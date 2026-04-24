Enhetschef till Svenska kyrkan - Viksäng och Kungsåra
2026-04-24
Arbetar du idag som präst och vill kombinera det med chefskap hos oss i Västerås pastorat? Lockas du av att tänka stort och att bidra till utveckling och förnyelse i en miljö som präglas av stolthet, engagemang och värme? Då kan tjänsten som enhetschef till Kungsåra och Viksängs församlingar vara något för dig.Publiceringsdatum2026-04-24Om tjänsten
Tjänsten innebär att vara första linjens chef och därmed leder och fördelar du arbetet inom din enhet med avseende på verksamhet, personal och arbetsmiljö. Du skapar förutsättningar för, och driver samarbete såväl inom området som pastoratet. Du arbetar tätt med dina medarbetare och är också operativ i uppdraget som präst. Du rapporterar till Pastoral områdeschef (Po-chef) och tillsammans med områdets övriga chefer bildar ni den lokala ledningsgruppen.
Några tankar från Po chef Karin Tossavainen.
"Ett spännande uppdrag väntar dig som enhetschef tillsammans med kreativa medarbetare. Du kommer att få möjlighet att tillsammans med två andra chefer inom området leda team som synliggör de gemenskaper som är grunden för vår kyrka."
Vi söker en enhetschef som leder arbetslag som har uppdrag i både landsbygdsområde och stadsområde. Församlingarna bjuder på en fantastisk miljö och oslagbara omgivningar. Arbetslagen består idag av två mindre team med olika typer av kompetenser. Rollen erbjuder stora möjligheter till att utveckla och forma verksamheten.
Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
Sedvanliga prästuppgifter så som dop, bröllop och begravningar samt gudstjänst
Säkerställa att verksamhet planeras, genomförs, följs upp och utvecklas i linje med fastställda mål
Ansvara för schemaläggning, planering av arbetstid samt vid behov rekrytera
Ta fram relevanta beslutsunderlag till PO-chef
Vara en del av pastoralområdets samlade strategiska ledning
Uppföljning av sjukfrånvaro och rehabilitering
Arbetsmiljöansvar och uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete och uppsatta arbetsmiljömål
Lönesättning, lönesamtal och medarbetarsamtalKvalifikationer
För att söka rollen vill vi att du har:
Teologie kandidatexamen och är prästvigd enligt Svenska kyrkans ordning
Körkort B och tillgång till bil
Erfarenhet av verksamhetsplanering, genomförande, uppföljning och utveckling i enlighet med uppställda mål
Erfarenhet att leda gudstjänster och kyrkliga handlingar samt undervisning och själavård
Det är meriterande om du har
Relevant ledarskapsutbildning
Kompetens inom arbetsmiljö och arbetsrätt
Erfarenhet av personal- och arbetsmiljöansvarDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas och lyckas som enhetschef inom Västerås pastorat behöver du ha ett stabilt och tryggt ledarskap samt en genuin vilja att samarbeta. Din lyhördhet och ditt smidiga sätt bidrar till din framgång i rollen. Som ledare inspirerar och motiverar du andra, samtidigt som du ger dem de befogenheter som behövs för att tillsammans nå uppsatta mål. Du fungerar som ett bollplank, skapar engagemang och främjar delaktighet i gruppen. Din kommunikation är tydlig och rak, både när det gäller dina förväntningar och i dialog med teamen. Du har också en stark förmåga att lyssna och ta in olika perspektiv och idéer. Du har en helhetssyn som gör att du förstår hur dina beslut påverkar verksamheten i stort. I ditt arbete är du strukturerad och skicklig på att planera, organisera och prioritera, vilket gör att du sätter upp realistiska mål och håller tidsramar. Som ledare bidrar du med både stabilitet och framåtanda.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %. Viss kvälls- och helgtjänstgöring ingår.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta PO-chef Karin Tossavainen på 021-403811 eller samordnare Mia Ehrengren mia.ehrengren@svenskakyrkan.se
Vid frågor kring rekryteringsprocessen, vänligen kontakta rekryteringskonsult Emelie Svedberg på 021-107602.
Välkommen med din ansökan!
Kort om Svenska kyrkan: Svenska kyrkan Västerås har ungefär 230 tillsvidareanställda. Därtill kommer säsongs- och timanställda. Svenska kyrkan är en så kallad folkkyrka. Det innebär att den har en demokratisk organisation som är öppen för alla, utan krav på att man måste redogöra för sin tro. Svenska kyrkan Västerås och Västerås pastorat är i princip samma sak. Västerås pastorat är stort, landets näst största faktiskt. Därför har man valt att dela upp pastoratet i fyra geografiska områden som vi kallar pastoralområden. Därtill kommer också ett antal verksamhetsområden och stödfunktioner som fastighet, kyrkogård, ekonomi, personal samt gemensam administration och IT. Vi arbetar aktivt för att kunna säkerställa att Västerås pastorat är en schysst arbetsgivare. Till vår hjälp har vi bland annat våra hälsoinspiratörer som bidrar till att våra medarbetare mår bra, både fysiskt och mentalt. Under hösten 2017 har också all personal genomgått en obligatorisk utbildning med mål att gå från ord till handling när det gäller likabehandling. I Västerås pastorat råder nolltolerans mot diskriminerande och kränkande behandling. Så välkommen att söka ett schysst jobb med schyssta utvecklingsmöjligheter, schyssta arbetskompisar och förmåner, med möjlighet att bidra till att göra schyssta saker för din omgivning. Läs mer på https://www.svenskakyrkan.se/vasteras/jobb
Inför rekryteringsarbetet har Västerås pastorat tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
