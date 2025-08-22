Enhetschef till WeMinds allmänpsykiatriska mottagning i Kista
2025-08-22
WeMind är kvalitetsledande inom svensk öppenvårdspsykiatri och vår viktigaste byggsten är självklart våra medarbetare. För oss är det viktigt med en trygg och trivsam arbetsmiljö där varje medarbetare har en stimulerande arbetssituation. Tillsammans jobbar vi för att ständigt förbättra psykiatrin i Sverige och genom effektiv, jämlik och evidensbaserad vård gör vi skillnad på riktigt.
Att jobba som Enhetschef på WeMindFrån och med den 1 september 2025 kommer WeMind att genom verksamhetsövergång att ta över den allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Kista. Inför denna övergång söker vi nu en ny chef till enheten då befintlig chef valt att inte fortsätta i nuvarande roll.
Som enhetschef på WeMind ges du möjlighet att driva och utveckla en verksamhet inom psykiatri med ansvar för patientsäkerhet, vårdkvalitet, ekonomiskt resultat, medarbetare och arbetsmiljö. Tillsammans med medicinskt ansvarig läkare driver du utvecklingen av WeMinds vårdkoncept som vilar evidensbaserad metod och med strukturerade och samtidigt flexibla arbetssätt.
WeMind strävar efter att i alla situationer sätta patienternas behov i första rummet. Det dagliga arbetet präglas av prestigelöshet, samarbete och öppenhet och tillsammans med mottagningens kompetenta team, med gedigen erfarenhet av psykiatri, kommer ni att skapa den bästa vården för målgruppen.
Som stöd i detta arbete har du hela WeMinds stabsorganisation med stödfunktioner som vårdkvalitet, ekonomi, HR, kommunikation och säkerhet. Du har även möjlighet till en nära samverkan med enhetschefer på andra WeMind-mottagningar runt om i landet.
Du rapporterar till Chef Öppenvårdpsykiatri Stockholm.
Din nya arbetsplatsMottagningen i Kista är en allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning för patienter med behov av specialistpsykiatrisk vård.
Det är en välfungerande arbetsplats med fin gemenskap och stolthet över den vård som bedrivs.
WeMind erbjuder dig Grundlig och strukturerad introduktion
Regelbunden utbildning och kompetensutveckling, både internt och externt. Exempel på intern utbildning är regelbundna lunchföreläsningar med framstående föreläsare om den senaste forskningen och digitala utbildningar via vår utbildningsplattform
Strukturerade och diagnosspecifika vårdprocesser för bedömning, utredning och behandling med utgångspunkt i nationella vårdprogram och riktlinjer
Ett aktivt och nära ledarskap samt stöd från WeMinds olika stödfunktioner såsom HR, Ekonomi, IT och Vårdkvalitet
Kollegor i olika delar av landet som samarbetar och utbyter erfarenheter
Möjlighet att engagera sig inom utvecklingsprojekt
Trygg anställning genom kollektivavtal och försäkringar
Friskvård via Epassi
Individuell lönesättning
För oss är det viktigt med en trygg och trivsam arbetsmiljö där varje medarbetare har en stimulerande arbetssituation och att du dessutom har roligt på jobbet. Läs mer om vårt erbjudande.
Om dig
Från och med den 1 september 2025 kommer verksamhetens sätt att arbeta att behöva anpassas till det nya vårdavtal som mottagningen då kommer att omfattas av. Inför detta arbete söker vi dig som är en erfaren ledare, är van att driva förändring och få med dig engagerade medarbetare i de omställningar som behöver göras.
Vi önskar att du, liksom oss, brinner för att patienterna ska erbjudas högkvalitativ bedömning och behandling samt att du delar vårt intresse för evidens och mätningsbaserad vård.
I rollen som enhetschef varvas operativa arbetsuppgifter med korta deadlines med mer övergripande verksamhetsplanering. Vi söker därför dig som är flexibel och har lätt för att skifta fokus samt har god förmåga att planera och strukturera ditt arbete för att skapa förutsättningar att vara en närvarande och tillgänglig enhetschef.
Som ledare stimuleras du av att samarbeta och på ett prestigelöst sätt försöka hitta de bästa lösningarna på de utmaningar som verksamheten möter. Den sociala arbetsmiljön är viktig för dig och du har förmågan att entusiasmera och stötta dina medarbetare.
Kvalifikationer
Flerårig erfarenhet av att arbeta i en chefsbefattning i psykiatrin eller i annan hälso- och sjukvårdsverksamhet innefattande personal-, arbetsmiljö- och resultatansvar
Meriterande
Egen erfarenhet av att arbeta kliniskt i din yrkesprofession
Erfarenhet av att leda och fördela arbetet i den operativa verksamheten, parallellt med att ha arbetat med att ta fram och implementera nya rutiner, processer och arbetssätt
Erfarenhet av att arbeta med att öka följsamheten med nationella riktlinjer och regionala vårdprogram, och med att införa processer som innebär att mäta utfall för vården
Din ansökan
Vi intervjuar löpande under ansökningsperioden och tjänsten kan komma att tillsättas under perioden så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar provanställning
Omfattning: Heltid 100%
Placering: Kista
Tillträde: 1 september 2025 eller enligt överenskommelse
För frågor och mer information är du varmt välkommen att kontakta Chef ÖVP Stockholm Lena Lundholm på lena.lundholm@wemind.se
Jag ser fram emot att höra från dig och att få berätta mer om oss och hur vi arbetar på WeMind!
Varmt välkommen med dig ansökan! Lena Lundholm
Vid patientnära arbete inom WeMind tillämpas kontroll av yrkeslegitimation och utdrag ur belastningsregistret före beslut om anställning enligt gällande riktlinjer. Ersättning
