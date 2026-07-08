Enhetschef till skola som arena och områdesutveckling i Nordost
Göteborgs kommun / Sjukvårdschefsjobb / Göteborg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Göteborg
2026-07-08
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Om jobbet
Avdelning Stadsområde, välfärd och fritid organiserar verksamheter med huvuduppdrag att arbeta demokratistärkande, förebyggande och främjande nära våra invånare. Vi erbjuder aktiviteter och mötesplatser som kan bidra till en meningsfull fritid och stärka folkhälsan. Många delar av avdelningens uppdrag sker i samverkan med andra aktörer inom Göteborgs Stad, civilsamhället och regionen.
Avdelningen består av nio enheter där Skola som arena ingår som en enhet. Enheten utgörs i nuläget av elva koordinatorer och en samordnare. Det övergripande målet med arbetssättet Skola som arena är att Göteborg ska bli en mer jämlik stad, genom att skapa god start i livet och goda uppväxtvillkor för barn och unga. Skola som arena är ett arbete som syftar till att ett antal skollokaler i staden tillgängliggörs före och efter skoltid, för att skapa trygga och positiva mötesplatser med hälsofrämjande aktiviteter för och med de som bor i området. Skolorna utgör ett nav i området dit boende får komma och delta i, eller leda olika aktiviteter. Arbetet sker i skolområden där parterna gemensamt ser ett behov av att göra mer tillsammans. Avdelningen kommer att fortsätta stärka arbetet med grannskapsarbete och områdesutveckling.
Som enhetschef har du personal-, budget-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar. Du tillhör ledningsgrupp tillsammans med övriga enhetschefer och rapporterar till avdelningschef. Inom förvaltningen finns också ett gemensamt arbete där vi delat in oss i olika målområden för att öka handlingsförmågan mellan enheter och avdelningar. I stadsområdet är du med och utvecklar arbetet runt barn och unga både vad gäller meningsfull fritid, goda uppväxtvillkor samt tidiga insatser utifrån socialtjänstlagen. Du kommer att ingå i nätverk bestående av andra enhetschefer inom Göteborgs stad.
Din närmaste chef strävar efter ett ledarskap som präglas av samverkan, delaktighet och utvecklingsfokus. Du kommer tillsammans med övriga enhetschefer ha en viktig roll i utvecklingen av avdelningen. Som enhetschef leder du genom tillitsfullt ledarskap men det finns även behov av att sätta struktur och hålla i beslut. Det är viktigt att kunna sätta mål, riktning och utveckla enhetens roll i relation till andra enheter på förvaltningen. Då Nordost har flera områden som är socioekonomiskt utsatta är samverkan runt barn och ungas uppväxtvillkor, jämlik stad och trygghetsarbete viktiga utvecklingsområden.Publiceringsdatum2026-07-08Kvalifikationer
För denna tjänst söker vi dig som har tidigare erfarenhet från chefstjänst med ansvar för budget, personal och verksamhet. Du har en högskoleexamen inom samhällsvetenskap eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är viktigt att du har en god analytisk förmåga, har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt har stort engagemang i samhällsfrågor. Det är meriterande att ha erfarenhet av arbete med komplexa samhällsutmaningar och större samverkansprocesser.
I din yrkesroll arbetar du systematiskt, organiserat och metodiskt. Du har förmåga att omvandla övergripande mål till konkreta handlingar och på så sätt skapa riktning för verksamheten. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse.
Du trivs i mötet med andra och har god förmåga att skapa goda relationer samt utveckla relevanta samarbeten. Du är en tydlig kommunikatör som genom att tillföra entusiasm och energi får gehör för tankar och idéer. Genom att lyssna och visa intresse för de du möter skapar du delaktighet och ett gott samarbetsklimat. Samtidigt är du handlingskraftig och trygg med att fatta beslut samt agera utifrån dessa.
Som enhetschef har du förmåga att väga samman mål och uppdrag med ett ekonomiskt perspektiv. Du strävar efter att använda befintliga resurser så effektivt som möjligt. För att känna dig trygg i rollen behöver du ha erfarenhet av och förståelse för förutsättningarna i socioekonomiskt utsatta områden.
Då det är semestertider kan det vara något svårare att få tag på kontaktpersonerna via mail och telefon.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik.
Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
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Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.Om företaget
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Socialförvaltningen Nordost Kontakt
Annie Hohlfält annie.hohlfalt@socialnordost.goteborg.se 031-3654426 Jobbnummer
9997247