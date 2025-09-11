Enhetschef till Vuxen och Försörjningsstöd Mottag
2025-09-11
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv.Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Då vår nuvarande enhetschef går vidare till en roll som biträdande avdelningschef, söker vi nu en ersättare som kan fortsätta leda enheten Försörjningsstöd Mottag med engagemang och stabilitet.
Om rollen:
Du kommer att leda enheten Försörjningsstöd Mottag, som är den första kontakten för nya klienter. Enheten består av 13 kompetenta medarbetare, varav två erfarna 1:e socialsekreterare som fungerar som ett nära stöd i det dagliga arbetet.
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för att leda och utveckla enhetens arbete och blir en viktig del av avdelningens ledningsgrupp. Ditt uppdrag är att skapa de bästa förutsättningarna för dina medarbetare att lyckas i sitt arbete och vårt uppdrag att få människor närmare självförsörjning.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Ledarskap: Leda och fördela arbetet på enheten samt coacha och stötta dina 13 medarbetare i deras dagliga arbete.
Personal & Arbetsmiljö: Ha fullt personal- och arbetsmiljöansvar, vilket innefattar allt från rekrytering och kompetensutveckling till att säkerställa en hållbar och trygg arbetsmiljö.
Verksamhetsutveckling: Driva och delta aktivt i enhetens och avdelningens strategiska utvecklingsarbete för att ständigt förbättra våra processer och resultat.
Budgetansvar: Ansvara för enhetens budget och arbeta för en kostnadseffektiv verksamhet med hög kvalitet.
Samverkan: Aktivt delta i avdelningens ledningsgrupp och samverka med interna och externa partners för att nå våra gemensamma mål.
Enheten är en del av avdelningen Vuxen- och Försörjningsstöd, som totalt består av sju enheter. Du ingår i en engagerad ledningsgrupp tillsammans med avdelningschef, biträdande avdelningschef, övriga enhetschefer, verksamhetsutvecklare och controller. Vi präglas av ett tätt samarbete och stöttar varandra för att se till helheten.
Vårt kontor är beläget på Topasgatan vid Frölunda Torg, med närhet till både service och kommunikationer. Alla inom avdelningen har en egen arbetsplats, likaså 1:e socialsekreterare samt enhetscheferna som har egna kontorsrum.Kvalifikationer
Du har socionomexamen med erfarenhet av arbete inom och visioner för försörjningsstöd/självförsörjning
Du har tidigare erfarenhet av tjänst i arbetsledande ställning eller som chef, är fortsatt nyfiken och engagerad i ledarrollen.
Du är en god lagspelare som ser långsiktigt på ditt uppdrag som chef, du är utvecklingsinriktad med en strävan att pröva nya vägar för att uppfylla verksamhetens mål
Du utrycker dig väl i tal och skrift. Vi kommer att lägga stor vikt på dina ledaregenskaper, samarbetsförmåga och personlig lämplighet. Vi förväntar oss att du är ansvarsfull, noggrann och tydlig. Du har en god förmåga att entusiasmera och stärka medarbetare
Vi erbjuder rätt person en plats i en ledningsgrupp med gott och öppet arbetsklimat, i en förvaltning som präglas av framåtanda och vilja att producera bra tjänster för stadsområdets invånare. Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi räknar med att genomföra intervjuer vecka 40 följt av assessment center på CLU heldag något av datumen 14, 16, 21 eller 23:e oktober.
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277038". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Sydväst Kontakt
Avdelningschef
Jörgen Larzon, Sydväst jorgen.larzon@socialsydvast.goteborg.se 031-366 43 00 Jobbnummer
9504384