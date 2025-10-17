Enhetschef till Trygghet, beredskap och lokalsamhälle
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 37.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!
Välkommen till oss!
Nu söker vi en enhetschef till enheten för trygghet, beredskap och lokalsamhälle.
Enheten har som uppdrag att verka för ett tryggt, aktivt, levande och innehållsrikt lokalsamhälle och för att Skärholmens potential att utvecklas som en framtida central plats i regionen förverkligas. Enheten arbetar förvaltningsövergripande och därför nära förvaltningsledningen inom områdena trygghet, säkerhet, beredskap, platssamverkan, civilsamhällssamverkan och annan lokal samverkan.
Skärholmens stadsdelsområde är rikt på kultur, grönområden och mångfald, och har samtidigt ett stort utvecklingsuppdrag, Fokus Skärholmen. Inom fokusarbetet finns möjlighet att göra skillnad på riktigt.
Vi erbjuder
• Ett spännande uppdrag för dig som tycker om att leda i förändring
• En kompetent enhet där du leder sex engagerade medarbetare
• Möjlighet att arbeta brett med trygghet, beredskap, samverkan och säkerhet
• Ett starkt samverkansklimat och nära samarbete med såväl interna som externa aktörer
• Stöd i ledarskapet genom chefsnätverk och ledarutveckling inom Stockholms stad
• Friskvårdsbidrag och flexibel arbetstid
Din roll
Som enhetschef ansvarar du för att leda, följa upp och samordna enhetens olika ansvarsområden. Du har verksamhets-, personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Du förväntas bidra till helheten, delta i stadsövergripande forum och samverka internt och externt för att skapa nytta för invånarna.
I ditt uppdrag ingår att skriva verksamhetsplan göra systematiska uppföljningar samt granska tjänsteutlåtanden. Utvecklingsarbetet av enhetens ansvarsområden sker i nära samarbete med förvaltningsledning och i samverkan med flera funktioner inom och utanför Stockholms stad.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen som bedöms relevant för tjänsten
• Flerårig erfarenhet inom något av enhetens områden
• Chefserfarenhet med personal- och budgetansvar
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Meriterande:
• Erfarenhet av att leda verksamhet i en politiskt styrd organisation
• Flerårig erfarenhet inom fler än ett av enhetens områden
• Erfarenhet av att ha en ledande roll i krisledning
Ditt ledarskap:
Du är en positiv, tydlig och lyhörd ledare som förmår att skapa engagemang och förtroende. Du ser helheten, är strukturerad och utvecklingsinriktad. Du har modet att fatta beslut och är van att samverka med olika aktörer för att nå gemensamma mål.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
