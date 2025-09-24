Enhetschef till Stöd och omsorg, Funktionshinderomsorg, särskilt boende
Umeå kommun / Sjukvårdschefsjobb / Umeå Visa alla sjukvårdschefsjobb i Umeå
2025-09-24
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå kommun i Umeå
, Vindeln
eller i hela Sverige
Funktionshinderomsorg vuxna består av ca 80 grupp- och servicebostäder för personer som beviljats insatser enligt LSS.
Vi är ungefär 700 medarbetare inom området, där personalansvaret idag är fördelat på ca 40 enhetschefer. Verksamheten arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för ett närvarande ledarskap. Vi är övertygade om att just närheten till brukare och personal är en viktig framgångsfaktor i vår väg till måluppfyllelse för de vi finns till för.
Om du vill:
ha en chef som drivs av kvalitetsfrågor men också har stort intresse för arbetsmiljöfrågor och lätt till skratt
jobba med ett gäng rutinerade och roliga enhetschefskollegor där vi utvecklar och utvecklas varje dag
vara en närvarande ledare där du varje dag möter kompetenta medarbetare
vara med och skapa förutsättningar för relationen mellan medarbetare och brukare
kunna förena arbetet med föräldraskap och fritid och till viss mån kunna distansarbeta
• då ska du söka jobb som Enhetschef hos oss! Vi söker nu 2 enhetschefer.
Om jobbet
Som enhetschef hos oss har du ansvar för verksamhetens kvalitet, personal och ekonomi på ett antal särskilda boenden. Hur många medarbetare just du kommer ha beror lite på målgruppen och hur stora boendena är, men de flesta chefer hos oss har ca 20-25 medarbetare. Vi vill att våra chefer prioriterar ett fysiskt närvarande ledarskap och jobbar löpande med kvalitets- och arbetsmiljöfrågor.
Chefsuppdraget hos oss är utvecklande och flexibelt, du får arbeta både med kvalitets och personalfrågor. Du har möjlighet att påverka utvecklingen inom verksamhetsområdet men också att tillsammans med dina medarbetare utveckla vardagen för de som bor på våra verksamheter. Dina arbetsuppgifter kan till exempel innebära att:
systematiskt följa upp så att målen för kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi uppnås
se till att beslutade aktiviteter genomförs
ge medarbetarna handledning och återkoppling i arbetet så att omsorgsarbetet utvecklas
kommunicera värderingar och uppmuntra till dialog, samarbete och lärande.
Det finns såklart stunder då enhetschefsuppdraget är utmanande. En sådan utmaning kan vara den arbetskraftsbrist som råder och du kommer behöva jobba en del med personalplanering, bemanning och rekrytering.
Som stöd i arbetet har du dina enhetschefskollegor, du ingår i ett team där ni har dialog och samverkar i gemensamma frågor. Du kommer rapportera till en av två biträdande verksamhetschefer som följer upp och stöttar dig i ditt uppdrag. Det finns också stödfunktioner inom administration, ekonomi och HR.
Som nyanställd chef hos oss får du en verksamhetsspecifik introduktion och en mentor. Du får också genomgå ett kommungemensamt introduktionsprogram kopplat till chefs-och ledarskap. Läs gärna mer om våra förmåner under rubriken "Om Umeå kommun".
Om dig
Vi söker dig som har högskoleutbildning, kanske som socionom men annars en likvärdig utbildning. Vi ser helst att du har erfarenhet som chef och det är bra om du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen. Det viktigaste är att du brinner för verksamhetsområdet.
Som enhetschef arbetar du ofta i ett högt tempo och du får vara med om att förutsättningar kan ändras snabbt. För att trivas i uppdraget måste du därför uppskatta att bli utmanad och vara lösningsfokuserad som person. Du är tydlig i din ledarroll och du arbetar målinriktat och systematiskt med ständiga förbättringar. Du är också prestigelös och klarar av att prioritera i pressade situationer.
Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget.
Vi vill att du bifogar en cv och examensbevis.
Följ Umeå Kommun på Linkedin!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte oss om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/612". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627) Arbetsplats
Stöd och omsorg Kontakt
Monica Smedman, bitr. verksamhetschef 070-6220611 Jobbnummer
9523300