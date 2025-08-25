Enhetschef till Sjukvårdsrådgivningen 1177 på telefon
Vill du vara med och forma framtidens vårdväg i Värmland? Då kan rollen som enhetschef på 1177 på telefon vara något för dig!
Om arbetsplatsen
1177 på telefon bedriver sjukvårdsrådgivning i region Värmlands regi.
Inom verksamhetsområdet integrerar vi verksamheten inom 1177 på telefon med larmhanteringen via 112-samtalshanteringen vid Sjukvårdens Larmcentral. Tillsammans utgör enheterna Region Värmlands larm och ledningscentral.
Genom detta arbete fortsätter vi att utveckla vägen in i den värmländska sjukvården för patienterna! Att samla patientflödet och personalens kompetens inom en verksamhet erhåller vi de bästa förutsättningarna att fortsätta utveckla vården för att ge våra patienter och medborgare den bästa vården där man möts av den högsta kompetensen.
Genom att utveckla vår förmåga till vårdkoordinering och vår förmåga att leda och styra regionens resurser, ökar samtidigt vår förmåga att hjälpa patienterna till rätt mottagare direkt, i rätt tid där man får hjälp av rätt resurs.
Sjukvårdsrådgivningen består av cirka 40 medarbetare och är i huvudsak placerade vid regionens tre akutsjukhus Karlstad, Arvika och Torsby, även hemarbete förekommer. Vi arbetar med rådgivning på telefon för att tidigt bedöma patienters behov och hjälpa dem till rätt vårdnivå.
Vi söker dig som tillsammans med oss vill utveckla den värmländska vårdkoordineringen, med mål att skapa en enkel, tydlig och trygg väg för patienten in och igenom vården!Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Som enhetschef arbetar du på uppdrag av och tillsammans med ambulansens ledningsgrupp. Du ansvarar för planering, uppföljning, samordning, kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten. Du ansvarar för hälso- och sjukvård som bedrivs vid enheterna och upptagningsområdet. I arbetsuppgifterna ingår även samverkan internt och externt. Det utvecklande och transformativa ledarskapet ligger som grund för ledningsarbetet vilket kräver stort engagemang och en hög vilja att bidra.
I ditt uppdrag leder och utvecklar du dina medarbetare så att kompetens, engagemang och delaktighet tas tillvara. Som avdelningschef har du personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar och är direkt underställd verksamhetschef samt ingår i verksamhetens ledningsgrupp.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är sjuksköterska som vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med oss. Körkort är ett krav och erfarenhet av ledarskap och/eller från arbete inom hälso- och sjukvården är meriterande. Du behöver ha god datavana.
För oss är det viktigt att du kan arbeta både självständigt och samverka kring verksamhetens frågor både internt och externt. Du är lyhörd för verksamhetens och medarbetarnas behov och är inte rädd för att ta initiativ. För att trivas hos oss gillar du att leda och utveckla samt har förmåga att hantera stressiga situationer. Du drivs av att motivera och entusiasmera dina medarbetare och tar vara på deras kompetens och idéer. Du är väl förtrogen och trygg med regionens värdegrund. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper!
Urval sker löpande, varmt välkommen med din ansökan!
Att vara ledare i Region Värmland
Region Värmland eftersträvar att ha goda chefer som är hållbara över tid och som i organisationen får goda förutsättningar för sitt chefskap. Utvecklande Ledarskap (UL) är den ledarskapsmodell som regionen använder. Den bygger på kunskap om samspelet mellan egna förutsättningar och omgivningen tillsammans med de ledarskapsstilar man använder sig av som chef som blir resultatet av ledarskapet.
Ökad kunskap inom ledarskapets olika delar tillsammans med ökad självinsikt ger bättre förutsättningar för att lyckas i sitt uppdrag som chef oavsett nivå. Som chef i regionen får du tillgång till såväl utbildningar som ska stödja dig i ditt chefskap som individuellt stöd i din rollen som chef/ledare.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
