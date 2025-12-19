Enhetschef Utvecklingsenheten Vård och omsorgskontoret Norrköpings kommun
Vill du leda omställningen som krävs för att Norrköpings kommun även framåt ska kunna erbjuda god vård och omsorg när behoven ökar och resurserna behöver användas ännu smartare? Då kan du vara vår enhetschef till utvecklingsenheten - vård och omsorgskontoret!
Vilka är vi?
Utvecklingsenheten är en strategiskt viktig stödfunktion inom vård- och omsorgskontoret och är en del av verksamhetsområdet verksamhetsstöd och vägledning. Enheten utgör en viktig del i kontorets samlade kraft för utveckling, analys och införande. Enheten ansvarar för kontorets utvecklingsportfölj och driver utvecklingsinitiativ som stärker arbetssätt, styrning och förmåga i hela organisationen. Enheten arbetar också med att aktivt bidra in i aktuell forskning samt genomför utredningar och tar fram beslutsunderlag kopplade till politiska initiativ och strategiska vägval.
Inom enheten återfinns fem huvudsakliga kompetensområden. Systemförvaltare säkerställer stabilitet, utveckling och samordning kring våra verksamhetsnära IT-system. Teknikteamet hanterar installation och driftsättning av välfärdsteknik. Verksamhetsutvecklare driver förbättrings- och förändringsprojekt tillsammans med verksamheter och chefer. Forsknings- och utvecklingsledare initierar och samordnar forskningsprojekt, i nära samverkan med akademi och andra aktörer. Utredare tar fram analyser och beslutsunderlag som hjälper organisationen att fatta välgrundade strategiska beslut.
Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef för Utvecklingsenheten driver du utveckling som ger verklig effekt i vardagen, där värdet skapas i mötet mellan invånare och medarbetare. Här får du samla riktning, kraft och genomförande i en utvecklingsportfölj som stärker kvalitet, arbetssätt och långsiktig hållbarhet.
Du leder enhetens uppdrag, medarbetare och leveranser. Du skapar struktur och riktning i utvecklingsportföljen genom att prioritera, planera och följa upp projekt och uppdrag. En viktig del av rollen är att säkerställa genomförandekraft, tydliga mål och att utvecklingsinsatser omsätts i hållbara arbetssätt som skapar nytta i vardagen. Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp.
Du samordnar och leder utvecklingsprojekt från behovsbild och förstudie till införande och uppföljning. Du skapar goda förutsättningar för samverkan med kontorets verksamheter, kommunens centrala IT-funktion, andra kontor samt externa parter. Du ansvarar också för att FoU-arbetet har tydlig inriktning, relevans och koppling till verksamhetens utvecklingsbehov. I uppdraget ingår att samordna och kvalitetssäkra utredningar och beslutsunderlag inför beslut i kontorsledning och nämnd.
Rollen omfattar personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar.
Vem är du?
Du är en trygg ledare som kan hålla ihop helhet, tempo och kvalitet samtidigt. Du har förmåga att skapa samsyn, göra välgrundade prioriteringar och leda i en miljö där behov, resurser och förväntningar behöver balanseras. Du är tydlig och nära i ditt ledarskap, med fokus på samarbete, tillit och resultat. En av dina styrkor är din förmåga att motivera, coacha och utveckla andra att nå sin fulla potential.
Du har vana av att driva komplexa uppdrag med flera intressenter och att arbeta med analys och uppföljning samt att omsätta mål till konkret genomförande. Samverkan är en av dina styrkor där du bygger sunda arbetsrelationer som bidrar till framdrift i frågorna du och gruppen verkar inom.
Du har akademisk examen inom exempelvis ekonomi, systemvetenskap, statsvetenskap och erfarenhet av att leda strategiskt utvecklingsarbete i en större organisation.
Vi ser det som extra positivt om du har erfarenhet från offentlig verksamhet, gärna kommunal vård och omsorg, samt om du har arbetat med portföljstyrning, programledning, nyttorealisering eller förbättringsmetodik. Erfarenhet av digital utveckling är positivt när den kopplas till verksamhetsnytta, införande och förändrade arbetssätt.
Låter detta som en tjänst för dig? Då ser vi fram emot din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Sista ansökningsdatum: 17 januari
Kontakt: Verksamhetschef Johan Ljungkvist på, johan.ljungkvist@norrkoping.se
Alternativt HR-konsult, rekrytering Sara Persson, sara.persson@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
