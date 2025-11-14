Enhetschef till VE smärtrehabilitering i Lund
2025-11-14
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du stödja och utveckla medarbetare så att de på bästa sätt kan arbeta med patienten i fokus i en föränderlig omvärld? Då är vi arbetsplatsen för dig!
På vårdenhet (VE) smärtrehabilitering vid Skånes universitetssjukhus i Lund arbetar vi med bedömning, behandling och rehabilitering av långvariga icke-maligna smärttillstånd hos barn, ungdomar och vuxna. Utöver det kliniska arbetet finns också goda möjligheter att engagera sig i utbildning och forskning. Vi hjälper patienter till ett bättre liv genom att arbeta utifrån ett biopsykosocialt synsätt och i tvärprofessionella team. I vårt rehabiliterande arbete tar vi utgångspunkt i kognitiv beteendeterapi vilket genomsyrar alla professioners arbete på mottagningen. Många medarbetare har genom åren beskrivit en såväl personlig som professionell utveckling genom detta arbetssätt.
Vår enhet arbetar kontinuerligt med att förbättra vården för våra patienter. Som universitetsjukvårdsenhet är vi engagerade i läkarutbildningen, driver annan utbildning och har kliniskt aktiva forskare. Vi har under åren även fått särskilda uppdrag riktade mot olika patientgrupper som universitetsjukvårdsenhet. Våra aktuella uppdrag gäller ryggmärgsstimulering vid neuropatisk smärta, långvarig smärta efter trauma mot nacke, diagnostik av ovanliga former av hypermobilitet samt som enda enhet i Södra sjukvårdsregionen bedriva smärtrehabilitering riktad till barn och ungdomar.
Publiceringsdatum2025-11-14
Vi välkomnar dig som vill arbeta som enhetschef hos oss på VE smärtrehabilitering.
Som enhetschef är du ansvarig för verksamhet som inbegriper medarbetare, teamutveckling, förbättringsarbete, patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomi. Vi lägger stor vikt vid ett verksamhetsnära ledarskap som fokuserar på att skapa bästa möjliga förutsättningar för att medarbetarna ska kunna bedriva vård med hög kvalitet. Tillsammans med medarbetarna skapar du ett starkt team som värnar om att arbeta med patientens bästa i fokus och med en god arbetsmiljö.
Du är i denna tjänst chef för olika yrkesprofessioner: psykolog, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator samt undersköterska varav enstaka av, medarbetarna även är aktiva forskare. Inom verksamheten är du ansvarig för våra smärthanteringsprogram för vuxna samt för mottagning och rehabilitering vid barn- och ungdomssmärtrehabiliteringen.
Som enhetschef ingår du i verksamhetsområdets ledningsgrupp. Din närmsta chef är verksamhetens områdeschef. Verksamheten har ett närledningsråd med yrkesrepresentanter i verksamheten.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har legitimationsyrke inom hälso- och sjukvård samt erfarenhet från arbete inom rehabilitering. För tjänsten krävs språkkunskaper i svenska
lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Vidare är god kännedom om smärtrehabilitering en stor fördel och vi ser det som meriterande att du har tidigare chefs- och ledarerfarenhet.
Vi ser dig som en närvarande ledare som kan stå trygg i egna ställningstaganden och värderingar, visa tillit och drivas av att leda och utveckla både medarbetare och verksamhet. Du har en god kommunikativ förmåga samt samarbetsförmåga då vi arbetar i team kring patienten.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
