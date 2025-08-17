Enhetschef till särskilt boende inom äldreomsorg
2025-08-17
I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag!
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
Vill du vara med på resan att driva och utveckla äldreomsorgen i Stockholms näst största kommun?
Vi ser över chefernas organisatoriska förutsättningar för att utöva ett nära ledarskap och få samtidigt en hanterbar arbetsbelastning. Välkommen att söka!
Om tjänsten
Sektionen för särskilda boenden för äldre, hälso- och sjukvård och kost leds av en sektionschef tillsammans med en biträdande sektionschef.
Du har ett personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar. Din närmaste chef är biträdande sektionschef och du ingår i ledningsgruppen med andra enhetschefer för särskilda boenden, hälso- och sjukvårdschefer och kostchef. Din närmaste chef ger dig stöd i chefsarbetet, och ser till att det finns möjlighet till dialog i organisationen. Du får en mentor inom sektionen.
Under kommande åren ser vi framemot att kunna implementera flera välfärdstekniska lösningar för att säkra kvaliteten och att individernas behov tillgodoses på bästa sätt, under hösten planerar vi implementering av ett sensorbaserat larmsystem, byte av trygghetslarm, forsatt arbete med stjärnmärkning av våra verksamheter, heltid som norm ( projektform) under 2025, ÄTUP projektet, förändringar i vårt dokumentationssystem, samt anpassningar i vårt schemasystem som ger våra enhetschefer möjlighet att arbeta med scheman som styrs av behoven i verksamheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Arbeta aktivt för att uppnå en god säkerhetskultur
• Leda och utveckla verksamheten mot uppsatta mål
• Leda verksamheten tillsammans med en kollega.
• Verka för en god arbetsmiljö och ett engagerat medarbetarskap, och se till att arbeta aktivt med friskfaktorer.
• Arbeta utifrån givna ekonomiska ramar och känna dig bekväm med ekonomiska uppföljningar.
• Tillsammans med hälso- och sjukvårdschefer ansvara för att verksamheten ger god vård och omsorg för individer, bland annat genom att följa upp resultatet med hjälp av egenkontroller.
• Bidra till hela sektionens utveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som har av arbetsgivaren bedömt relevant högskoleutbildning, till exempel socionom, sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut. Du har minst 3 års väl dokumenterad erfarenhet som enhetschef med personal- och ekonomiansvar inom äldreomsorgen.
Du är väl förtrogen med de lagar som styr verksamheten. Du är trygg i din yrkesroll och har förmåga att leda, inspirera och motivera dina medarbetare och genom det skapa möjligheter till utveckling och delaktighet. Vidare har du en god samarbets- och kommunikationsförmåga samt erfarenhet av att leda i förändring.
Du bör ha kunskap om arbetsmiljölagen och hur det systematiska arbetsmiljöprocessen fungerar, samt kunna samverka med fackliga parter.
Det är mycket meriterande om du har praktisk erfarenhet av detta från ditt tidigare arbete.
För oss är det viktigt att du som enhetschef vill vara både aktiv och nära verksamheten för att se till att den goda säkerhetskulturen efterlevs. Du ska även ha en digital mognad då detta är avgörande för den utvecklingsresan som vi har framför oss. Du ska leda förändring, främja lärande och även skapa en kultur där digitala verktyg används effektivt och ansvarsfullt.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner
Så tveka inte att söka om du tycker att tjänsten som enhetschef känns rätt för dig!
Upplysningar
Frågor om tjänsten besvaras av bitr. sektionschef Ana-Maria Estrella tel.08-535 31 254Ana-Maria.Estrella@huddinge.se
Vi tar inte emot ansökningar via mail. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
