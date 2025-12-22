Enhetschef till Särskilt boende Edsvägen 16
Östhammars kommun, Produktion omsorg / Sjukvårdschefsjobb / Östhammar Visa alla sjukvårdschefsjobb i Östhammar
2025-12-22
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östhammars kommun, Produktion omsorg i Östhammar
Varje dag går cirka 1800 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över.
Vill du leda med hjärta, struktur och framtidsfokus? Nu söker vi en engagerad och trygg enhetschef till vårt särskilda boende, där du får möjligt att göra verklig skillnad - varje dag.
Edsvägen 16 är ett modernt och ändamålsenligt särskilt boende för personer med demenssjukdom, med 60 lägenheter. Här arbetar engagerade medarbetare med ett starkt fokus på kvalitet, trygghet och individens behov.
Östhammars kommun befinner sig i en pågående utvecklings- och förändringsresa inom äldreomsorgen. Vår vision är en äldreomsorg som präglas av kunskap, rättssäkerhet och hög kvalitet, där både medarbetare och medborgare upplever verksamheten som trygg och ansvarsfull.
Som arbetsgivare erbjuder vi ett meningsfullt chefsuppdrag i en viktig samhällsverksamhet, med stort stöd från chefskollegor och centrala stödfunktioner. I denna roll ges du stora möjligheter till att påverka och utveckla verksamheten. Du har trygga anställningsvillkor och goda personliga utvecklingsmöjligheter. Du erbjuds bland annat förskottssemester, friskvårdsbidrag samt möjlighet att växla in semesterersättning mot extra lediga dagar. Möjlighet till distansarbete finns i den mån verksamheten tillåter.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för verksamheten och leder medarbetare mot gemensamma mål med fokus på kvalitet, arbetsmiljö och god omsorg. Du arbetar nära både medarbetare, brukare, anhöriga och samverkar med andra professioner. I rollen har du personal-, verksamhets- och budgetansvar och du kommer att arbeta strukturerat med uppföljning, analys och förbättringsarbete för att säkerställa goda resultat, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt.
Du leder verksamheten i enlighet med gällande lagstiftning, såsom socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen, och säkerställer att arbetssätt, rutiner och dokumentation håller hög kvalitet. Du ansvarar för att brukarnas individuella behov tillgodoses genom ett professionellt och rättssäkert arbetssätt.
Du ingår i äldreomsorgens ledningsgrupp där du tillsammans med andra chefer bidrar till helhetsperspektiv, erfarenhetsutbyte och gemensam utveckling. Som chef hos oss efterlever du kommunens värdeord i ditt ledarskap:
* Öppenhet - genom ett kunskapsdrivet ledarskap där du delar med dig och tar till dig av andras erfarenheter.
* Tillsammans - genom ett rättssäkert ledarskap som bygger på delaktighet och respekt.
* Engagemang - genom ett kvalitetsmedvetet ledarskap där du driver förbättringar och utveckling.
* Ansvar - genom ett ekonomiskt ansvarsfullt ledarskap som säkerställer att resurser används klokt.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du uppfyller följande krav:
* Högskoleutbildning inom något av följande områden: organisation och ledarskap, ekonomi, inom socialtjänstlagen och/eller hälso- och sjukvårdslagen, alternativt annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Erfarenhet av chefs- eller ledaruppdrag med personal-, verksamhet- och budgetansvar.
* Goda kunskaper om gällande lagstiftning såsom socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen.
* Goda kunskaper och erfarenhet av kvalitetsarbete.
* Goda kunskaper i svenska språket.
* Vana att arbeta i digitala system.
* God kommunikativ förmåga.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av någon form av chefsuppdrag inom äldreomsorgen och har erfarenhet av verksamhetssystem som Viva, Cosmic och Time Care. Vidare är det meriterande om du har arbetat med förändringsledning, om du har arbetat inom en politiskt styrd organisation eller om du har erfarenhet av avtal och upphandling.
För att lyckas i uppdraget behöver du vara en ledare som skapar engagemang och delaktighet! Du arbetar på ett strukturerat sätt samtidigt som du besitter en hög grad av förändringsförmåga. Vidare ser vi att du som person är ansvarsfull, lösningsfokuserad och handlingskraftig.
Låter det som en beskrivning av dig? Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringstiden. Vi ser fram emot att träffa dig!
Vänligen notera att du vid eventuell anställning kommer att behöva visa upp utdrag ur belastnings samt misstankeregistret.
ÖVRIGT
Östhammars kommun välkomnar alla sökande då vi eftersträvar blandade arbetsplatser och ser våra olikheter som en styrka och tillgång.
I den här rekryteringen har vi valt vilka kanaler vi vill synas i och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp.
När du söker jobb hos oss ber vi dig söka digitalt för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan digitalt kan du skicka din ansökan märkt med referensnummer till:
Östhammars kommun
Kommunledningskontoret, HR
Box 66
742 21 Östhammar Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS-2025-917". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östhammars kommun
(org.nr 212000-0290), http://www.osthammar.se/jobb Arbetsplats
Östhammars kommun, Produktion omsorg Kontakt
Tf. Verksamhetschef SÄBO
Emma Peters Emma.peters@osthammar.se 0173-862 67 Jobbnummer
9661285