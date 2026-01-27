Enhetschef till vårt nya särskilda boende Eskilsgården
Eskilsgården är ett nytt särskilt boende i Vellinge tätort som beräknas stå klart i början av 2027. Verksamheten kommer att ha 66 platser fördelade på 7 avdelningar med inriktning demens, somatik och korttidsvård. Verksamheten kommer också att ha en dagverksamhet med plats för 15 vårdtagare.
Vellinge kommun satsar på det nära ledarskapet vilket innebär att det kommer att vara två enhetschefer på plats på Eskilsgården.
I detta uppdrag får du vara med och skapa en ny verksamhet från grunden. Är du en närvarande ledare med stort fokus på både vårdtagare och personal? Vill du göra skillnad för våra boende varje dag? Vill du komma in i ett spännande skede för äldreomsorgen i Vellinge kommun, och dessutom vara med i en tid av utveckling med stor möjlighet att kunna påverka kommunal äldreomsorg? Då är det dig vi söker!Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Som enhetschef har du möjlighet att göra skillnad för våra kommande vårdtagare på Eskilsgårdens särskilda boende. I uppdraget ingår att leda, utveckla och följa upp verksamheten inom ramen för kvalitet, personal, arbetsmiljö och budget. Hos oss är det viktigt att du arbetar verksamhetsnära och att ditt ledarskap präglas av en vilja att tillsammans med dina medarbetare, vårdtagare, anhöriga och kollegor arbeta för att driva verksamheten framåt. Vi arbetar efter visionen "bästa möjliga livskvalité för dig " och eftersträvar hög nöjdhet hos vårdtagare och anhöriga. Verksamheten ska drivas med hög kvalitet och med en budget i balans. Vi ser att du är ytterst delaktig i utvecklingen av den kommunala äldreomsorgen genom att tillföra nya perspektiv och tankemönster.
Du kommer att ingå i projektgruppen för uppstarten och det initiala arbetet handlar om rekrytering och uppstarts arbete av verksamheten - därav ser vi det som mycket meriterande om du som sökande har erfarenhet av uppstarter och rekrytering.
I arbetsuppgifterna ingår även chef i beredskap var åttonde vecka. Kvalifikationer
Vi har som krav att du har minst 7 års erfarenhet av chefstjänst eller motsvarande inom äldreomsorgen eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer lämplig. Vi ser gärna att du är specialist utbildad inom demensvård och det är meriterande om du är legitimerad sjuksköterska.
Stor vikt kommer läggas på de personliga egenskaperna i förhållande till ledarskap. Att se helheter i verksamheter är en självklarhet för dig och vårdtagaren kommer alltid i fokus i alla dina beslut och hantering av din enhet.
Du ska självständigt kunna ta ansvar för egna arbetsuppgifter och du tar även ansvar för det gemensamma resultatet och gör det som krävs för att organisationen ska uppnå sina mål. Vi ser gärna att du är lösningsfokuserad samtidigt som det är viktigt för oss att du är transparent i ditt arbete.
Ett av de stora uppdragen kommer vara att skapa en god kultur där vårdtagarfokuset alltid är i centrum. Att kunna identifiera hur organisationens delar påverkar varandra och händelser utanför organisationen kan komma att påverka verksamheten. Att du agerar utifrån en helhetssyn för organisationens bästa ser vi som en självklarhet. Att arbeta målbaserat, genomföra aktiviteter och arbeta fokuserat för att uppnå ledningens och politikens krav och förväntningar på verksamheten är av stor vikt.
Att planera, organisera och prioritera i ditt arbete på ett effektivt sätt är viktigt i detta uppdrag.
