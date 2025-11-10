Enhetschef till Uppsökarenheten och Huldas Hus
Vill du vara med och leda arbetet för att minska hemlösheten i staden? Då är det här en tjänst för dig!
På Uppsökarenheten utgår vi ifrån målet att hemlösheten i Göteborg ska minska.
Fältsekreterarna i verksamheten arbetar uppsökande och möter personer som befinner sig i hemlöshet, som sover ute eller som riskerar att sova ute. En stor del av fältsekreterarnas arbete är att motivera och uppmuntra personerna de möter att ta emot den hjälp och det stöd som finns för att komma ur hemlösheten. Verksamheten präglas av god kunskap om olika samhällsaktörer och det stöd som finns att tillgå, samverkan med myndigheter och vårdinrättningar samt relationsskapande med de individer vi möter samt samverkanspartners. Som ett led i arbetet mot en långsiktig boendelösning finns även övernattningsplatser i vår egen verksamhet men också genom idéburen sektor. Övernattningsplatserna fungerar som en lösning för att minimera skada och lindra nöd och anses inte vara en långsiktig boendelösning utan en del i arbetet mot målet att hitta en hållbar och långsiktig boendesituation som möter den enskildes behov. Verksamheten bedrivs både dag, kväll och helg, årets alla dagar. Arbetet sker i tät samverkan med socialkontor, socialjour men även med idéburen sektor, vården och andra myndigheter. På Uppsökarenheten arbetar 13 fältsekreterare.
Förutsatt att erforderliga beslut fattas, kommer även ditt ansvarsområde att innefatta Huldas Hus. Verksamheten är en mötesplats för kvinnor som lever i hemlöshet och utsatthet. Uppdraget är att motivera och lotsa kvinnor vidare till rätt stöd och insatser för att de ska kunna ta sig ur sin hemlöshet. På Huldas Hus arbetar fyra fälteskreterare och en lokalvårdare.
Som enhetschef kommer du att ha ett helhetsansvar för verksamheten, inklusive personal-, budget- och verksamhetsansvar. Du kommer att säkerställa att vi når våra mål och att verksamheten drivs enligt uppdragsgivarnas krav och stadens hemlöshetsstrategi. Du kommer att arbeta kontinuerligt med att utveckla verksamheten på individ-, grupp- och stadsnivå, samt leda och delta i samverkan både internt och externt. Du blir del av ledningsgruppen för avdelningen Kollektiva boenden och uppsökande verksamheter inom boende och hemlöshet. Avdelningen består av sex enhetschefer och en avdelningschef, och präglas av ett gott samarbetsklimat och uppdragsfokus.
Är du redo för en utmaning där du kan göra skillnad? Välkommen med din ansökan! Kvalifikationer
Grundläggande krav är att du har minst treårig universitetsexamen inom socialt arbete eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Du har chefserfarenhet och god kännedom om målgruppen.
Vi ser det som meriterande om du har haft en ledande funktion i verksamheter där samverkan mellan olika aktörer har varit central. Vi ser det även som meriterande om du har genomgått Morgondagens chef.
Du är tydlig, får gehör för tankar och idéer och kan påverka beslut i en viss riktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation.
Du är uppmärksam och öppen för att förstå andra människors behov, känslor och åsikter. Du är mottaglig för vad andra säger eller uttrycker och visar respekt, hänsyn och omtanke i ditt bemötande. Du ser bakslag som något att lära sig av.
Du kan se ditt arbete som en del i ett större sammanhang och förstår hur det påverkar och påverkas av andra delar av organisationen. Du samverkar med andra i övergripande frågor för att skapa värde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.
Du är bekväm i sociala situationer. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.Övrig information
I den här rekryteringsprocessen kommer vi inte be om personligt brev. Du kommer istället vid ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor om din kompetens inom efterfrågat område.
Intervjuer planeras att hållas den 3-4 december. Om du därefter är en av våra slutkandidater kommer du att bli inbjuden till en heldag i Assessment center, den 11 eller 16 december.
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv. Ersättning
