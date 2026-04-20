Enhetschef till VA-driftens anläggarenhet i Upplands Väsby kommun
Vill du leda en verksamhet som är mitt i en spännande utvecklingsfas och spela en nyckelroll i att säkra framtidens VA-drift?
Vi erbjuder dig
Vi söker nu en engagerad och trygg enhetschef som vill ta ansvar för vår anläggningsenhet - en grupp på åtta kompetenta medarbetare inom rörläggning och anläggning som varje dag arbetar med att förnya och utveckla vårt befintliga VA-ledningssystem. Hos oss får du kliva in i ett läge där VA-enhetens driftverksamhet delas upp i två enheter, en som kommer arbeta med drift och underhåll av den drifttekniska delen och en enhet som kommer fokusera på anläggning och förnyelse av vårt ledningsnät, där du blir den som formar, utvecklar och leder in i nästa kapitel.Publiceringsdatum2026-04-20Om företaget
VA-enhetens driftverksamhet består idag av 12 medarbetare, både drifttekniker och rörläggare samt några strategiska roller som arbetsledare och samordnare. Den kommande anläggningsenheten kommer främst se till att upprätthålla ett robust och hållbart ledningssystem genom förnyelse- och utvecklingsarbeten på vårt befintliga nät, men också arbeta mot projekt där nyläggning och upprustning ledningar kan förekomma. Vi säkerställer att invånare och verksamheter får rent dricksvatten och en trygg avloppshantering dygnet runt. Arbetet präglas av hög kompetens, beredskap, miljöansvar och har ett starkt fokus på leverans och service.
Enheten består av engagerade rörläggare som tillsammans driver och utvecklar en av samhällets mest kritiska infrastrukturer. Enheten kommer även ha ett nära samarbete med VA-driftens tekniska enhet som ansvarar för drift och underhåll på allt som inte är ledningsnät så som bland annat pumpstationer, brandposter, vattenmätare, dagvattenrecipienter. Om tjänsten
Som enhetschef för den anläggande delen av VA-enheten ansvarar du för att leda, utveckla och samordna en grupp rörläggare som arbetar med förnyelse av kommunens vatten- och avloppsledningsnät. I uppdraget ingår att säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt och säkert samt i enlighet med gällande lagstiftning, miljökrav och interna riktlinjer.
Dina ansvarsområden:
Som enhetschef har du ett samlat ansvar för verksamhet, personal och ekonomi inom enheten. Du leder och utvecklar medarbetare samt skapar goda förutsättningar för en trygg, säker och effektiv verksamhet. I rollen ingår ansvar för rekrytering, introduktion, kompetensutveckling, arbetsmiljö och bemanning.
Du ansvarar för att vatten- och avloppsverksamheten bedrivs stabilt, säkert och kostnadseffektivt. Det innebär att planera, prioritera och följa upp underhållsarbeten samt att samordna resurser och hantera akuta arbeten vid behov.
Vidare driver du utvecklings- och förbättringsarbete i linje med verksamhetens mål. Du medverkar i långsiktig planering av investeringar och underhåll samt bidrar till utvecklade arbetssätt.
I uppdraget ingår även ansvar för budget, uppföljning och resursplanering. Du säkerställer att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning, myndighetskrav och interna styrdokument inom arbetsmiljö, miljö och kvalitet.
Tjänsten kan komma att säkerhetsklassats och inför anställning så kommer en bakgrundskontroll genomföras på slutkandidaten.
Är du den vi söker:
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av ledande roll inom vatten och avlopp, exempelvis som arbetsledare, projektledare eller chef.
Erfarenhet av praktiskt arbete med förnyelse och upprustning av befintligt vatten- och avloppsledningsnät.
God administrativ förmåga, med erfarenhet av planering, uppföljning och dokumentation.
God kommunikativ förmåga samt förmåga att skapa tydlighet och samverkan i organisationen.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska, då tjänsten kräver löpande kommunikation och skriftlig dokumentation.
Det är meriterande om du har:
God förståelse för arbeten inom vatten- och avloppsledningsnät i tätbebyggt område.
God kunskap om arbetsmiljö kring schaktarbeten.
Erfarenhet av arbete inom kommunal verksamhet eller annan politiskt styrd organisation.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och som inger förtroende i mötet med andra. Du har en god kommunikativ förmåga och kan på ett övertygande sätt förmedla dina budskap samt skapa engagemang och förståelse i din omgivning. Vidare är du strukturerad i ditt arbetssätt, med förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du säkerställer att uppgifter följs upp och slutförs med god kvalitet. Du har också en analytisk förmåga som gör att du kan se samband, dra välgrundade slutsatser och fatta beslut baserade på fakta och helhetsperspektiv.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Läs mer om våra kontor och arbetsplatser: Kommunens arbetsplatser
Möt några av våra medarbetare: Möt våra medarbetare
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på: Kommunen som arbetsgivare
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019), https://www.upplandsvasby.se/ledigajobb
Anton Tamms väg 1 (visa karta
)
194 80 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Driftchef VA-enheten
Mimmi Lagergren mimmi.lagergren@upplandsvasby.se 08-59097717 Jobbnummer
