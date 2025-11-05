Enhetschef till vår nya öppna avdelning Karlsvik
2025-11-05
Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
SiS befinner sig mitt i en omfattande förändring där verksamheten utvecklas på flera plan samtidigt. Vi förbättrar och anpassar vårt arbete utifrån nya och förändrade behov i såväl samhället som i vår egen verksamhet. Vi vet att utvecklande och engagerade chefer är en avgörande förutsättning för att klara dagens och framtidens uppdrag.
Som enhetschef leder, planerar, följer upp och förfinar du arbetet på vår nya Avdelning Karlsvik, som är en utskrivningsförberedande avdelning, belägen i Höör, tillhörande SiS ungdomshem Hässleholm. Avdelningen är inriktad på ungdomar som befinner sig i utslussningsfas och som inte bedöms vara i behov av vård i låsbara former. Du ansvarar för att leda avdelningen så att ni når uppställda mål och har det övergripande behandlingsansvaret för de unga som bor där. Du säkerställer att gemensamma arbetssätt och metoder används och efterlevs samt stödjer dina 25 medarbetare i deras arbete. Du ser till att dina underställda har den kompetens som krävs för den vård och behandling som avdelningen bedriver och förutsättningar att genomföra sina uppgifter i en god och säker arbetsmiljö.
Som enhetschef har du verksamhets-, personal- och budgetansvar. För att skapa en stabil och effektiv ledning finns det på din avdelning, utöver dig, en gruppledare och en behandlingssekreterare. Gruppledarens främsta uppgift är att planera, samordna och operativt leda och fördela det dagliga arbetet, samt att stötta medarbetarna i deras arbete. Behandlingssekreteraren har i uppgift att samordna och planera vården och behandlingen fär ungdomarna som finns hos oss. Tillsammans utgör ni ett avdelningsteam som i tätt samarbete leder avdelningen.
Du ingår i institutionens ledningsgrupp där du tillsammans med institutionschefen och dina chefskollegor tar ett gemensamt ansvar för hela verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen om minst 180 hp med inriktning mot samhälls-, vård- eller beteendevetenskap eller annan relevant akademisk examen.
• Flerårig erfarenhet av arbete inom verksamheter med fokus på vård, behandling och säkerhet, såsom exempelvis socialtjänst, vård och behandling, kriminalvård eller annan relevant verksamhet
• Dokumenterad aktuell erfarenhet av arbetsledande roll
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av chefskap med verksamhetsansvar, budgetansvar och personalansvar.Dina personliga egenskaper
Då verksamheten ofta är händelsestyrd behöver du vara bekväm med att fatta beslut, göra omprioriteringar och snabbt kunna växla både tempo och riktning. Du är lugn och professionell även i krävande situationer och har förmågan att anpassa dig till förändrade förutsättningar. Samtidigt ställs höga krav på att du har helhetssyn och kan arbeta strukturerat och systematiskt för att säkerställa kvalitén i vården utifrån myndighetens mål, riktlinjer, värdegrund och gällande lagar. Du vet hur man prioriterar och har lätt för att sätta mål och följa upp resultat.
För att passa i rollen ser vi att du tar ansvar för helheten och förverkligar SiS vision och mål. Du skapar förutsättningar för goda resultat och tar tag i utmaningar och agerar med mod när det behövs. Du är en god förebild och visar tillit till dina medarbetares och kollegors kompetens och uppmuntrar dem till utveckling och att ta eget ansvar. Du involverar dina medarbetare i vårt utvecklingsarbete och skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap och för en lärande organisation. Du främjar ett gott samarbete inom SiS och med andra samarbetspartners. Du är kommunikativ och skapar dialog, delaktighet och engagemang.
På SiS månar vi om ett gott ledarskap. Det innebär att du som chef och ledare tar ansvar för helheten, agerar som en god förebild, driver utveckling, främjar ett gott samarbete och är tydlig i din kommunikation. Läs mer om vårt ledarskap.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 2025-11-25
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Ersättning
Fast lön
