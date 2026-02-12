Enhetschef till Sjuksköterskeenheten i Eslövs kommun
Eslövs kommun förstärker ledarskapet inom sjuksköterskeenheten och söker nu en enhetschef som tillsammans med befintlig chef vill skapa stabila förutsättningar för verksamhetens uppdrag, utveckling och arbetsmiljö. Rollen passar dig som är trygg i ledarrollen och som vill arbeta nära både verksamhet och medarbetare i en komplex och samhällsviktig kontext.
Ditt uppdrag
I rollen som enhetschef ansvarar du, i nära samverkan med befintlig enhetschef, för att leda och utveckla sjuksköterskeenheten utifrån verksamhetens uppdrag och mål. Uppdraget innebär ett delat och samordnat ledarskap där ansvarsfördelning formas gemensamt när tjänsten är tillsatt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• leda, planera och följa upp verksamheten utifrån gällande lagstiftning och politiska mål
• ansvara för personal-, arbetsmiljö- och verksamhetsfrågor
• skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och ett närvarande ledarskap
• samverka internt inom vård och omsorg samt externt med exempelvis regionen
• bidra till utveckling av arbetssätt, struktur och samarbete inom enheten
Din erfarenhet
För att lyckas i rollen har du en stabil grund i både profession och ledarskap. Du har med dig erfarenheter som gör att du kan ta ansvar för helheten samtidigt som du är nära vardagens frågor.
Vi ser att du har:
• legitimation som sjuksköterska
• erfarenhet av ledande eller arbetsledande roll, gärna som chef
• erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård, äldreomsorg och/eller LSS
• god kunskap om HSL, SoL och LSS
• vana att arbeta med planering, uppföljning och verksamhetsutveckling
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av personal- och budgetansvar
• erfarenhet av samverkan med externa aktörer, exempelvis region
Är det här du?
Som ledare är du trygg, relationsskapande och har förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du trivs i samverkan och ser värdet av tydliga strukturer i en komplex vardag.
Vi tror att du är en person som:
• är relationsskapande och bygger förtroendefulla samarbeten
• har helhetssyn och ser hur olika delar av verksamheten hänger ihop
• är en trygg, lyhörd och engagerad ledare som skapar tillit
• balanserar struktur med flexibilitet och kan anpassa ditt ledarskap efter situation
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet med hög yrkeskompetens och ett tydligt samhällsuppdrag. Chefsförtätningen skapar bättre förutsättningar för både ledarskap och arbetsmiljö.
Vi erbjuder dig:
• ett nära och samverkande ledarskap tillsammans med erfaren chef
• möjlighet att påverka och utveckla organisation, arbetssätt och samarbete
• en arbetsmiljö där hållbarhet, kvalitet och professionalism står i fokus
Vi kommer att hålla inledande intervjuer den 13 mars och vi uppskattar om du planerar din tillgänglighet utifrån detta.
Vi kommer att hålla inledande intervjuer den 13 mars och vi uppskattar om du planerar din tillgänglighet utifrån detta.
Lön mellan 55 000 till 61 000 beroende på erfarenhet och ansvar. Den slutgiltiga lönen fastställs individuellt och baseras på en samlad bedömning av din utbildningsbakgrund, tidigare erfarenheter, och inom vilket område du har arbetat tidigare. Löneintervallet ger en indikation, men den exakta nivån avgörs i dialog med arbetsgivaren vid anställning.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
