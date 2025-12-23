Enhetschef till stödboende - ansvar för boendesociala insatser inom IFA
Båstads Kommun / Sjukvårdschefsjobb / Båstad
Båstads kommuns Individ, Familj och Arbete (IFA) omfattar individ- och familjeomsorg (IFO), socialpsykiatri, arbetsmarknad och integration. Verksamheten leds av socialchef och organiseras i nära samverkan mellan enheterna. Båstads kommun ligger på natursköna Bjärehalvön, omgiven av hav i tre väderstreck. Här möts du av vacker natur, goda kommunikationer och ett aktivt samhälle med full service. Med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg är kommunen en attraktiv plats att både bo och arbeta i.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap - en plats där människor vill bidra, växa och utvecklas. Som arbetsgivare erbjuder vi en professionell och utvecklande arbetsmiljö med tydlig värdegrund: professionalism, arbetsglädje och respekt.
Vi söker nu en enhetschef till ett nytt stödboende inom Individ, Familj och Arbete (IFA) för vuxna med psykisk ohälsa eller samsjuklighet. Uppdraget innebär att du som chef är med och startar upp verksamheten från grunden, inklusive planering, struktur och bemanning. Tjänsten omfattar även verksamhetsansvar för boendesociala insatser inom IFA (Bostad Först, träningslägenheter, jourlägenheter och andrahandskontrakt).Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Som enhetschef har du ett samlat ansvar för stödboendet som är bemannat dygnet runt samt kommunens boendesociala insatser inom IFA. Du ingår i IFA:s ledningsgrupp tillsammans med tre chefskollegor och leds av socialchef. Du leder, organiserar och utvecklar verksamheterna med fokus på kvalitet, rättssäkerhet och hållbara resultat för den enskilde.
Du har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar samt ansvar för verksamhetsutveckling, uppföljning och samverkan. I uppdraget ingår även att rekrytera och bygga upp personalgruppen till stödboendet. En central del av uppdraget är att säkerställa ett enhetligt arbetssätt utifrån Signs of Safety.
I praktiken innebär detta att du: - leder verksamheten med tydlig struktur, gemensamt språk och fokus på mål, styrkor och risker, - säkerställer delaktighet och verkligt partnerskap med den enskilde och dennes nätverk, - driver ett dygnet-runt-bemannat stödboende för vuxna med psykisk ohälsa eller samsjuklighet, som kombinerar trygghet, tillgänglighet och struktur med tydlig riktning mot ökad självständighet och egen bostad, - utvecklar och följer upp arbetet inom de boendesociala insatserna i nära samverkan med interna och externa aktörer, - samverkar med psykiatri, beroendevård, fastighetsägare och civilsamhälle.Kvalifikationer
Du har:
* socionomexamen eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
* dokumenterad erfarenhet av att arbeta som chef med personal- och budgetansvar
* erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning
* god kunskap om socialtjänstens uppdrag och regelverk.
Det är meriterande om du har erfarenhet av stödboende, Bostad Först eller annan boendesocial verksamhet samt arbete med förändringsledning.
Du är en trygg och tydlig ledare som skapar förutsättningar för struktur, tillit och engagemang. Du är beslutsam, analytisk och har förmåga att hålla riktning även i förändring. Samtidigt är du lyhörd, samarbetsinriktad och har ett genuint intresse för målgruppen.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Vi erbjuder friskvårdsbidrag och möjlighet till både löne- och semesterlöneväxling enligt gällande avtal. Rökfri arbetstid tillämpas. Som del av Familjen Helsingborg samarbetar vi med andra kommuner i regionen för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
Kommunala avtal gäller, och vid tillsvidareanställning ingår en skyldighet till krigsplacering i Båstads kommun. Vi värdesätter mångfald och välkomnar alla sökande hos oss är det viktigt att varje medarbetares kompetens tas tillvara.
Som en del av anställningsprocessen kommer vi att begära in utdrag ur polisens belastningsregister i enlighet med gällande lagstiftning.
Fackliga representanter nås via respektive förbunds webbplats.
Tjänsten tillsätts under förutsättning atterforderliga beslut tas. Välkommen med din ansökan!
