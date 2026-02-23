Enhetschef till Utvecklingsenheten på Kvalitet- och utvecklingsfunktionen
Borås kommun / Administratörsjobb / Borås Visa alla administratörsjobb i Borås
2026-02-23
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
Vård- och äldreförvaltningen arbetar med insatser för invånare som är i behov av vård och omsorg samt förebyggande hälsoarbete för äldre. Förvaltningen består av dryg 2 600 medarbetare, varav 90 är chefer. Tillsammans utför vi ett meningsfullt arbete med fokus på dem vi är till för genom jämlik, jämställd och likvärdig vård och omsorg.
Nu söker vi en Enhetschef till Utvecklingsenheten på Kvalitet- och utvecklingsfunktionen.
Utvecklingsenheten samordnar förvaltningens systematiska kvalitetsarbete och stöttar chefer i uppföljning, analys och utvecklingsuppdrag. Enheten ger också stöd i olika utvecklingsuppdrag kopplade till förvaltningens fyra strategiska utvecklingsområden. Uppdragen utgår från verksamhetens behov och kan handla om projektledning, processutveckling eller förändringsledning, ibland i samverkan med andra förvaltningar.
Du rapporterar till kvalitets- och utvecklingschef.
Tjänsten utgår från Ramnåsgatan i centrala Borås med närhet till resecentrum.
Enhetschef till Utvecklingsenheten på Kvalitet- och utvecklingsfunktionenPubliceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef leder och utvecklar du enhetens arbete. Du har personalansvar för ett team på elva medarbetare bestående av verksamhetsutvecklare, projektledare, förvaltningscontroller och demenssamordnare. Chefskapet grundar sig i ett coachande förhållningssätt gentemot medarbetare som är självständiga och erfarna i sin profession. Du skapar förutsättningar för medarbetarna att lyckas i sina uppdrag och möjliggör en god arbetsmiljö för teamet.
Du:
sätter riktning och prioriterar uppdrag tillsammans med verksamhetschef
följer upp resultat och driver utveckling av arbetssätt
samarbetar nära verksamheter och övriga stödfunktioner
genomför själv vissa avgränsande utvecklingsuppdrag och utredningar
kontinuerlig uppföljning av enhetens uppdrag
Du ingår i en ledningsgrupp med tre enhetschefer. I flera av enhetens uppdrag är samarbete och samordning med övriga enheter på kvalitets- och utvecklingsenheten avgörande för en god och sammanhållen leverans till förvaltningens verksamheter.
Övrig information
Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuds du som anställd inom Borås stad personalförmåner i form av friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens simhallar, förmånscykel och en mängd aktiviteter som personalföreningen MerKraft anordnar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom offentlig förvaltning, samhällsvetenskap, socialt arbete eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska även ha erfarenhet av arbete i en politisk styrd organisation.
Det är meriterande med:
tidigare dokumenterad chefserfarenhet, gärna inom kvalitet- och utveckling
erfarenhet från offentlig verksamhet inom välfärdsområdet
flerårig erfarenhet av förändringsledning, processutveckling eller projektledning
Du är strategisk, analytisk och tydlig i din kommunikation. Du bygger förtroende, skapar samarbete och driver utveckling framåt.
Rollen innefattar både strategiskt och operativt arbete. Då utvecklingsenheten är en stödfunktion är det viktigt att du verkar för fokus på god leverans i uppdragen samt arbetar stödjande och är lyhörd för verksamhetens behov. Du behöver ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.Så ansöker du
Låter uppdraget intressant? Välkommen med din ansökan.
Intervjuer kommer att genomföras 12 mars så reservera gärna datumet i din kalender.
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "28:2026:019". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Zenita Källner 033-357972 Jobbnummer
9757450