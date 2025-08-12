Enhetschef till Servicedesk i Upplands Väsby kommun
Upplands Väsby kommun / Administratörsjobb / Upplands Väsby Visa alla administratörsjobb i Upplands Väsby
2025-08-12
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Upplands Väsby kommun i Upplands Väsby
, Sollentuna
, Täby
, Stockholm
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens Servicedesk i en växande kommun? I Upplands Väsby kommun satsar vi på digitala lösningar som förenklar vardagen för våra invånare och medarbetare.
Som Servicedeskchef blir du en nyckelperson i att säkerställa en effektivt IT-support med användarna i fokus.
Vi erbjuder dig
- Här får du möjlighet att komma in och leda en fungerande enhet med kompetenta medarbetare
- Hos oss blir du en del i en kommun där digitaliseringstakten är hög och behovet av en effektiv Support är en viktig lagspelare
- Här finner du en organisation med korta beslutsvägar och hög flexibilitet. Det möjliggörs av god upparbetad tillit från våra verksamheter, kompetenta kolleger och ett solitt tekniskt fundament
- För att du ska känna dig trygg som chef och kontinuerligt kompetensutvecklas håller vi regelbundna utbildningar, ett ledarforum fyra gånger per år för kommunens alla chefer, möjlighet att delta i ett mentorprogram och i vårt nya ledarskapsprogram. Publiceringsdatum2025-08-12Om företaget
Servicedeskenheten är en del av kontorsservice tillsammans med enheterna IT-drift samt Facility management.
Servicedesk ansvarar för att supportera och säkerställa tekniska lösningar inom enhetens förvaltningsområde. Enhetens arbete går ut på att erbjuda ett högklassigt stöd till hela organisationen i alla IT-frågor och att finnas där när våra användare behöver stöd. En del i det är att säkerställa ett gott kundbemötande, något som det arbetas med kontinuerligt.
Servicedesk ansvarar för en robust IT-arbetsplats som fungerar väl varje dag året om. Vår verksamhet är i ständig utveckling vilket i sin tur betyder att det är av största vikt att hela tiden hänga med inom vårt område och vara uppdaterad.
Servicedesk består idag av 9 medarbetare och arbetet utgår från vårt kontor i Upplands Väsby Centrum, med flexibilitet att arbeta på distans. Som Servicedeskchef är det viktigt att du kan ta dig till kontoret och ut till verksamheterna vid behov.Om tjänsten
Som Servicedeskchef ansvarar du för att leda vårt servicedeskteam och säkerställa att våra IT-tjänster och supportfunktioner fungerar smidigt och effektivt. Du kommer att spela en nyckelroll i att aktivt arbeta med användarupplevelsen och bidra till vår organisations övergripande framgång.
Du är en trygg person som axlar ansvaret för verksamhet-, budget-, personal- och arbetsmiljö. Med ett tillitsbaserat ledarskap leder du, fördelar och följer upp arbetet inom enheten och kommunicerar tydligt förväntningar. Du motiverar och utvecklar medarbetare samt ansvarar för enhetens kompetensförsörjning. I och med det genomför du rekrytering samt medarbetar- och lönesamtal. Du kommer ansvara för och driva hållbar IT-support och att våra förändringar är i linje med det.
Du agerar ambassadör för oss som stödfunktion i kontakt och vid samverkan med såväl interna som externa parter. Tillsammans med två chefskollegor ingår du i ledningsgruppen inom kontorsservice. Här förväntas du bidra till avdelningens övergripande utvecklingsarbete och agera utifrån laget före jaget genom att initiera och medverka till samverkan. Ledningsgruppen leds av avdelningschefen för kontorsservice som även är din närmaste chef.
Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras inför anställning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Provanställning kommer därför tillämpas.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
- Relevant eftergymnasial utbildning inom IT, digitalisering, teknik, system eller motsvarande
- Erfarenhet av IT-support och förvaltningsarbete
- Erfarenhet av att leda personal (gruppchef, chef eller likvärdigt)
- Erfarenhet av ansvar för budgetering, resultatuppföljning
- Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
- Erfarenhet av arbete i offentlig sektor
Det är meriterande om du har erfarenhet av upphandling och LOU Erfarenhet av att leda utveckling och förvaltning av IT-nära tjänster.
Som Servicedeskchef behöver du ha en förmåga att planera och organisera arbetet på ett systematiskt och effektivt sätt. Din stabilitet gör att du har förmågan att fatta genomtänkta beslut och agera som en trygg ledare som skapar förtroende för både ditt team och andra. Som ledare har du en stark förmåga att bygga relationer och samarbeta effektivt med olika delar av organisationen. Du är lyhörd för andras behov och perspektiv, och du engagerar dig i att skapa en inkluderande arbetsmiljö där teamet arbetar mot gemensamma mål. Din analytiska förmåga gör att du kan prioritera rätt insatser, fatta strategiska beslut och förutse långsiktiga konsekvenser för verksamheten.Så ansöker du
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig.
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare.html
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/181". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Louise Berg 0859097805 Jobbnummer
9453687