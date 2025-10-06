Enhetschef Uppdragsstöd och samordning till E-hälsomyndigheten
Trivs du i en bred och omväxlande roll och ser möjligheter i förändring? Är du en engagerad ledare som skapar förutsättningar för andra att växa och utvecklas? Vill du bidra till en verksamhet som påverkar samhället på riktigt? Då kan det här vara en roll för dig. Publiceringsdatum2025-10-06Om tjänsten
Som enhetschef kommer du att bygga upp, leda och utveckla arbetet på enheten vilket bl.a. innefattar att tydligare definiera verksamheten samt rekrytera kvalificerade medarbetare. Samtliga enhetschefer deltar även i att leda avdelningens arbete.
På enheten finns funktionen för uppdragsstöd vars uppgift är att bidra till att E-hälsomyndighetens regeringsuppdrag genomförs på ett systematiskt och kvalitetssäkrat sätt och myndighetens rapporter blir enhetliga, väl förankrade, korrekta och av god kvalitet.
Enheten ansvarar också för att ställa samman underlag till ledningen samt hantera beställningar från uppdragsgivaren, ofta med kort varsel. De uppdrag som myndigheten ges av regeringen hanteras i regel av någon av verksamhetsområdesavdelningarna, de som inte naturligt sorterar under dessa hanteras av utredare på enheten.
Avdelningen består, utöver aktuell enhet, av en analysenhet, en statistikenhet samt en utvecklingsenhet.
Avdelningen ansvarar för att det på myndigheten finns en god analysförmåga samt utvecklade metoder och arbetssätt kopplade till analys och utredning. Verksamheten är en blandning av kärn- och stödverksamhet, vi stödjer myndighetens utredningar och bidrar till att E-hälsomyndigheten levererar analyser och faktaunderlag av god kvalitet så att myndigheten och regeringen kan fatta välgrundade beslut.
Om dig
Vi söker dig som är trygg och tydlig i ditt ledarskap. Du är samarbetsinriktad och skapar relationer på alla nivåer i organisationen. Vi utgår från att du är van att arbete med korta deadlines och kan hjälpa dina medarbetare att prestera under tidspress.
Som ledare anpassar du ditt ledarskap och är närvarande och kommunikativ. Du leder i förändring och kommer med idéer på hur verksamheten och individer kan utvecklas. I din förändringsledning är du strategisk och tar ett helhetsperspektiv. Det är en självklarhet för dig att ta ansvar för såväl ditt eget arbete som för fattade beslut.
Vi söker dig som har:
• en adekvat akademisk utbildning inom nationalekonomi, statistik, statsvetenskap eller dylikt
• chefserfarenhet och vana av att utveckla verksamhet
• erfarenhet av en politiskt styrd organisation, såsom regeringskansliet, där ledtiderna ofta är mycket korta
• erfarenhet av utredningsarbete, exempelvis som utredare eller huvudsekreterare i statliga utredningar (SOU)
• uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande för tjänsten om du har:
• kunskap om, och erfarenhet från, hälso- och sjukvårdssektorn
• erfarenhet av arbete med digitaliseringsfrågor
• erfarenhet av arbete på ledande nivå i statlig myndighet.
Vad erbjuder vi?
Vi är en myndighet i tillväxt. E-hälsomyndigheten erbjuder dig att vara med och skapa samhällsnytta. Vi arbetar med stora transaktionskritiska system som påverkar samhället, till exempel e-recept och Läkemedelskollen.
Hos oss kommer du att omges av trevliga och kompetenta arbetskamrater, på en myndighet med ett flertal viktiga samhällsuppdrag.
På E-hälsomyndigheten har alla medarbetare förtroendearbetstid och möjlighet att arbeta delvis på distans. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: Jobba hos oss
Är du intresserad?
Frågor angående tjänsten besvaras av:
Avdelningschef Thomas Pettersson Westerberg på tel: 010-106 09 53
Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av:
HR-specialist Elisabeth Axelsson: 010-106 08 98
Välkommen att skicka in din ansökan och cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 31 oktober 2025. Ladda gärna upp examensbevis, betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i samband med din ansökan.
Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Stockholm eller Kalmar. Arbetet kan innebära tjänsteresor, främst mellan de båda orterna.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Därför kan vi komma att behöva genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För en del arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Om du har beslut om skyddade personuppgifter, kontakta den HR-specialist som finns namngiven i annonsen.
Om E-hälsomyndigheten
E-hälsomyndigheten driver utvecklingen av den nationella digitala infrastrukturen inom hälsa, vård och omsorg. Vi skapar förutsättningar för digitala tjänster och lösningar för privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård, apotek och socialtjänst. Vi arbetar för att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan, oavsett var individer får vård.
Hos oss arbetar cirka 600 medarbetare fördelat på två orter, Kalmar och Stockholm. Läs mer om oss på www.ehalsomyndigheten.se
Rekryteringen sköts av E-hälsomyndighetens HR-enhet och vi undanber oss säljsamtal från rekryteringsföretag och annonssäljare.
