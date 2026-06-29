Enhetschef till stöd i ordinärt boende
Karlshamns kommun / Sjukvårdschefsjobb / Karlshamn Visa alla sjukvårdschefsjobb i Karlshamn
2026-06-29
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Vi utökar nu vår ledningsgrupp med en engagerad och drivande enhetschef. I denna roll får du ett helhetsansvar för att leda, styra och utveckla verksamheten i linje med våra mål och strategier – med fokus på kvalitet, omställning till nya socialtjänstlagen och att skapa goda förutsättningar för våra medarbetare.
Vi söker dig som är trygg i ditt ledarskap, har god samarbetsförmåga och trivs i en roll där du får inspirera andra, ta ansvar och driva utveckling framåt tillsammans med ett kompetent och engagerat team. Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef arbetar du nära verksamheten och har ett helhetsansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö, samt för att beslutade insatser genomförs. Du driver ett kontinuerligt arbete med att effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten där din roll är central.
Du ingår i ledningsgruppen och bidrar aktivt till att driva och utveckla verksamhetsområdet framåt. Med ett tydligt, närvarande och coachande ledarskap skapar du engagemang, delaktighet och goda förutsättningar för dina medarbetare att lyckas. Samtidigt säkerställer du att mål och beslut omsätts i praktiken och att verksamheten utvecklas för att möta både dagens och framtidens behov inom vård och omsorg.
Krav för tjänsten
• Högskoleutbildning på kandidatnivå
• Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
• B-körkort för manuell växellåda
Meriterande för tjänsten
• Dokumenterad chefserfarenhet med ansvar för personal, ekonomi och arbetsmiljö
• Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg Dina egenskaper
Vi söker dig som är tydlig och kommunikativ med förmågan att lyssna aktivt för att förstå andras perspektiv. Du behöver kunna ge och ta emot konstruktiv feedback. Du har ett intresse av att arbeta i team och har en god samarbetsförmåga. Som enhetschef har du ett helhetsperspektiv i ditt arbete med förmågan att organisera och strukturera arbetet på ett effektivt sätt. Du har ett intresse av att leda och följa upp förändrings- och utvecklingsarbete utifrån ett reflekterande synsätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om arbetsplatserna
Verksamhetsområdet stöd i ordinärt boende har i uppdrag att verkställa beslut om stöd och hjälp i hemmet samt att bedriva dagverksamhet för personer med kognitiv svikt. I Karlshamns kommun omfattar verksamheten åtta enheter samt funktioner för nattpatrull och trygghetslarm. I verksamheten arbetar vi utifrån personcentrerad omsorg, där individens behov, önskemål och livssituation står i centrum. Vi strävar efter att skapa förutsättningar för delaktighet, inflytande och självbestämmande, så att varje individ ges möjlighet att vara aktiv i planering och utformning av sitt stöd.
Information om tjänsten
• Tillsvidareanställning
• Heltid
• Tillträde enligt överenskommelse
• Sista ansökningsdag 2026-07-26
• Urval kommer påbörjas vecka 33-34 Övrig information
Enligt lag (2026:44) om registerkontroll vid anställning till ledande befattningar i kommuner ska den som erbjuds denna anställning lämna ett utdrag ur belastningsregistret.
Ni beställer ert belastningsregister på polisens hemsida, utdraget ni ska begära är det som gäller arbete i ledande befattning i kommuner.
Som arbetsgivare behöver vi kontrollera rätten att arbeta i Sverige, därmed behöver du vid eventuell intervju visa upp id-handling som styrker medborgarskap: pass eller nationellt id-kort är exempel på sådan handling.
För ytterligare information
Linda Palmqvist, verksamhetschef stöd i ordinärt boende: 0454-810 91
Fackliga företrädare:
Kommunal, 0454-811 91
Vision, 0454-811 15 / 0454-811 02
Besök gärna https://www.karlshamn.se/rekrytering.
Där hittar du viktig information kring bland annat vad som gäller dig som har skyddade personuppgifter, hur vi kontrollerar rätten att arbeta i Sverige, när du behöver och hur du beställer ett utdrag ur belastningsregistret samt krigsplacering vid anställning.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via knappen i annonsen. En ansökan till Karlshamns kommun är en allmän handling. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlshamns Kommun
(org.nr 212000-0845), https://www.karlshamn.se/
Rådhuset (visa karta
)
374 81 KARLSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Karlshamns kommun Kontakt
Verksamhetschef
Linda Palmqvist Linda.Palmqvist@karlshamn.se +4645481091 Jobbnummer
9983932