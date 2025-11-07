Enhetschef till till Arbetsmarknad och integration, Arena för prövning
2025-11-07
Arbetsmarknads och integrationsavdelningen ansvarar för kommunens arbetsmarknadsfrågor såsom stöd för arbetssökande i samverkan, kommunalt aktivitetsansvar, lönestödsanställningar och feriejobb.
Vi ansvarar också för mottagande av nyanlända för bosättning, mottagande av Ukrainska flyktingar och utsatta EU-medborgare i Umeå kommun.
Arena för prövning erbjuder träningsplatser för deltagare som är i behov av stöd för att komma vidare mot egen försörjning. Arena för prövning kan erbjuda en rad olika arbetsmoment på olika avdelningar - där varje deltagare får möjlighet att prövas utifrån arbetslivets basala krav.
Verksamheten kännetecknas av ett miljömedvetet kretsloppstänkande - och varje dag hanteras en stor mängd saker där målet är att återbruka dessa. Dessa saker avyttras via returbutiken och byggåterbruket med en total butiksyta på cirka 1900 kvadratmeter vilket gör Norrlands största återbruksbutik.
Vi söker nu en Enhetschef till Arena för prövning. Välkommen att söka!
Ditt uppdrag
Som enhetschef ansvarar du för ledning, planering, samordning och utveckling av enhetens verksamhet. Du har enhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar för ca 25 medarbetare.
Som enhetschef arbetar du i nära samverkan med våra samverkanspartners Försäkringskassan, Arbetsförmedling, Region Västerbotten och Kriminalvården.
Tjänsten innebär bland annat att du för närvarande är chef för delar av verksamheten Arena för prövning tillsammans med nuvarande enhetschef.
Tillsammans med dina enhetschefskollegor ingår du i Arbetsmarknad och integrations ledningsgrupp och du rapporterar till verksamhetschef.
Om dig
Vi söker dig som har:
högskoleexamen med samhälls-, beteende-, rehabiliteringsvetenskaplig eller pedagogisk inriktning
erfarenhet av arbete i offentlig förvaltning/politikerstyrd verksamhet
erfarenhet av arbete riktat mot arbetsrehabilitering och arbetsmarknadsinsatser och därigenom kunskap om villkor i arbetslivet samt vägar att etablera sig på arbetsmarknaden
god kännedom om våra samverkanspartners (Försäkringskassan, Arbetsförmedling, Region Västerbotten, Kriminalvården) och den lokala arbetsmarknaden
erfarenhet av att leda utvecklingsprocesser
erfarenhet av att arbeta med människor i behov av stöd samt kunskap om psykisk ohälsa, rehabilitering samt funktionsnedsättningar
god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska
Det är meriterande med erfarenhet av projektledning och utveckling kring återbruksarbete och handel. Vi ser gärna att du är utbildad i någon av Supporteds metoder och Empowerment.
Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001 därför ser vi gärna att du har erfarenhet av att arbeta med kvalitetsledning enligt detta system.
Att leda i samverkan utifrån det egna uppdraget med gemensam målbild kräver förmåga att förstå sin egen roll, sitt eget uppdrag och samtidigt arbeta för helheten och övriga parter i samverkan. Du är lyhörd, har förmåga att förstå andra parters roll/uppdrag/regelverk och att kunna arbeta mot gemensamt uppsatta mål.
Du tar ett stort eget ansvar och har ett gott självledarskap. Du har god självkännedom, är trygg i dig själv och skapar förtroenden och visar empati. Vi vill också att du ser möjligheter, lyfter blicken och ser utvecklingsbehov utifrån ett samhällsperspektiv. Arbetet är komplext med många kontaktytor där du behöver vara kreativ, flexibel och lösningsfokuserad.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
