet. I rollen ingår ansvar för rekrytering, introduktion, kompetensutveckling, arbetsmiljö och bemanning.
Du ansvarar för att vatten- och avloppsverksamheten bedrivs stabilt, säkert och kostnadseffektivt. Det innebär att planera, prioritera och följa upp drift- och underhållsarbeten samt att samordna resurser och hantera driftstörningar vid behov.
Vidare driver du utvecklings- och förbättringsarbete i linje med verksamhetens mål. Du medverkar i långsiktig planering av investeringar och underhåll samt bidrar till utvecklade arbetssätt och ökad digitalisering.
I uppdraget ingår även ansvar för budget, uppföljning och resursplanering. Du säkerställer att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning, myndighetskrav och interna styrdokument inom arbetsmiljö, miljö och kvalitet.
I samband med rekryteringsprocessen genomför vi en bakgrundskontroll innan anställning.
Är du den vi söker:
Vi söker dig som har:
- Erfarenhet av ledande roll inom vatten och avlopp, exempelvis som arbetsledare, projektledare eller chef.
- God förståelse för vatten- och avloppsverksamhetens processer, såsom produktion, distribution, ledningsnät och avloppshantering.
- God administrativ förmåga, med erfarenhet av planering, uppföljning och dokumentation.
- God kommunikativ förmåga samt förmåga att skapa tydlighet och samverkan i organisationen.
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska, då tjänsten kräver löpande kommunikation och skriftlig dokumentation.
Det är meriterande om du har:
- Teknisk utbildning inom relevant område, alternativt motsvarande teknisk kompetens förvärvad genom erfarenhet inom vatten och avlopp.
- Erfarenhet av arbete med drift- och övervakningssystem, exempelvis för pumpstationer eller liknande tekniska anläggningar.
- Erfarenhet av arbete inom kommunal verksamhet eller annan politiskt styrd organisation.
Som person söker vi dig som är resultatorienterad, tar ansvar för ditt arbete och ser till att uppsatta mål nås med god kvalitet. Du är samarbetsorienterad och trivs med att arbeta tillsammans med andra, där du bidrar till ett positivt och förtroendefullt samarbetsklimat.
Du är en trygg person som agerar professionellt även i utmanande situationer och inger förtroende i mötet med andra. Samtidigt är du övertygande i din kommunikation och har förmåga att på ett tydligt och lyhört sätt skapa förståelse och engagemang.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Läs mer om våra kontor och arbetsplatser: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunens-arbetsplatser
Möt några av våra medarbetare: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/mot-vara-medarbetare
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig. Ersättning
