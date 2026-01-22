Enhetschef till Unga Vuxna-enheten, Upplands Väsby kommun
2026-01-22
Vill du vara med och utveckla två centrala verksamheter för unga och unga vuxna i Upplands Väsby kommun? Vi söker en engagerad och erfaren enhetschef som vill leda och stärka Vega och Libra - två verksamheter som på olika sätt bidrar till ungas delaktighet, utveckling och egenmakt.
Vi erbjuder dig
En spännande och meningsfull roll där du får leda två verksamheter som kompletterar varandra - en kulturpedagogisk arena och en social mötesplats - och tillsammans gör skillnad för unga i Upplands Väsby. I rollen finns stora möjligheter att påverka och driva utveckling framåt, i samverkan med övrig ledningsgrupp och verksamhetschef.Publiceringsdatum2026-01-22Om företaget
Vega och Libra ingår i avdelningen Ung fritid inom kultur- och fritidskontoret i Upplands Väsby kommun. Ung fritid ansvarar för kommunens fritidsgårdsverksamhet för unga i årskurs 6-9 samt verksamheter för unga vuxna, med uppdrag att erbjuda meningsfull fritid och trygga, attraktiva mötesplatser i ett förebyggande och främjande perspektiv.
Hos oss arbetar fritidsledare, kulturpedagoger, koordinatorer och projektledare. Tillsammans skapar vi trygga och inspirerande miljöer där unga får möjlighet att uttrycka sig, växa och hitta vägar framåt.
Vega är ett ungkulturhus för unga mellan 15 och 20 år. Här står kultur och kreativitet i centrum, både som uttrycksform och som verktyg för personlig utveckling. Ungdomar ges möjlighet att skapa musik, dans, film, konst, poddar och driva egna initiativ. Vega bygger på ungas delaktighet och inflytande, och utvecklas i nära samverkan med föreningsliv, kultursektorn, kreativa näringar och andra aktörer i samhället.
Libra är en verksamhet för unga mellan 12 och 20 år. Här möts ungdomar och personal i sociala och stödjande sammanhang. Genom samtal, aktiviteter och vägledning arbetar vi med att stärka unga i deras vardag och ge dem verktyg för att uppnå sina mål. Libra är en del av enheten för unga vuxna och samverkar brett med kommunens aktörer, civilsamhället och lokala initiativ.nom ramen för Libra ingår även samordning av efter-skolan-aktiviteter, som i samverkan med föreningsliv, studieförbund och andra aktörer erbjuder meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och unga som i dag inte deltar i föreningslivet.Om tjänsten
Som enhetschef ansvarar du för att leda, utveckla och följa upp båda verksamheterna. Du har ett helhetsansvar för åtta medarbetare, budget, planering och kvalitetssäkring. Du arbetar för att skapa tydliga mål, engagemang och delaktighet i vardagen. Som enhetschef ingår du i verksamheten kultur och ung fritids ledningsgrupp samt rapporterar till verksamhetschef. I uppdraget ingår att:
utveckla Vega som en kultur- och mötesplats där unga tränas i kreativitet, delaktighet och egenmakt
utveckla Libra som en social och stödjande verksamhet där unga får vägledning och möjlighet att växa
bygga samarbete med föreningsliv, kultursektorn, civilsamhälle och andra samhällsaktörer
skapa synergier mellan kultur, socialt stöd och pedagogiska metoder
ansvara för ekonomi, personalledning och verksamhetsutveckling
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
relevant högskoleexamen eller annan utbildning arbetsgivaren finner likvärdig
flerårig erfarenhet av att leda personal och verksamhet
dokumenterad erfarenhet av arbete med barn och unga, särskilt i socioekonomiskt och socialt utsatta områden
lång erfarenhet av att arbeta pedagogiskt med unga där kultur, kreativitet eller sociala verktyg använts för ökad egenmakt och självkännedom
erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation
tidigare ansvar för budget och personal
erfarenhet av att leda i förändring och utveckla verksamheter
erfarenhet av att bygga relationer och samverka med externa aktörer
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av kulturproduktion och nätverk inom kultursektorn, musik, media och kreativa näringar
erfarenhet av föreningsliv, civilsamhälle eller ideella organisationer
erfarenhet av arbete med unga i riskzon, inklusive samverkan med socialtjänst och andra aktörer inom det sociala stödsystemet
Som ledare är du närvarande och tillitsfull. Du skapar tydlighet, engagemang och riktning i vardagen och bidrar till ett arbetsklimat präglat av delaktighet och respekt. Du har förmåga att bygga relationer, skapa tillit och arbeta tillsammans med ditt team och samarbetspartners för att nå gemensamma mål.
Som en del av vår rekryteringsprocess gör vi fördjupad bakgrundskontroll inför anställning.
Varmt välkommen med din ansökan senast 9 februari!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig.
För mer information, vänligen kontakta:
Berivan Yildiz, verksamhetschef kultur och ung fritid, berivan.yildiz@upplandsvasby.se
, 08 - 518 02 503
Louise Edenklint, chefsrekryterare AS&B Executive, louise.edenklint@ASB-Executive.se, 0702 - 87 12 55 Ersättning
