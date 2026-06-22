Enhetschef till Ung i Ekerö - fritidsgård, fritidsklubb och fältverksamhet
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2026-06-22
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Vi har bestämt oss! Vi ska bli en kommun i framkant – och har allt som krävs för att lyckas. Korta beslutsvägar, samarbete över verksamhetsgränser och viljan att våga mer. Våra höga ambitioner ger dig med eget driv möjligheter att växa och skapa positiv förändring för medborgarna. Som medarbetare i Ekerö kommun får du en värdefull roll i vår unika övärld – och vi ser fram emot din ansökan.https://www.ekero.se/jobb-foretagande/jobba-i-ekero-kommun
Nu söker vi en enhetschef till Ung i Ekerö kommun.
Ung i Ekerö är kommunens samlade verksamhet för ungdomar och fritidsklubbsverksamhet för barn i årskurs 4–6. Enheten omfattar öppna mötesplatser, fritidsklubbar, uppsökande arbete och aktiviteter där barn och unga finns. Uppdraget är att erbjuda trygga, inkluderande och meningsfulla sammanhang där barn och unga får möjlighet att utvecklas, skapa relationer och påverka sin fritid.
En viktig del av vårt arbete handlar om att bygga relationer tidigt och finnas nära barn och unga genom hela uppväxten. Genom närvaro, tillit och samverkan med andra aktörer och vårdnadshavare vill vi bidra till trygghet, delaktighet och goda framtidsmöjligheter för alla unga i Ekerö kommun.
Verksamheten består av 23 engagerade medarbetare - samt några timanställda fritidsledare - med hög kompetens, stort ansvarstagande och stark drivkraft att utveckla verksamheten tillsammans. Tre av dessa är arbetsledare och ingår i enhetens ledningsgrupp.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi. Du leder en verksamhet som är väl etablerad och uppskattad av både barn, unga och vårdnadshavare.
Uppdraget är operativt och nära verksamheten, med inslag av strategiska utvecklingsfrågor. Du är ett stöd för medarbetarna i deras vardag, skapar förutsättningar för god kvalitet och säkerställer att verksamheten utvecklas utifrån barn och ungas behov.
Du leder genom tillit, tydlighet och närvaro och bidrar till att medarbetarnas engagemang och initiativkraft tas tillvara.
I rollen ingår bland annat att:
leda, planera och följa upp verksamheten
ansvara för personal, arbetsmiljö, budget och verksamhetsresultat
skapa goda förutsättningar för medarbetarnas utveckling och arbetsglädje
utveckla verksamheten så att den fortsätter vara relevant och attraktiv för barn och unga
säkerställa att verksamheten når och inkluderar så många barn och unga som möjligt
utveckla arbetet med trygghetsskapande och förebyggande insatser
stärka samverkan med skolor, socialtjänst, polis, föreningsliv och andra viktiga aktörer
följa upp verksamhetens resultat och kvalitet
Du rapporterar direkt till förvaltningschef och ingår i förvaltningens ledningsgrupp.
Vi tror på dig och din förmåga – därför ger vi dig stort utrymme i din roll. Många som jobbar hos oss uppskattar förtroendet och ansvaret de får i vår kommun, eftersom det bidrar till mycket lärande och utveckling i vardagen.
Vi söker dig som är en trygg, innovativ, engagerad och närvarande ledare. Du har förmåga att skapa förtroende, bygga relationer och få människor att växa.
Du trivs med att arbeta nära verksamheten och har lätt för att växla mellan operativa frågor och ett långsiktigt perspektiv. Du är tydlig i ditt ledarskap och skapar struktur samtidigt som du uppmuntrar initiativ, delaktighet och utveckling.
För att lyckas i rollen behöver du också vara samarbetsorienterad och ha en god förmåga att skapa och underhålla relationer med både interna och externa samverkansparter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
För att du ska lyckas med uppdraget ska du ha:
relevant högskoleutbildning inom exempelvis pedagogik, socialt arbete, beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
erfarenhet av ledarskap med personalsansvar
erfarenhet av arbete med barn och unga
erfarenhet av samverkan mellan olika verksamheter och aktörer
god administrativ förmåga och erfarenhet av budget- och verksamhetsuppföljning
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av öppen ungdomsverksamhet, fritidsverksamhet och förebyggande arbete
erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
erfarenhet av trygghetsskapande och relationsbaserat arbete med barn och unga
Hos oss får du ett meningsfullt uppdrag där du tillsammans med engagerade medarbetare bidrar till att skapa trygga uppväxtvillkor och en meningsfull fritid för barn och unga.
Du blir en del av en kommun med höga ambitioner, korta beslutsvägar och goda möjligheter att påverka. Här får du leda en verksamhet med starkt engagemang, stort hjärta och en viktig roll i kommunens förebyggande arbete.
Välkommen med din ansökan!
Tillträde: 2026-12-01 eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidarehttps://www.ekero.se/jobb-foretagande/jobba-i-ekero-kommun/ta-dig-till-ekero
Om Ekerö kommunVi är en mängd olika verksamheter som tillsammans skapar en unik kommun – där vi alla hjälps åt över enhets- och verksamhetsgränser. Vi lever vår värdegrund som innebär ett stort engagemang, god kommunikation med öppen dialog och ett professionellt förhållningssätt. Som en mindre kommun i stockholmsregionen kan vi både erbjuda närhet till varandra och en ambitiös utvecklingsresa. För att bli en kommun i framkant behöver vi fylla på med nya perspektiv, och vi hoppas att du vill vara med och bidra med dina.
Ekerö kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och strävar efter ett tydligt fokus på hållbarhet. Under förutsättning att verksamhetens möjlighet att uppfylla sina mål kvarstår, har kommunen en positiv inställning till distansarbete när så är möjligt.
Vi erbjuder t.ex. friskvårdsbidrag, löneväxling till pension, växling av semesterdagstillägg till lediga dagar och rökfri arbetstid.För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess ber vi dig att skicka in ansökan digitalt, och inte via e-post eller post.
Vi har redan tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och vill inte ha kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2243/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ekerö Kommun
(org.nr 212000-0050), https://www.ekero.se
Tappströmsvägen 2 (visa karta
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178 23 EKERÖ Arbetsplats
Ekerö Kommun Kontakt
Kultur- och fritidschef
Iréne Hededal irene.hededal@ekero.se +46812457337 Jobbnummer
9972697