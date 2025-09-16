Enhetschef till Särskilt boende inom äldreomsorgen i Vansbro
Äldreomsorgen i Vansbro kommun söker nu en enhetschef till 2 somatiska avdelningar samt natten på demensen på äldreboendet Bäckaskog. Vi söker dig som vill vara med att utveckla verksamheten.
Du kommer in i en tid av ekonomiska utmaningar som ställer höga krav på arbetsmiljö och kvalitét för ett hållbart resultat.
Du kommer att tillhöra ledningsgruppen för sektor äldreomsorg och i nära samarbete med dina chefskollegor hanterar du strategiska och operativa frågor. Samarbetet mellan våra chefer, medarbetare och stödfunktioner samt samverkan med skyddsombud och fackliga företrädare är av stor vikt för att säkerställa en god verksamhet av god kvalitét och delaktighet.
Som enhetschef kommer du att arbeta utifrån ett kund- och medborgarperspektiv samt utvecklande och serviceinriktat med ett gott och professionellt bemötande.
Du kommer att
• leda, organisera, utveckla och följa upp verksamheten
• motivera och stimulera dina medarbetare till engagemang och utveckling
• samverka och samarbeta
• ha ett personal-/budget- och arbetsmiljöansvar
• ansvar för verksamhetens kvalité och utvecklingsarbete med en helhetssyn.
Du måste ha
• relevant högskoleutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• arbetat som chef tidigare
• kunskap om personal- och budgetfrågor, arbetsrätt, arbetsmiljö och kompetensförsörjning
• B-körkort.
Det är meriterande om du också har
• erfarenhet av arbete inom politiskt styrd organisation
• förmågan att driva processer med ekonomisk medvetenhet
• erfarenhet av att arbeta med arbetsmiljö och kvalitét med hållbara resultat
• kunskap om gällande lagstiftning och författningar inom offentlig verksamhet.
Vi vill att du
• är kommunikativ och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
• har ett positivt förhållningssätt
• är självgående
• är relationsskapande
• har god samarbetsförmåga
• har en god ledarskapsförmåga
• är kostnadsmedveten.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan
Vi kan komma att tillämpa provanställning och tillsättning sker enligt överenskommelse. Vi behöver din ansökan senast den 250930. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka din ansökan per post till adress; Vansbro kommun Norra Allégatan 30, 786 31 Vansbro. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks.
Vi använder e-rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR (dataskyddsförordningen). Insända ansökningar återsändes ej.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Här läser du mer om Lönestruktur i Vansbro kommun - Vansbro kommun (https://www.vansbro.se/jobba-hos-oss/lonestruktur-i-vansbro-kommun.html)
Om Vansbro kommun
Hos oss är var och en av oss en viktig del i helheten! Vansbro kommun kan erbjuda dig ett meningsfullt arbete med goda arbetsvillkor och ständigt lärande. Vi är övertygade om att engagerade medarbetare skapar bättre trivsel och resultat på arbetsplatsen, därför är det viktigt för oss att du känner dig delaktig i vår utveckling av verksamheten och stolthet över den verksamhet som vi tillsammans skapar för våra medborgare i Vansbro kommun.
Vansbro kommun är den lilla kommunen med det stora innehållet. Längs älven sträcker sig kommunens lokalsamhällen Äppelbo, Vansbro, Dala-Järna och Nås med kringliggande byar i de västra delarna av Dalarna. I Vansbro kommun är vi mycket stolta över bredden inom näringslivet som skapar en mycket god arbetsmarknad med ett brett och rikt föreningsliv samt god kommunal service i samtliga kommundelar. Hos oss finns en närhet och enkelhet som ger stora möjligheter till livskvalité.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss på Lediga jobb - Vansbro kommun (https://www.vansbro.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html)
Vansbro kommun erbjuder friskvårdsbidrag, semesterdagsväxling samt busskort till förmånligt pris.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Vansbro kommun
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Vision Facklig företrädare
Mika Wahlström mika.wahlstrom@vansbro.se 028175046 Jobbnummer
