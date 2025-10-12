Enhetschef till Vuxenenheten för socialpsykiatri och beroende
2025-10-12
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap är grunden för att ge stockholmarna den bästa verksamheten. Eftersom vi gemensamt skapar vår arbetsmiljö är det viktigt med öppenhet, respekt och lyhördhet.
Välkommen till oss
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning präglas starkt av korta beslutsvägar, en stark samarbetskultur, närvarande ledarskap och aktivt medarbetarskap.
Vi hjälps åt att skapa den bästa verksamheten för våra invånare. Vill du vara med? Nu har du chansen att få arbeta som enhetschef med fulla mandat för vår Vuxenenhet socialpsykiatri och beroende.
Enheten ingår i Område vuxen och prevention, en del av Avdelningen för individ och familjestöd. Områdets verksamhet är brett riktad mot socialtjänstens uppdrag för vuxna och deras anhöriga och omfattar även förebyggande verksamhet och operativt arbete med trygghetsfrågor.
Vi erbjuder
Hos oss har du möjlighet till kompetensutveckling inom bland annat verksamhetsutveckling och ledarskap. Vi arbetar aktivt med ledarskaps- och medarbetarskapsutveckling. Vi bedriver en sammanhållen socialtjänst genom familjeorienterat och teambaserat arbetssätt.
Hos oss har du möjlighet till semesterväxling, flextid, sommararbetstid samt friskvårdsbidrag. Du erbjuds att förmånligt köpa träningskort till Stockholms stads simhallar gym och träningsanläggningar. Därutöver har du som anställd i Stockholms stad för närvarande rabatt på ett flertal andra gym och träningsanläggningar.
Läs mer om att vara chef i Stockholms stad:https://jobba.stockholm/att-jobba-har/chef-i-stockholms-stad/
Läs mer om våra förmåner: https://jobba.stockholm/formaner/
Din roll
Du har det övergripande ansvaret för att driva, planera, utvärdera, analysera och utveckla dina verksamhetsområden utifrån resultatfokus. Gruppen är stabil och bär på stor erfarenhet och kompetens. Den består i dagsläget av fjorton medarbetare inom olika befattningar som du leder, skapar förutsättningar för och stöttar med målet att uppnå goda resultat. Som stöd verksamheten finns även en erfaren mentor i gruppen.
Du ingår i områdets ledningsgrupp tillsammans med områdeschef och fyra enhetschefskollegor samt två stabsfunktioner. I ledningsgruppen bidrar du aktivt till samverkan och utveckling för hela områdets bästa.
Som chef navigerar och inspirerar du i socialtjänstens omställningsarbete i den riktning som nya socialtjänstlagen innebär för din verksamhet. Du bidrar till helhetsuppdraget för socialtjänsten genom att styra teambaserat mot gemensamma mål även över organisatoriska gränser. I uppdraget samverkar du internt med kollegor i andra verksamheter och förvaltningar, med bland annat region, polis och civilsamhället.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
budget-, arbetsmiljö-, personal- och verksamhetsansvar inklusive att rapportering och uppföljningar.
driva utveckling för din verksamhet på ett rättssäkert sätt med våra invånare i fokus
driva och utveckla samverkan med samverkansparter inom regionens verksamhet på organisatorisk nivå för att ge förutsättningar för samverkan på individnivå.
ingå i såväl planering/analys som genomförande av frågor med t ex förvaltningens ANDTS-arbete, kommunens brottsförebyggande arbete och andra mer övergripande ämnen.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
socionomexamen
erfarenhet från ledande funktion
erfarenhet av att arbeta i en politisk styrd organisation
kunskap om och aktuell erfarenhet av att ha arbetat med socialtjänstens myndighetsutövning för enhetens målgrupper
god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av att:
arbeta som chef, gärna i Stockholms stad
arbeta inom socialtjänsten i Stockholms stad
leda förändrings- och utvecklingsprocesser i socialt arbete
arbeta med samverkan med interna och externa aktörer
För att lyckas och trivas i den här rollen behöver du både vara tydlig och trygg, men också modig och intresserad av att driva utvecklingsfrågor tillsammans med medarbetarna. Genom samarbete och ett starkt lösningsfokus håller du ihop helheten i din verksamhet.
Låter det här som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Catharina Silvander, enhetschef catharina.silvander@stockholm.se 08-50815412
