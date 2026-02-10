Enhetschef till Vuxenenheten - var med och led omställningen
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Du kommer till en nyfiken och utvecklingsinriktad förvaltning med cirka 250 anställda. Vi arbetar processorienterat med invånaren i fokus och har börjat ställa om mot ett mer förebyggande arbetssätt i enlighet med den nya socialtjänstlagen. Vi vill vara en nära socialtjänst som finns där Mölndalsborna finns.
Vuxenenheten befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Samsjuklighetsreformen och den nya socialtjänstlagen (SFS 2025:400) innebär att kommunens ansvar för behandling, stöd, boende och sysselsättning står inför betydande förändringar.
Vi söker dig som vill vara med att leda denna omställning och se till att Mölndals invånare får rätt stöd i rätt tid.Publiceringsdatum2026-02-10Arbetsuppgifter
Som enhetschef delar du ledarskapet för Vuxenenheten tillsammans med en enhetschefskollega, en modell vi valt för hållbarhet och stabilitet i enlighet med aktuell ledarskapsforskning. Tillsammans har ni ansvar för en enhet med cirka 30 medarbetare som arbetar med vuxna Mölndalsbor med stödbehov kopplade till skadligt bruk och beroende, samsjuklighet, kriminalitet samt annan psykosocial problematik.
Enheten omfattar både myndighetsutövning och utförarverksamhet. Din huvudsakliga inriktning är utförarsidan, med fokus på att stärka arbetet med boende, sysselsättning och stöd samt leda behandlingsverksamhetens omställning i takt med samsjuklighetsreformen. I det delade ledarskapet tar ni gemensamt ansvar för helheten och den närmare fördelningen formas utifrån verksamhetens behov och era kompetenser.
Du arbetar utifrån vår gemensamma plattform: Rättssäkert, styrkebaserat och förebyggande. Det innebär att balansera professionell myndighetsutövning med ett genuint samarbete med de människor vi är till för. Du ingår i processledningsgrupp för målgruppen där du tillsammans med chefskollegor driver utvecklingen av arbetsflöden och samverkan, både internt inom förvaltningen och externt med region, vård- och omsorgsförvaltningen, kriminalvård och andra aktörer.
Du rapporterar till verksamhetschef och ingår i ledningsgruppen för IFO. Till stöd har du förste socialsekreterare, metodhandledare, utvecklingsledare, ekonom och HR.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för socialt arbete med vuxna och som vill vara med och forma framtidens socialtjänst. Du är trygg i din roll som ledare, van att navigera i komplexa frågor och har förmågan att skapa engagemang kring förändringsarbete. Du arbetar tillitsbaserat, tydligt och strukturerat.
Du har socionomexamen eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av ledarskap inom socialtjänsten och god kunskap om aktuell lagstiftning. Erfarenhet från myndighetsutövning, utförarverksamhet inom beroende och samsjuklighet är meriterande. Eftersom samverkan är central i rollen ser vi gärna att du tycker om att bygga relationer och har ett helhetsperspektiv.
Vi erbjuder:
Mölndal är en kommun som är stor nog att ha resurser och kraft, men liten nog att du har nära till beslutsvägar och verklig delaktighet i att forma verksamheten. Vår socialtjänst har en tydlig inriktning mot förändring, stabilitet och professionalitet, med bästa möjliga Mölndal som ledstjärna.
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad för vuxna Mölndalsbor. Du leder tillsammans med en engagerad chefskollega i ett delat ledarskap och ingår i en ledningsgrupp som driver utvecklingen framåt. Vi erbjuder extern handledning, flextid, friskvårdsbidrag och tillhörighet i Göteborgsregionens nätverk med de utvecklingsmöjligheter och resurser det ger.
Välkommen att vara med och bygga den socialtjänst som Mölndal behöver!
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
