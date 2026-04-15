Enhetschef till VO Service nord i Kristianstad
Gör skillnad. Varje dag.
Är du en utvecklingsorienterad och driven person som arbetar med kvalitet i fokus? Har du vilja och förmåga att utöva ett verksamhetsnära ledarskap utifrån våra värderingar; välkomnande, drivande samt omtanke och respekt? Då kan du vara vår nya enhetschef! I gengäld erbjuder vi dig en möjlighet att bli en viktig aktör i utvecklingen av vår verksamhet med ambitionen att skapa framtidens självklara serviceleverantör inom Region Skåne.
Att arbeta sida vid sida med sjukvården i Region Skåne är ett stort och utmanande uppdrag. Som serviceleverantör verkar Regionservice i en komplex miljö där vikten av rätt flöden, fungerande logistik och resursoptimering påverkar hur väl vården lyckas med sitt uppdrag att ge patienterna god och säker vård. Här är Regionservice en viktig resurs.
Vill du genom ditt ledarskap bidra till Region Skånes vision, framtidstro och livskvalitet, för alla som bor och verkar i Skåne? Som chef i Region Skåne är du en del av den offentliga sektorn och kraften i ledarskapet hittar vi i samarbeten med chefskollegor och närmsta chef. Tillsammans med dina medarbetare skapar du engagemang, når resultat och driver utveckling. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som chef i Region Skåne: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/utvecklas-med-region-skane/arbeta-som-chef-i-region-skane/
Vi söker en enhetschef till vår serviceenhet som tillsammans med övriga chefer och medarbetare vill vara en del i att leda och utveckla vår serviceleverans och våra medarbetare. Ditt uppdrag innebär att med stort engagemang coacha, stödja och utveckla cirka 30 heltidsanställda servicevärdar samt några timanställda. Servicevärdarna arbetar med lokalvård och måltidshantering ute på olika vårdenheter på sjukhuset. Du har arbetsgivar- och ledningsansvar som omfattar medarbetare, verksamhet och ekonomi.
Som chef som leder medarbetare tar du din verksamhet i förväntad riktning mot verksamhetens mål. Dina medarbetares engagemang är avgörande för framgång i ditt uppdrag och du värdesätter att coacha, ge feedback, utvärdera prestation, främja samarbete och skapa ett gott arbetsklimat. Du lägger stort fokus på det ständiga förbättringsarbetet och tillsammans med dina medarbetare utvecklar du verksamheten genom effektiva arbetssätt med hög kvalitet och följer upp kontinuerligt för lärande och vidareutveckling.
Ditt ledarskap kräver närvaro samt en förmåga att se såväl individens som gruppens behov. Därutöver behöver du ha förmågan att arbeta nära verksamheten men också kunna se syftet med arbetet ur ett större perspektiv. Tillsammans med din teamledare planerar du bemanningen utifrån det som är bäst för enheten med fokus på kvalitet och effektivitet. Som enhetschef har du även ett kundansvar och i dialog med kunden följer du upp leverans satta ramar. Du arbetar med frågor inom miljö, kvalitet och utvecklingsarbete, i syfte att säkerställa vår höga serviceleverans
Du ingår i ledningsgrupp tillsammans med övriga enhetschefer inom verksamhetsområdet och rapporterar till områdeschefen för Kristianstad och Hässleholm. I rollen har du tillgång till stödfunktioner såsom HR och ekonomi. Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole-/universitetsutbildning alternativt annan utbildning och/eller erfarenhet som bedöms likvärdig. Vi ser även att du har tidigare chefs- eller ledarerfarenhet samt ledarskapsutbildning. Har du erfarenhet från någon form av serviceverksamhet är det meriterande. Vi värdesätter om du i tidigare roller har lett framgångsrika förändringsprocesser som skapat stabilitet och goda resultat. Du har mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
Chefer i Region Skåne förväntas föregå med gott exempel genom att själv omsätta Region Skånes värderingar: välkomnande, drivande, omtanke och respekt i praktisk handling. Det innebär att ledarskapet ska präglas av tillit, helhetssyn och ständig utveckling. Du är pålitlig, agerar med integritet och ödmjukhet, främjar dialog och inkludering samt skapar förutsättningar för engagemang. Detta är en tjänst för dig som är en coachande, positiv och trygg ledare. Vi ser att du är resultatmedveten och har en god kommunikativ förmåga.
Det är en självklarhet för dig att ge stöd till dina medarbetare samtidigt som du också utmanar i syfte att utveckla medarbetare och verksamhet. Du kommunicerar på ett sätt som gör mål och förväntningar tydliga och har en god förmåga att driva förbättringsarbete samt att prioritera och fatta beslut utifrån ett helhetsperspektiv. Vidare har du förmågan att förmedla målet att skapa framtidens serviceleverantör på ett inspirerande och motiverande sätt samt skapar en känsla av meningsfullhet hos medarbetarna. Du är en person som uppskattar förändring samt har en hög nivå av flexibilitet i ditt arbete. Därtill skapar du goda och förtroendefulla relationer såväl inom som utanför enheten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att träffa dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Regionservice är Region Skånes serviceförvaltning med ansvar för måltider, lokalvård, inrednings- och textiltjänster samt administrativa tjänster inom ekonomi- och HR. Vi utför även patienttransporter inom sjukhusområdet samt transporterar av olika sorters gods i hela Skåne. Att arbeta med servicelösningar för sjukvården i Region Skåne är ett stort och utmanande uppdrag. Vi är 2 200 engagerade, kompetenta och stolta kollegor vars verksamheter tillsammans omsätter cirka två miljarder kronor årligen. Vårt viktigaste uppdrag är att ge den skånska hälso- och sjukvården de bästa förutsättningarna för att patienterna ska få en god och säker vård.
På http://www.skane.se/rekryteringsstatus
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319489".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
Region Skåne, Regionservice
Rekryterare (för frågor om rekryteringsprocessen)
Linda Grelte Linda.Grelte@skane.se 046-275 27 18
