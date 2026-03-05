Enhetschef till sjuksköterskeenheten; Hälso- och sjukvård i Lysekils kommun
Solum Search AB / Sjukvårdschefsjobb / Lysekil Visa alla sjukvårdschefsjobb i Lysekil
2026-03-05
, Sotenäs
, Munkedal
, Orust
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Solum Search AB i Lysekil
, Uddevalla
, Färgelanda
, Trollhättan
, Vänersborg
eller i hela Sverige
I Lysekils kommun arbetar vi för att vara en hållbar och attraktiv kommun året runt, som kännetecknas av kreativitet och framtidstro.
Du som arbetar här gör en viktig skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vi är idag ca 1400 kollegor som utvecklar våra verksamheter och ger 13 900 invånare, 1 600 företag och 100 föreningar bästa möjliga service och förutsättningar att bo, leva och verka i Lysekil. Det är vi stolta över.
Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära både havet och bergen - här finns möjlighet till såväl eftertanke som äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. Läs gärna mer om Lysekil på Lysekils kommun https://lysekil.se/.
Film om Lysekil; https://youtu.be/VnvQMbiYE3U
Enhetschef till sjuksköterskeenheten - med hjärta för utveckling och nära vård
Lysekils kommun befinner sig i en spännande utvecklingsfas där kvalitet, tillit och hållbarhet är vägledande. Nu söker vi en enhetschef till sjuksköterskeenheten! Vi söker dig som är en trygg ledare som vill bidra till en modern kommunal primärvård där individens behov står i centrum.
Om socialförvaltningen
Socialförvaltningen genomförde vid årsskiftet 2025/2026 en organisationsförändring för att stärka förutsättningarna för våra medarbetare, verksamheten och invånarna.
Förändringen ligger helt i linje med färdplanen och är en viktig del i omställningen för god och nära vård där stärkt ledningsstöd, teamarbete och samverkan är bärande delar. Den skapar också ökad möjlighet att vi tillsammans kan arbeta förebyggande och systematiskt med kvalitet och patientsäkerhet.
I stället för en gemensam avdelningschef för både vård och omsorg samt kommunal primärvård har vi valt att införa två avdelningschefer. Genom att dela ansvaret mellan två avdelningschefer skapas en tydlig struktur där du som enhetschef får ett mer nära ledningsstöd från din chef och bättre förutsättningar att vara närvarande i ditt eget ledarskap. Både i det dagliga ledarskapet och i utvecklingen av nya arbetssätt, processer och samverkansformer.
Om rollen
Som enhetschef för sjuksköterskeenheten blir du en del av avdelningen för Hälso- och sjukvård inom socialförvaltningen. En verksamhet där samarbete, delaktighet och utveckling är centrala. Här arbetar vi tillitsbaserat, med tydliga mål och en arbetskultur där mod, ansvar och gemenskap får ta plats.
Du leder din verksamhet med hög kompetens och stort engagemang. Du har det övergripande ansvaret för personal, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhetsstyrning, och du skapar förutsättningar för en vård som är trygg, säker och nära invånarnas vardag. Hos oss erbjuds dessutom alla chefer att delta i HR-avdelningens chefsintroduktion, oavsett tidigare erfarenhet.
I rollen leder och utvecklar du sjuksköterskeenheten med tydligt fokus på kvalitet, arbetsmiljö och långsiktig kompetensförsörjning. Du driver förändrings- och förbättringsarbete och tar en aktiv roll i att utveckla nya arbetssätt och digitala lösningar som stärker verksamheten. Genom att skapa god samverkan både internt och externt bidrar du till en effektiv och välfungerande organisation där patientens behov alltid står i centrum.
Som enhetschef ingår du i nätverket för Fyrbodals sjuksköterskechefer samt nätverket i det bredare Fyrbodalsamarbetet, där du deltar i arbetsgrupper kring gemensamma utvecklingsområden mellan olika vårdgivare och huvudmän. Du blir också en viktig del av den lokala vårdsamverkansstrukturen. Publiceringsdatum2026-03-05Kvalifikationer
För att lyckas i rollen är du legitimerad sjuksköterska. Du har chefserfarenhet eller annan ledarerfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet från kommunal primärvård och arbete i en politiskt styrd organisation.
Du har kunskap om aktuell lagstiftning som styr såväl hälso- och sjukvård som det kommunala uppdraget och god förståelse för hur uppdraget formas i nära samspel med både verksamhet, invånare och omvärld.
Har du dessutom lett förändringsarbete, exempelvis organisationsförändringar, eller införande av nya arbetssätt och digitala system ser vi det som en styrka för uppdraget. Även genomförd ledarskapsutbildning är meriterande.
Ditt ledarskap
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare. Du är närvarande i vardagen och lyhörd för både medarbetare och verksamhetens behov. Du samarbetar prestigelöst, är tydlig och öppen i din kommunikation och skapar engagemang genom ett coachande och inkluderande arbetssätt. Du behåller lugnet även i högt tempo och bygger förtroende genom ett rakt, omtänksamt och konsekvent förhållningssätt. Med ett lösningsfokuserat och utvecklingsdrivet synsätt får du saker att hända och står stadigt även när förutsättningarna förändras.
Ansök
Vi ser fram emot att höra ifrån dig redan nu och allra senast söndag 29 mars 2026. Varmt välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen samarbetar Lysekils kommun med Solum Search. För mer information om rekryteringen och konfidentiell intresseanmälan är du välkommen att kontakta chefsrekryterare Ylva Dahl, Solum Search, mobil: 0730-263834 alt ylva.dahl@solumsearch.se
Läs mer via http://www.solumsearch.se/ Ersättning
Månadslön enligt avtal, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/10". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solum Search AB
(org.nr 559311-6089) Kontakt
Ylva Dahl 073-0263834 Jobbnummer
9780392