Enhetschef till slutenvårdspsykiatrin avd 90 Säter
Region Dalarna / Administratörsjobb / Säter Visa alla administratörsjobb i Säter
2025-11-06
, Hedemora
, Borlänge
, Falun
, Smedjebacken
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Säter
, Hedemora
, Borlänge
, Falun
, Smedjebacken
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vill du vara med och utveckla Länsvuxenpsykiatri Falun-Säter till framtidens psykiatri och beroendevård. Länsvuxenpsykiatri har ett länsövergripande uppdrag inom vuxenpsykiatrin, med ansvarar för psykiatrisk akutvård, slutenvård och beroendevård. Kliniken bedriver verksamhet i Falun och Säter. Verksamhetens mål är att patienter, anhöriga och medarbetare står i focus. Vi strävar efter att tillsammans skapa en personcentrerad vård av hög kvalitet. Vår vision är att ge patienterna bästa möjlighet att tillfriskna och undvika onödig tid inom slutenvården. Visionen innefattar en arbetsplats där medarbetare trivs, utvecklas inom sin yrkesroll och som person. Vi arbetar enligt evidens och beprövad erfarenhet samt med regelbundna utbildningar.
På avd 90 vårdas patienter med allvarliga psykiatriska tillstånd ofta enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Avdelningen har hög säkerhet och tätare bemanning än övriga vårdavdelningar inom psykiatrin. Här arbetar läkare, sjuksköterskor och skötare i team kring patienterna med stöd av behandlingsteamets psykolog, kurator och arbetsterapeut. Som stöd till enheten finns medicinska sekreterare och vårdutvecklare. Vi vårdar patienter enligt olika vårdformer med olika psykiatriska tillstånd.
Enhetschef till slutenvårdspsykiatrin avd 90 SäterPubliceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef inom slutenvårdspsykiatrin behöver du god kunskap om psykiatri, beroende, samsjuklighet och relevant lagstiftning. Du ansvarar för cirka 25 medarbetare samt arbetsmiljö, patientsäkerhet, budget och verksamhetsutveckling. Du får stöd av HR, ekonom, verksamhetsutvecklare, ledningsgruppen och fackliga parter. Du ingår i klinikens ledningsgrupp och arbetar tillsammans med verksamhetschef och övriga chefer för att utveckla patientsäkerhet, arbetsmiljö, fortbildning, samverkan och verksamheten. Till din hjälp i arbetet att driva och leda avdelningen finns avdelningens vårdsamordnare och avdelningssamordnare.
Tjänsten innebär anställning i din grundprofession och ett treårigt chefsförordnande med möjlighet till förlängning. Tillsammans med verksamhetschef planerar du för att ta del av regionens chefs- och ledarskapsprogram. Hos oss erbjuds du ett utvecklande, utmanande och spännande arbete!
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
Akademisk utbildning möjlig att anställa i någon av klinikens grundprofessioner
Tidigare erfarenhet som chef, ledare, samordnare eller liknande med ansvar för tex: patient, personal, budget, verksamhet
God kunskap om psykiatri, beroende, samsjuklighet och den lagstiftning som styr vården
Körkort B
Meriterande:
Chefs- och ledarskapsutbildning
God kunskap om arbetsmiljö
Tidigare kliniskt arbete inom psykiatri, beroendevårdenDina personliga egenskaper
Du leder tryggt i förändring med positivt engagemang och förmåga att skapa delaktighet och engagemang. Du är lyhörd, stabil och van att hantera svåra situationer och konflikter. Med god kommunikativ förmåga, såväl muntligt som skriftligt, leder och delegerar du utifrån tydliga mål och tillgängliga resurser. Du har ett strukturerat arbetssätt, driv och mod att visa riktning. Du prioriterar alltid patienternas behov och ser samarbete som en självklar del i att nå resultat.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan!
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Fackliga kontaktuppgifter vid chefsrekrytering
Vision, vision.falun@regiondalarna.se
SACO, saco.dalarna@regiondalarna.se
Kommunal, kommunal.centralt@regiondalarna.se
Vårdförbundet, marion.vaeggemose@vardforbundet.se
Ledarna, ledarna.dalarna@regiondalarna.se
Läkarförbundet, linda.karsberg@slf.se Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:808". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Verksamhetschef
Linn Andersson 023-499167 Jobbnummer
9591058