Enhetschef till Styrning & Ekonomi på Kommunledningskontoret
Kungsbacka Kommun / Ekonomichefsjobb / Kungsbacka Visa alla ekonomichefsjobb i Kungsbacka
2025-09-29
Vill du vara med och forma framtidens ekonomiavdelning? Vi söker en engagerad och driven enhetschef till vår avdelning för styrning och ekonomi.
Som enhetschef kommer du att leda och utveckla enheten med fokus på att vi är rustade för både dagens och morgondagens utmaningar inom ekonomiområdet.
Rollen som enhetschef hos oss
Eftersom rollen är ny, får du en unik möjlighet att forma och utveckla enheten för framtiden. Vi söker en innovativ och kunnig person inom ekonomi och förändringsledning som kan driva både utvecklings- och förändringsarbete. I rollen som enhetschef är ditt uppdrag också att skapa en robust ekonomifunktion och ansvara för kontinuitetsplaneringen.
Du kommer att arbeta nära kommunens ekonomichef och ha ett starkt fokus på kompetensutveckling. Som en trygg och inspirerande ledare ser du möjligheter och strävar alltid framåt. Du har en naturlig förmåga att bygga och vårda relationer, både inom teamet och med externa parter. Dessutom är du flexibel och kan arbeta operativt när det behövs, vilket gör att du kan hantera både strategiska och praktiska utmaningar.
När det inte går som planerat, leder du lärandet och ser till att vi ständigt förbättrar oss utifrån dem vi är till för.
Du kommer att ha ett nära samarbete med kommunens ledning och andra avdelningar för att bidra till kommunens övergripande mål och visioner.Publiceringsdatum2025-09-29Profil
Som person är du modig med en god kommunikativ förmåga. Du är prestigelös och handlingskraftig i komplexa frågor. Som ledare inspirerar du dina medarbetare till att vilja, våga och kunna utveckla sina egna förmågor och får dem att ta ansvar för att utveckla verksamheten tillsammans i rätt riktning. Du välkomnar nya sätt att arbeta och har tar initiativ till att pröva nya vägar. Du är ärlig och tydlig när du ger feedback och vågar gå in i dialog där du agerar på ett konstruktivt sätt. Vidare tar du ansvar för verksamheten i både med- och motgång, sätter invånaren i fokus samt tar ansvar för din och gruppens leverans och arbetsmiljö. Du uttrycker dig mycket väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
- högskoleexamen inom ekonomi tillsammans med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant
- ledarerfarenhet
- erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsledning med digitalisering i fokus
Det är meriterande med:
- chefserfarenhet
- erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
Vi söker dig som har förmågan att tänka långsiktigt kring organisationens utveckling!Om företaget
Kungsbacka kommun är en dynamisk och framåtblickande arbetsplats där vi arbetar för att skapa en hållbar och inkluderande miljö för våra invånare. Avdelningen för styrning och ekonomi består av tre områden, där ditt fokus kommer vara ekonomiområdet, att ansvara för kommunens statistikenhet, och att säkerställa att helheten fungerar smidigt. Du blir chef över cirka 15 medarbetare bestående av ekonomer, redovisningsekonomer, controllers, analytiker, systemutvecklare, utvecklare och projektledare.
Vi erbjuder en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö med möjlighet att påverka och bidra till kommunens framtida utveckling.https://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/kommunstyrelsens-forvaltning?mark=kommunledningskontoret
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Gott ledarskap är viktigt för oss i Kungsbacka kommun. Därför får alla våra chefer gå utbildningen "Utvecklande Ledarskap", UL. Utöver det har vi ett gemensamt introduktionsprogram för våra chefer för att du ska känna dig väl förberedd på uppdraget. Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida, https://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Sa-har-ar-det-att-jobba-hos-oss/
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 19 oktober.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning. För att säkerställa en rättvis och objektiv rekryteringsprocess kommer vi även att använda tester och arbetsprov.
Observera att en tillsättning kan innebära en utökad bakgrundskontroll, vilket inkluderar intervjufrågor kring perspektivet av din integritet samt innan en eventuell referenstagning ett uppvisat utdrag ur aktuellt belastningsregister.
