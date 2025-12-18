Enhetschef till sektion fastighetsförvaltning i Luleå kommun
2025-12-18
Vill du ha ett intressant och utvecklande uppdrag som enhetschef inom fastighetsförvaltning? Då har vi jobbet för dig
LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU
Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåbor.
Avdelning fastigheter inom Infrastruktur- och serviceförvaltningen ansvarar för bland annat drift, underhåll och utveckling av kommunala fastigheter. Avdelningen har en högst påtaglig inverkan på hur våra medborgare och besökare upplever sin vardag på arbetet, i skolan och i föreningslokalen. Sektion fastighetsförvaltning är uppdelad i två enheter och ansvarar för driften av ca 660 000 kvm lokal och bostadsyta.
Vi söker nu dig som vill ha ett intressant och utvecklande uppdrag som enhetschef inom fastighetsförvaltningen. Enheten förvaltar ca 337.000 kvm lokalyta, bestående av skolor, förskolor, badhus etc. Vi erbjuder trevliga arbetskamrater, nybyggda arbetslokaler, kompetensutveckling och goda anställningsvillkor.
Som enhetschef har du ansvaret för att förvalta och utveckla verksamheten inom uppdragets ramar. Med ett stort fokus på både resultat, relation och helhet leder du medarbetarna mot de uppsatta mål som finns, stort fokus läggs på det operativa arbetet. Uppföljning, utvärdering av verksamhet samt ekonomi är en naturlig del i ditt arbete.
Vidare deltar och bidrar du kring utveckling över team gränser tillsammans med övriga enhetschefer. Ditt team består av 14 fastighetsförvaltare som förvaltar Luleå kommuns inhyrda och egna verksamhetslokaler.
Du är direkt underställd sektionschefen och ingår i sektionens ledningsgrupp.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig med relevant akademisk examen, gärna inom ekonomi eller annan kunskap och erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har tidigare erfarenhet som ledare för verksamhet, personal och ekonomi.
Du är en trygg och tydlig ledare vars ledarskap främjar tillit, ansvarstagande, mod och innovation. Du har en förmåga att skapa engagemang och delaktighet hos dina medarbetare. Som person är du utvecklingsinriktad med en förmåga att anpassa verksamheterna efter givna ekonomiska ramar samt omvärldsförändringar.
Du har en god kommunikativ förmåga och goda kunskaper att uttrycka dig i tal och skrift i svenska och engelska. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du har även mycket god datorvana, kunskaper inom Office 365 programpaket samt B- körkort.
Meriterande är, branscherfarenhet som bedöms relevant.
Sista ansökningsdag är 11 januari men urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så välkommen med din ansökan redan idag!
Den här rekryteringsprocessen hanteras av StudentConsulting, vid eventuella frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Henna Vaalto via e-post: henna.vaalto@studentconsulting.com
