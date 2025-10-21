Enhetschef till särskiltboende Bollnäs Kommun
2025-10-21
Socialförvaltningens uppdrag är att hjälpa människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, sjukdom, ekonomiska eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp. Verksamheten omfattar äldreomsorg, hälso- och sjukvård, anhörigstöd, funktionsstöd och individ- och familjeomsorg.
Genom vårt arbete vill vi skapa förutsättningar för delaktighet, trygghet och inflytande över sitt eget liv.
Vi ser fram emot att ha med just dig på vår resa i ett arbete där du gör skillnad för andra. Välkommen till oss och välkommen med din ansökan!
Enhetschef särskilt boende
Bollnäs
Ta ledarskapet - forma framtidens äldreomsorg
Vi söker dig som vill ta en aktiv roll i att leda och utveckla äldreomsorgens framtid.
Hos oss får du arbeta tillsammans med kompetenta, engagerade kollegor som delar din drivkraft att skapa resultat och kvalitet för våra äldre.
Vi värdesätter mod, förtroende, professionalism och samarbete, värden som genomsyrar allt vi gör.
Är du en ansvarsfull och inspirerande ledare som trivs med att motivera andra och skapa engagemang? Då är det dig vi söker som enhetschef till våra särskilda boenden. Här får du chansen att kombinera strategiskt tänkande med praktiskt ledarskap och verkligen göra skillnad, varje dag. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde efter överenskommelse. Publiceringsdatum2025-10-21Dina arbetsuppgifter
Som chef leder, planerar och utvecklar du verksamheten med fokus på effektivitet, kvalitet och resultat.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
• Budget
• Personal
• Arbetsmiljö
• Verksamhetsutveckling
Du driver arbetet utifrån en tydlig värdegrund. Ditt ledarskap är nära, tydligt och handlingskraftigt - du bygger tillit, samarbete och utveckling i teamet.
Tillsammans med andra chefer driver du gemensamma frågor med helhetsperspektiv. Du ingår i ledningsgruppen för särskilda boenden och bidrar aktivt till att utveckla Bollnäs kommun genom att omsätta politiska beslut i praktiken.
Med eget driv och engagemang utvecklar du både din enhet och den gemensamma verksamheten.
Att leda en personalintensiv verksamhet som pågår dygnet runt kräver uthållighet, struktur och långsiktighet, egenskaper du använder för att skapa stabilitet och engagemang i organisationen. Kvalifikationer
Vi söker dig med högskoleutbildning, till exempel socionom, social omsorg eller annan likvärdig bakgrund. Du har erfarenhet av arbetsledning inom omsorgsyrket, gärna i kombination med ledarskapsutbildning och minst två års erfarenhet i en ledande roll. Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda verksamhet för personer med kognitiva sjukdomar.
Du är strukturerad och har förmåga att planera och prioritera på ett genomtänkt och effektivt sätt. Du trivs med att leda, motivera och skapa engagemang hos andra, och du driver verksamheten framåt med uthållighet och strategiskt tänkande. På så sätt bidrar du till att säkra kvalitet och utveckling både på kort och lång sikt.
Du motiverar och entusiasmerar personalgrupper, skapar tydlighet och delaktighet samt har förmågan att engagera andra i utvecklings- och förändringsarbete.
Du bemöter medarbetare, brukare och anhöriga på ett respektfullt och förtroendefullt sätt och uttrycker dig väl i både tal och skrift.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Trivs med ansvar och har lätt för att samarbeta
• Har förmåga att bygga goda relationer
• Är van att arbeta med datorn som verktyg
• Känner dig bekväm i IT-baserade verksamhetssystem
Det här erbjuder vi dig
Livskvalitet:
Vi tror att din möjlighet att styra din egen tid hjälper dig att få ihop livspusslet och även oss att bli en bättre organisation. Vi erbjuder även flexibla arbetstider där det är möjligt samt en aktiv fritidsförening med olika personalaktiviteter och rabatter.
Hälsa och välmående:
Vi främjar ett hållbart och hälsosamt arbetsliv och erbjuder dig möjligheten att använda kommunens friskvårdsbidrag. Du får friskvårdsbidrag, tillgång till företagshälsovård och möjlighet till terminalglasögon vid behov.
Utvecklingsmöjligheter:
Att utvecklas i arbetet är viktigt både för dig som individ och för verksamheten. Därför strävar kommunen efter att erbjuda goda möjligheter till kompetensutveckling.
Din chef:
Jag som blir din chef heter Markus Thorsteinsen. Jag tillämpar en tillitsbaserad ledarstil, där du som medarbetare får ett stort förtroende i att utföra ditt arbete.
Jag tycker att det är viktigt med bra balans mellan arbete och fritid och att vi ska ha roligt på jobbet.
Har du några funderingar kring rekryteringen kan du vända dig direkt till mig: markus.thorsteinsen@bollnas.se
Om Bollnäs kommun
Som medarbetare i Bollnäs kommun arbetar med det som är viktigt på riktigt - och tillsammans skapar vi bra dagar för de cirka 27 000 Bollnäsbor som är beroende av vårt arbete. Hos oss får du stolta kollegor som med arbetsglädje utvecklar Bollnäs långsiktigt och hållbart. I vår kommun, med över 400 föreningar, ett kulturutbud över det vanliga och en närhet till landsbygd, stad och fjäll får du ett liv där det är enkelt att få vardagen att gå ihop.
Välkommen till Bollnäs, hjärtat av Hälsingland! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
