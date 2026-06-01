Enhetschef till sjuksköterskorna inom särskilt boende
2026-06-01
Vill du leda sjuksköterskor som varje dag gör verklig skillnad för borlängebon?
Borlänge kommun söker nu en vikarierande enhetschef som vill vara med och utveckla och stärka framtidens kommunala hälso- och sjukvård tillsammans med engagerade medarbetare och chefskollegor.
Som enhetschef får du en viktig roll i verksamhetens fortsatta utvecklingsresa. Tillsammans med kompetenta och drivna kollegor bidrar du med nya perspektiv, utvecklar arbetssätt och skapar förutsättningar för en verksamhet med hög kvalitet och god patientsäkerhet. Du har en central roll i att stärka samverkan både inom och utanför verksamheten, skapa tydlig riktning och ge medarbetarna stöd att lyckas i sina uppdrag. Genom ett närvarande och tillitsbaserat ledarskap bidrar du till ett hållbart arbetsklimat där både medarbetare och verksamhet kan utvecklas.
Omsorgsförvaltningen är kommunens största förvaltning och ansvarar för att ge borlängeborna god vård, omsorg och service. På uppdrag av Omsorgsnämnden bedrivs verksamheter inom äldreomsorg och LSS.
Just nu befinner sig verksamheten i ett spännande utvecklingsskede med fokus på hållbarhet, samverkan och nya arbetssätt. Här får du möjlighet att vara med och driva förändringsarbetet framåt och bidra till en verksamhet med ännu högre kvalitet för dem vi finns till för.
Sjuksköterskeverksamheten är organiserad i tre områden: Sjuksköterskor särskilt boende (SÄBO), Främre hälso- och sjukvård (FHO) samt Utbildning och kompetens. Sjuksköterskor inom SÄBO ansvarar för kommunens särskilda boenden, korttidsboenden och växelvårdsplatser. FHO ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser inom LSS-boenden, servicebostäder och verksamheter inom socialpsykiatrin.
I Borlänge kommun utgår vi från en gemensam värdegrund som vägleder oss i vårt arbete och ledarskap:
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhet
Arbetsuppgifter
Som enhetschef blir du en del av ledningsgruppen för Hälso- och sjukvården tillsammans med två enhetschefskollegor samt specialistfunktioner såsom MAR, MAS, utvecklare och metodstöd. Du rapporterar till verksamhetschef för Hälso- och sjukvården och bidrar aktivt till verksamhetens strategiska utveckling.
I rollen ansvarar du för cirka 35 sjuksköterskor och leder, planerar och fördelar arbetet inom kommunens åtta enheter. Du har även personal- och budgetansvar för sjuksköterskeenheten.
Som enhetschef har du ett övergripande ansvar för patientsäkerheten och för att bidra till helheten inom verksamhetsområdet. Uppdraget innebär att leda, utveckla och följa upp verksamheten med fokus på kvalitet, samverkan och hållbara arbetssätt. Du driver och möjliggör förändrings-, förbättrings- och utvecklingsarbete för att möta både dagens och framtidens behov inom hälso- och sjukvården.Kvalifikationer
Grundkrav för tjänsten:
• Legitimerad sjuksköterska eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Arbetslivserfarenhet som sjuksköterska eller annan befattning arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• B-körkortDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en lösningsorienterad och utvecklingsdriven person med förmåga att se helheten och omsätta idéer i praktiken. Du trivs i förändring, ser möjligheter där andra ser hinder och har ett naturligt driv att utveckla arbetssätt och verksamhet.
Du är flexibel och anpassar dig snabbt till nya förutsättningar samtidigt som du behåller ett positivt och konstruktivt förhållningssätt. Genom ditt öppna och förtroendeingivande sätt bygger du goda relationer och skapar framgångsrika samarbeten med människor på olika nivåer.
Vi tror också att du har god självkännedom och en vilja att utvecklas. Du tar till dig nya perspektiv, lär av erfarenheter och använder dina insikter för att utveckla både dig själv och verksamheten.
Meriterande kvalifikationer:
• Erfarenhet av arbete i roll som innefattat personal, arbetsmiljö och budgetansvar
• Erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsarbete
• Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Arbetstid: Dagtid.
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT! Så ansöker du
