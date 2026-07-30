Enhetschef till vuxensektionen, Huddinge kommun
Huddinge kommun, Vuxensektionen ledn/adm / Sjukvårdschefsjobb / Huddinge Visa alla sjukvårdschefsjobb i Huddinge
2026-07-30
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Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-30Om tjänsten
Vill du leda en verksamhet som gör verklig skillnad för människor i utsatta livssituationer? Är du en erfaren ledare som vill bidra till utvecklingen av framtidens socialtjänst? Då kan det här vara uppdraget för dig.
Vuxensektionen i Huddinge kommun söker en enhetschef till Enheten för avhoppare, beroende och våld i nära relation.
Som enhetschef ansvarar du för en enhet med 18 medarbetare som är organiserade i tre team. Teamen leds operativt av två gruppledare.
Du har det övergripande ansvaret för verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi. Uppdraget innebär att leda och utveckla verksamheten utifrån socialtjänstens mål, aktuell lagstiftning och kommunens strategiska inriktning.
Du har ett nära samarbete med sektionschef, övriga enhetschefer och interna stödfunktioner. Rollen innebär också samverkan med bland annat regionen, Polismyndigheten, Kriminalvården, civilsamhället och andra myndigheter.
I uppdraget ingår att:
leda, utveckla och följa upp verksamheten mot uppsatta mål
ansvara för kvalitet, rättssäkerhet och verksamhetsutveckling
skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och ett gott medarbetarskap
arbeta strategiskt med kompetensförsörjning och kvalitetsarbete
ansvara för budget, prognoser och ekonomisk uppföljning
bidra till utvecklingen av sektionens samlade uppdrag
delta i kommunens chefsjour enligt gällande organisation.
Som enhetschef ingår du även i kommunens POSOM-organisation (Psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer). Uppdraget innebär att vid behov delta i kommunens krisorganisation och bidra till samordning och stödinsatser för drabbade personer och anhöriga vid allvarliga händelser.
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som är socionom eller har annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du har:
flerårig erfarenhet av arbete inom socialtjänstens verksamhetsområden
erfarenhet av myndighetsutövning inom vuxenområdet
god kunskap om socialtjänstlagstiftning och rättssäker handläggning
erfarenhet av budget-, personal- och arbetsmiljöansvar
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Vi ser det som särskilt meriterande om du har erfarenhet av arbete inom beroendevård, våld i nära relation, med kriminella avhoppare eller andra närliggande områden.
För denna tjänst lägger vi stor vikt vid att du har tidigare erfarenhet av att arbeta som enhetschef inom aktuellt verksamhetsområde eller närliggande socialtjänstverksamhet.
Du är en trygg och tydlig ledare som skapar engagemang, utveckling och delaktighet. Du har förmåga att kombinera ett strategiskt perspektiv med ett nära och tillgängligt ledarskap. Du är strukturerad, handlingskraftig och trivs i en verksamhet där både utvecklingsarbete och operativa frågor är en del av vardagen. Du har förmåga att arbeta tillsammans med din personal för att ta tillvara deras erfarenheter och förmågor i enhetens utvecklingsarbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du bör känna till arbetsmiljölagen samt hur den systematiska arbetsmiljöprocessen fungerar, samt kunna samverka med fackliga parter.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
(https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar
Frågor om tjänsten besvaras av sektionschef Lill-Marie Öhman tel.08-535 316 72Lill-Marie.Ohman@huddinge.se
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Välkommen in med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337423". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Kommun
(org.nr 212000-0068)
Klockarvägen 5B (visa karta
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141 61 HUDDINGE Arbetsplats
Huddinge kommun, Vuxensektionen ledn/adm Kontakt
Sektionschef
Lill-Marie Öhman Lill-Marie.Ohman@huddinge.se +46853531672 Jobbnummer
10016106