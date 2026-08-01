Enhetschef till Sydväst - led verksamheter där ditt ledarskap gör skillnad
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2026-08-01
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Vill du leda med både hjärta, mod och struktur?
Nu söker vi en trygg och utvecklingsinriktad enhetschef till två bostäder med särskild service för personer med förvärvade hjärnskador och omfattande omvårdnadsbehov.
Det här är ett uppdrag för dig som motiveras av att leda verksamheter där omsorgens kvalitet gör skillnad. Våra brukare lever med komplexa och långvariga stödbehov. För dem är trygg vardag, kontinuitet och professionellt bemötande avgörande. Som enhetschef skapar du förutsättningar genom ett närvarande ledarskap, engagerade medarbetare och en verksamhet som utvecklas.
Du leder verksamheter där små framsteg kan betyda stora förändringar i en människas vardag. Uppdraget kräver ett ledarskap som kombinerar struktur, kvalitet och engagemang för att skapa trygghet, delaktighet och goda levnadsvillkor.
Därför ska du välja oss
Bostad med särskild service i stadsområde Sydväst är en verksamhet i utveckling. Vi arbetar målgruppsinriktat, vilket skapar förutsättningar att utveckla specialistkunskap, stärka samarbetet och ge våra brukare ett tryggt och sammanhållet stöd.
Vi vet att ett hållbart ledarskap kräver goda förutsättningar. Därför blir du en del av en organisation där samarbete, tillit och utveckling är en självklar del av vardagen.
Du leder inte ensam utan ingår i en ledningsgrupp med tolv enhetschefer, en resurschef och en närvarande verksamhetschef. Det finns även verksamhets- och metodutvecklare som bidrar till verksamhetens utveckling. Under 2027 förstärker vi organisationen genom att utöka från tre till fyra ledningsgrupper – en satsning som ger bättre förutsättningar för ett nära och hållbart ledarskap.
Vi delar arbetsplats på Lergöksgatan och arbetar aktivitetsbaserat över verksamhetsgränserna. Här är det naturligt att be om hjälp, dela erfarenheter och utveckla verksamheten tillsammans. Vi tror på prestigelöshet, öppen dialog och ett arbetsklimat där vi stöttar varandra – både när vardagen utmanar och när vi firar framgångar.
Ditt uppdrag
Som enhetschef ansvarar du för två bostäder med särskild service och leder verksamheten med brukarnas behov och livskvalitet i fokus.
Du är en närvarande ledare som skapar engagemang, tydlighet och delaktighet. Genom att coacha och utveckla dina medarbetare bygger du en verksamhet där kompetens, gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt präglar det dagliga arbetet.
Du har ett helhetsansvar för verksamhet, kvalitet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Tillsammans med dina medarbetare driver du förbättringsarbete och säkerställer att verksamheten bedrivs enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Göteborgs Stads mål och riktlinjer.Publiceringsdatum2026-08-01Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
högskoleexamen inom rehabilitering, socialt arbete, beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
erfarenhet av chefsuppdrag inom dygnet-runt-verksamhet
god kunskap om Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete med personer med förvärvade hjärnskador och omfattande omvårdnadsbehov
genomgått Morgondagens chef eller annan likvärdig ledarskapsutbildning
läst Socialrätt, 7,5 högskolepoäng
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och stabil ledare med ett genuint engagemang för människor och verksamhetsutveckling.
Du leder genom tillit, tydlighet och närvaro. Du har mod att fatta beslut, skapar delaktighet och bygger ett arbetsklimat där medarbetare känner ansvar, arbetsglädje och vilja att utvecklas.
Du ser förändring som en naturlig del av uppdraget och drivs av att utveckla både verksamheter och människor. Samarbete är en självklarhet för dig och du bygger goda relationer genom ett lyhört, prestigelöst och kommunikativt ledarskap.
Övrigt
Intervjuer kommer att genomföras digitalt eftermiddag 27 augusti och 1 september. Avsätt gärna tid i din kalender redan nu.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev. Du får mer än gärna bifoga efterfrågade betygsunderlag i din ansökan.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:- Trygg anställning med goda anställningsvillkor- Heltid med möjlighet till deltid- Introduktion vid nyanställning- Kompetensutveckling- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudande
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik. Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp. Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Jobbnummer
10017647