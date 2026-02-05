Enhetschef till Väddö- och Hallstavik vårdcentral | Tiohundra
TioHundra AB / Sjukvårdschefsjobb / Norrtälje Visa alla sjukvårdschefsjobb i Norrtälje
2026-02-05
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TioHundra AB i Norrtälje
, Upplands Väsby
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du leda två verksamheter där närhet, samarbete och helhetssyn är avgörande? Vi söker en chef som vill ta ett samlat ansvar för både Väddö vårdcentral och Hallstaviks vårdcentral - två viktiga vårdcentraler i norra delen av Norrtälje kommun.
Om du trivs med att bygga relationer, se helheter och motiveras av utveckling och förbättringsarbete som leder till hållbara arbetssätt - då är detta en tjänst där du kommer att göra verklig skillnad.Publiceringsdatum2026-02-05Om tjänsten
Som chef för Väddö vårdcentral och Hallstaviks vårdcentral har du ett övergripande ansvar för verksamhet, personal och ekonomi på heltid. Uppdraget är fördelat 50/50 mellan de två enheterna, vilket kräver att du kan växla fokus, prioritera klokt och alltid se till helheten.
Hallstaviks vårdcentral är den något större enheten, medan Väddö vårdcentral är mindre med stark lokal förankring. Tillsammans utgör de två viktiga delar av primärvården i norra Norrtälje, med patientgrupper som värdesätter kontinuitet och nära vård.
Som chef för Väddö och Hallstavik ingår du i verksamhetsområdets ledningsgrupp tillsammans med övriga enhetschefer och medicinskt ledningsansvarig läkare. Ledningsgruppen leds av verksamhetschef och har stöd av HR, controller och administrativt stöd. Du rapporterar direkt till verksamhetschefen.
Det här är en roll där du kombinerar strategiskt ansvar med ett närvarande chefskap nära vardagen. Du leder två olika men kompletterande enheter och får möjlighet att skapa struktur, utveckling och arbetsglädje tillsammans med erfarna och engagerade medarbetare.
Vi arbetar kompetensbaserat och använder därför strukturerade intervjuer och arbetspsykologiska tester i urvalet.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Verksamhets- och budgetansvar
Personal- och arbetsmiljöansvar
Driva kvalitets- och förbättringsarbete
Arbeta långsiktigt med bemanning och kompetensförsörjning
Om vårt erbjudande:
Som chef i Tiohundra erbjuds du möjlighet till internutbildning i flera steg. Här arbetar du nära ditt team och skapar framgång och engagemang. Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr per år via Epassi. Du kan läsa mer om alla våra förmåner här.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Vara legitimerad sjuksköterska
Ha erfarenhet av primärvård och mottagningsarbete
Ha körkort
Ha data-och systemvana
God svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du också är:
Utbildad inom ledarskap eller har erfarenhet av ledarskap
Distriktssköterska
Ha erfarenhet av arbete på vårdcentral
Du har en god kommunikativ förmåga samt förmåga att skapa engagemang. Som person är du strukturerad och har en personlig mognad och står tryggt i dina beslut. Vi ser även att du har lätt för att skapa dig en helhetssyn för att kunna driva förändringsarbete och skapa ett framgångsrikt team som samarbetar för bästa resultat. Du är positiv till nytänkande och kvalitetsutveckling samt intresserad att driva digital utveckling. Du har ett affärsmässigt tänk samt har förmåga och tillit att delegera.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Väddö och Hallstaviks vårdcentraler ligger i norra Norrtälje kommun och ingår i Tiohundra. Väddö är en mindre enhet i Älmsta med cirka 3400 listade patienter och ett nära samarbete mellan alla professioner, i samma lokaler drivs också en filial med BVC. Hallstavik är större, med cirka 4800 patienter. Här är också en familjecentral är under uppbyggnad med BVC, MVC, Öppen förskola och Socialtjänsten under samma tak med invigning under våren.
Båda vårdcentralerna präglas av god teamkänsla, korta beslutsvägar och engagerade medarbetare. Vi samarbetar aktivt inom verksamhetsområdet och med Norrtälje sjukhus i kvalitets- och utvecklingsarbeten.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/738". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tiohundra AB
(org.nr 556595-7395) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Viktoria Hägerfelth 0176-326614 Jobbnummer
9725296