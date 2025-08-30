Enhetschef till sjukskötersketeamet kväll/natt HSV Borås Stad
2025-08-30
Vård- och äldreförvaltningen är en av Borås Stads största förvaltningar med drygt 2 600 medarbetare. Tillsammans utför vi ett meningsfullt arbete med fokus på dem vi är till för. Viktiga ledstjärnor i vårt arbete är professionalism, lärande och engagemang.
Nu söker vi dig som vill leda vårt hälso- och sjukvårdsteam som arbetar kvällar och nätter året om för att säkerställa en trygg och säker vård för patienter som är inskrivna i den kommunala primärvården i både Vård- och äldreförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen.
I Vård- och äldreförvaltningens hälso- och sjukvårdsverksamhet arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, undersköterskor, rehabiliteringsassistenter, farmaceuter, chefer och samordnare. Totalt är vi ca 300 personer i tio hälso- och sjukvårdsteam som arbetar med att ge våra patienter bästa möjliga vård, nu och i framtiden! Vill du få en inblick i vår vardag och vad som händer i vår verksamhet, följ oss gärna på Instagram.
Hälso- och sjukvårdsteamet som utgör kväll- och nattorganisationen består uteslutande av sjuksköterskor. Teamets uppdrag är att på jourtid utföra både planerade och akuta insatser där palliativ vård och smärtlindring är centrala delar. Teamet finns också tillgängliga för att ge råd och stöd till personalen på våra äldreboenden, LSS-boenden, hemtjänstområden och korttidsenheter. De ansvarar även för kontakten med primärvårdens jourläkare och sjukhuset då behov uppstår.
Eftersom arbetet handlar om att utföra avancerad sjukvård i patientens hem på kvällar och nätter ställs höga krav på att sjuksköterskorna är trygga i sin yrkesroll och har mycket god förmåga att göra självständiga bedömningar och fatta beslut även i pressade lägen.
Teamet utgår ifrån Lidaholmsgatan i centrala Borås. I samma lokaler finns även förvaltningens larm- och nattpatrull som bemannas av undersköterskor.
Du har din kontorsarbetsplats på Ramnåsgatan i Borås med närhet till både centrum, det natursköna parkområdet vid Ramnasjön samt stadens resecentrum med buss- och tågförbindelser. Du har även tillgång till en kontorsarbetsplats på Lidaholmsgatan.
Möjligheterna till stöd och bollplank i din arbetsvardag finns bland annat i form av chefskollegor, verksamhetschef, verksamhetens administrativa samordnare, HR, ekonomifunktionen och förvaltningens kvalitet- och utvecklingsenhet.
Som enhetschef ansvarar du för enhetens kvalitet, personal och ekonomi. Du arbetar både strategiskt och operativt och du säkerställer att din enhet arbetar utifrån verksamhetens, förvaltningens och stadens mål och styrdokument. Tillsammans med dina medarbetare driver du det systematiska kvalitetsarbetet och utvecklar verksamheten i syfte att säkerställa en god och säker vård för våra patienter både på kort och lång sikt.
Rollen som enhetschef innefattar många kontaktytor med medarbetare, patienter och anhöriga. Du samarbetar med andra enheter, förvaltningar, myndigheter och externa vårdgivare. En god samverkan med förvaltningens fackliga parter är också en naturlig del i ditt uppdrag.
Du ingår i Hälso- och sjukvårdsorganisationens ledningsgrupp.
Borås Stad erbjuder många förmåner, exempelvis har du utöver friskvårdsbidraget tillgång till våra badhus och friluftsanläggningar samt en mängd aktiviteter som vår prisbelönta personalförening MerKraft anordnar. I tjänsten ingår inlöst övertid och du har ett förmånligt flextidsavtal för att kunna förena arbete och privatliv på ett bra sätt. Vi erbjuder också goda möjligheter till utbildning och ledarskapsutveckling och det finns möjlighet att växla semesterdagstillägget mot extra lediga semesterdagar.
Du som söker har flerårig erfarenhet av att ha arbetat som chef, gärna inom hälso- och sjukvård.
Du har en universitets- eller högskoleexamen (lägst kandidatexamen) inom hälso- och sjukvård. Är du legitimerad sjuksköterska är det meriterande.
Som chef är du modig, tydlig och trygg i dig själv. Ditt ledarskap bygger på ett tillitsbaserat förhållningssätt och du tar tillvara medarbetarnas kompetens och engagemang och skapar goda förutsättningar för delaktighet och inflytande. Du är lyhörd och närvarande och har förmåga att se helheten. Det är självklart för dig att driva verksamheten mot uppsatta mål på ett strukturerat sätt, och du är bra på att prioritera och fatta beslut. Vidare har du lätt för att skapa och upprätthålla goda relationer och du arbetar aktivt med samarbete och samverkan både internt och externt.
Den pågående omställningen till en nära och mer personcentrerad vård påverkar den kommunala hälso- och sjukvården i stor utsträckning. Det är därför viktigt att du har ett utvecklings- och lösningsorienterat ledarskap och att du trivs med att leda i förändring.
