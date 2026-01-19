Enhetschef till Sektionen för verksamhetsstöd missbruksvård
2026-01-19
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 350 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 4000 medarbetare. Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
SiS befinner sig mitt i en omfattande förändring där verksamheten utvecklas på flera plan samtidigt. Vi utvecklar och anpassar vårt arbete utifrån nya och förändrade behov i såväl samhället som i vår egen verksamhet. Vi vet att utvecklande och engagerade chefer är en avgörande förutsättning för att klara dagens och framtidens uppdrag.
Sektionen för verksamhetsstöd missbruksvård har i uppdrag att samordna verksamhetsfrågorna inom missbruksvården. Som enhetschef ansvarar du för att leda och utveckla arbetet inom vård- och behandlingsområdet. Detta inkluderar bland annat utredningar av Lex Sarah, stöd och koordinering av implementeringsarbete samt koordinering av chefsnätverk. Du samarbetar strategiskt med kollegor inom sektionen för att skapa en sammanhängande helhet mellan planering, styrning, uppföljning och verksamhetensinnehåll.
Som enhetschef ska du säkra kvalitet och service i verksamhetsstöd till missbruksvården. Du planerar, följer upp och förfinar arbetet så att ni når uppställda mål. Du ansvarar för dina medarbetares arbete och att dina medarbetare har den kompetens och de förutsättningar som krävs för att genomföra sina uppgifter i en god och säker arbetsmiljö.
Du har verksamhets-, personal- och budgetansvar för enhetens medarbetare vilka består av verksamhetsutvecklare och studie- och yrkesvägledare. Du rapporterar till sektionschefen, som ingår i avdelningens ledningsgrupp.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom sociologi, beteendevetenskap, socionom eller annan relevant utbildning.
• Aktuell chefserfarenhet med verksamhets-, budget- och personalansvar.
• God erfarenhet av arbete med människor med skadligt bruk och beroende samt vård-och behandlingsfrågor.
• God förmåga attt utrycka sig i väl, i tal såväl som skrift, på svenska.
Det är meriterande om du också har:
• Erfarenhet av både strategiskt- och verksamhetsnära arbete inom vård och behandling.
• Erfarenhet av arbete på SiS eller hos någon av våra samverkande aktörer, exempelvis socialtjänst, psykiatri eller liknande.
• Kunskap om, och gärna erfarenhet av, arbetssätt och metoder utvecklade för personer med samsjuklighetsproblematik.
För att passa i rollen ser vi att du tar ansvar för helheten och förverkligar SiS vision och mål. Du skapar förutsättningar för goda resultat och tar tag i utmaningar och agerar med mod när det behövs. Du är en god förebild och visar tillit till dina medarbetares och kollegors kompetens samt uppmuntrar dem till utveckling och att ta eget ansvar. Du involverar dina medarbetare i vårt utvecklingsarbete och skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap och för en lärande organisation. Du främjar ett gott samarbete inom SiS och med andra samarbetspartners. Du är kommunikativ och skapar dialog, delaktighet och engagemang.
På SiS månar vi om ett gott ledarskap. Det innebär att du som chef och ledare tar ansvar för helheten, agerar som en god förebild, driver utveckling, främjar ett gott samarbete och är tydlig i din kommunikation. Läs gärna mer om vårt ledarskap!
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper!
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Med staten som arbetsgivare ingår en rad förmåner, läs mer om dessa här: https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/
Anställning:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 2026-02-08!
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen. Kontakt
Rose Wiman, sektionschef, 010-453 45 47
Jenny Kingstedt, ST/OFR, 010-453 40 77
Isabelle Strid, Saco-S, 010-453 40 68
Adham Abu-Sultan, SEKO, 010-453 22 05
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
