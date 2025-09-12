Enhetschef till särskilt boende i egen regi
2025-09-12
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Vård- och omsorgsförvaltningen ger service, stöd, vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ansvarar för myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning. Förvaltningen bedriver verksamhet inom äldreomsorg, LSS, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, anhörigstöd och myndighetsutövning. Allt arbete utförs med invånaren i fokus med utgångspunkt i värdegrunden; bemötande, delaktighet, förtroende och trygghet. Tillsammans gör vi varandra bra och arbetar för att uppnå vård- och omsorgsförvaltningens vision livskvalitet hela livet. Ärlinghem är ett äldreboende i Märsta som består av 70 lägenheter. Boendet är inriktat på somatik och kognitiv svikt/demenssjukdom, här finns även kommunens korttidsenhet. Alla våra särskilda boenden för äldre är profilboenden och Ärlinghem har profilen spa och hälsa. Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad enhetschef till Ärlinghem, ett av våra fyra boenden inom SÄBO i egen regi, beläget i natursköna Märsta. Här får du möjligheten att arbeta i en dynamisk och händelserik miljö, där du kan göra skillnad varje dag.
Som enhetschef hos oss får du ett ansvarsfullt och varierat uppdrag där du driver det dagliga arbetet framåt och skapar förutsättningar för en trygg och kvalitativ omsorg. Du arbetar nära både medarbetare och boende, med ansvar för arbetsmiljö, personal, ekonomi och kvalitet. I rollen samarbetar du med omsorgspersonal och legitimerade yrkesgrupper för att säkerställa att brukarnas behov alltid står i fokus. Tjänsten kräver ett tydligt, lyhört och närvarande ledarskap där du är ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. Ingen dag är den andra lik, vilket gör uppdraget både utmanande och utvecklande.
Boendet består av totalt sex enheter, där du tillsammans med en enhetschefskollega delar ansvaret. Var och en av er ansvarar för tre enheter, där du har ansvar för en korttidsenhet samt två enheter inom särskilt boende. Ni arbetar nära varandra för att säkerställa en effektiv, trygg och välfungerande verksamhet.
Du kommer att vara en del av en ledningsgrupp som består av enhetschefer från både detta boende och ett annat boende (Ymer) inom kommunen. Utöver det har du ett nära samarbete med enhetscheferna för kommunens två övriga särskilda boenden i egen regi. Där driver ni tillsammans kvalitets- och utvecklingsarbete för ett SÄBO bestående av våra fyra boenden i egen regi.
Din närmaste chef är boendechefen, ni samarbetar tätt, har en kontinuerlig dialog och ett gemensamt fokus på verksamhetens utveckling.
Arbetsuppgifterna innefattar systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9, rekrytering och kompetensutveckling av omsorgspersonal samt genomförande av hälso- och rehabsamtal. I rollen ingår även att hålla medarbetar- och lönesamtal, ansvara för in- och utflyttningsprocesser, upprätthålla kontakt med närstående samt hantera avvikelser, tillbud och konflikter på ett strukturerat sätt.
I Sigtuna kommun har vi även ett samverkansavtal vi arbetar efter för att säkerställa gott samarbete och samverkan kring frågor så berör arbetsvillkor, förändringsfrågor och arbetsmiljöfrågor.Kvalifikationer
Vi söker en erfaren enhetschef med relevant högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng, eller motsvarande, där sjuksköterskeutbildning ses som särskilt meriterande. Du har tidigare erfarenhet av chefsroll inom vård och omsorg samt dokumenterad erfarenhet av personalansvar. Vi ser även att du ska ha erfarenhet av bemanning eller schemaläggning. Erfarenhet av budgetansvar är meriterande. Du behärskar svenska flytande i både tal och skrift och har goda kunskaper om Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 är en fördel. Kunskaper i administrativa system som Personec, Lifecare och Timecare är också meriterande.
Till denna roll söker vi en engagerad och beslutskraftig ledare med förmåga att fatta välgrundade beslut och axla ett tydligt ansvar i chefsrollen. Du är närvarande och tillgänglig för dina medarbetare, samtidigt som du främjar en kultur präglad av samarbete, respekt och ömsesidig tillit. Din ledarstil kombinerar styrka och tydlighet med lyhördhet och en värme som skapar en positiv och inkluderande arbetsmiljö.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och de personliga egenskaper som efterfrågas för rollen.
Varmt välkommen med din ansökan!
