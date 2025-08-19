Enhetschef till växelverksamheten på korttidsboendet Villa Linné
2025-08-19
Vi söker nu en enhetschef till vår växelverksamhet, som från och med januari 2026 organisatoriskt kommer att tillhöra den kommunala primärvården (KPV). Växelverksamheten är redan etablerad och består av 20 växelplatser för omsorgstagare med olika behov. Du arbetar i dagligt nära samarbete med cheferna på korttidsverksamheten. Som enhetschef samverkar du i team med undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och biståndshandläggare för att säkerställa en trygg, professionell och personcentrerad vård och omsorg utifrån ett Nära vårds perspektiv.
Vi söker dig som är engagerad och har kompetens att leda, skapa engagemang och arbeta motiverande för att utveckla verksamheten mot uppsatta mål och enligt vår växelvistelseprocess. Att arbeta som enhetschef inom växelverksamheten förutsätter att du kan samverka och samarbeta väl med flera professioner. Arbetet är omväxlande och du behöver vara beredd på att snabbt ställa om ditt arbete efter de behov som uppstår. Arbetsbelastningen kan i perioder vara hög. Du behöver finnas där för dina medarbetare och kunna stötta och stödja dem i deras arbete samtidigt som du jobbar med att utveckla personalgruppen tillsammans med sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och biståndshandläggare.
Vi vill att du tillsammans med oss driver och utvecklar vår verksamhet. Du arbetar systematiskt, ser vikten av uppföljning och god dialog med omsorgstagare, anhöriga, kollegor och andra professioner. Du som ledare möjliggör goda prestationer, bidrar till hög trivsel och en god arbetsmiljö. Du verkar för en kultur som är präglad av tillit, öppenhet och trygghet.
I rollen som enhetschef får du det övergripande ansvaret för verksamhet, personal och ekonomi, och du kommer att leda ett team med medarbetare som arbetar dag, kväll och natt. Du ingår i ett chefsteam för kommunal primärvård under ledning av verksamhetschef.Profil
Du har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Tidigare arbetslivserfarenhet inom ledarskap är meriterande. Du ska trivas med att arbeta i diverse olika IT-system.
För att lyckas i uppdraget behöver du ha förmåga att prioritera. Att vara enhetschef är ett självständigt arbete och kräver förmåga att fatta beslut samtidigt som du värdesätter ett gott samarbete med alla berörda professioner i förvaltningen. Att kunna kommunicera inom och utanför organisationen är av stor vikt. Kvalitet och utveckling är ledord för dig.
Personlig lämplighet är dock en avgörande bedömningsgrund, likväl blir sammansättningen av kompetents och erfarenhet i chefsgruppen av vikt vid rekryteringen.
Tjänsten kräver att du har god datorvana och körkort.
För att kunna komma i fråga för en anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Det finns att hämta på polisens webbplats. Utdraget heter HVB-hem.
Rekrytering och tillsättning av tjänst kan ske under ansökningstiden. Varmt välkommen med din ansökan!
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kalmar kommun har en äldreomsorg i nationell framkant. Kalmar kommun ska vara drivande när det gäller nya idéer, samverkan och ständigt förbättringsarbete med omsorgstagarna i centrum. Tillsammans gör vi Kalmars vård och omsorg ännu bättre dygnet runt.
Välkommen till oss!
