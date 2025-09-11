Enhetschef till Vuxen och försörjningsstöd Arbetsmarknad
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv.Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad för människor på vägen mot egen försörjning? Nu söker vi en engagerad enhetschef till enheten Försörjningsstöd Arbetsmarknad då nuvarande enhetschef planerar gå i pension. Enheten stöttar personer på vägen mot egen försörjning genom arbete eller studier.
Du har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar och arbetar nära dina medarbetare och förste socialsekreterare för att skapa trygghet och struktur. Du är direkt underställd avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med andra enhetschefer, biträdande avdelningschef, verksamhetsutvecklare och controller.
Enheten har 23 medarbetare och är en del av avdelningen Vuxen och försörjningsstöd, som består av sju enheter totalt.
Tillsammans driver vi utvecklingen framåt med fokus på:
• nytta för brukare och invånare
• hållbara arbetsvillkor för medarbetare
• kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet
• nära samarbete inom hela förvaltningen
Hos oss får du ett omväxlande arbete. Du är delaktig och drivande i enhetens och avdelningens utveckling, i stadens gemensamma utvecklingsarbete och i samarbeten med olika partners inom uppdraget.
Avdelningen har stor erfarenhet och hög kompetens. Tillsammans arbetar vi för:
• människors möjlighet till självförsörjning
• barns goda uppväxtvillkor
• en egen bostad
• frihet från skadligt bruk, beroende, kriminalitet och våld
Vårt kontor ligger på Topasgatan, där du har eget kontorsrum och nära till Frölunda Torg med bra tillgång till kollektivtrafik.
Hos oss får du en viktig och utvecklande chefsroll. Du blir en del av en ledningsgrupp med ett öppet klimat, i en förvaltning som vill framåt och skapa värde för invånarna.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• socionomexamen
• erfarenhet av arbete med försörjningsstöd/självförsörjning
• varit chef eller arbetsledare tidigare
• ett driv och engagemang för att tillsammans med kollegor och samverkanspartners förbättra människors livsvillkor.
Vi tror att du är en nyfiken och engagerad ledare som vill pröva nya vägar, arbeta långsiktigt och inspirera andra. Du är tydlig, ansvarstagande och en god lagspelare. Du utrycker dig väl i tal och skrift.
Vi värdesätter särskilt dina ledaregenskaper, din samarbetsförmåga och din personliga lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Intervjuer hålls vecka 4041. Om du går vidare som en av våra slutkandidater efter intervju, ingår även en heldag i assessment center under tisdag eller torsdag, vecka 42 eller 43.
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.
