Enhetschef till särskilt boende Björksäter i Hässleholm
Hässleholms kommun / Sjukvårdschefsjobb / Hässleholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Hässleholm
2025-11-17
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hässleholms kommun i Hässleholm
Vi söker dig som gillar en utmaning och som kan och vill leda medarbetare och verksamhet mot omsorgsförvaltningens vision: "Hässleholms kommun erbjuder Sveriges bästa vård och omsorg, utförd av de stoltaste medarbetarna"!
Det här erbjuder vi dig!
Enhetschefen har en viktigt roll med ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö.
Som stöd i ditt arbete har du budgetramar och delegation samt gällande direktiv och riktlinjer. Du har även tillgång till administratör som stöd i exempelvis schemaläggning och löneadministration.
Chefer i Hässleholm får:
En strukturerad introduktion och en mentor
Tillgång till internutbildning efter behov
Möjlighet att delta i ledarskaps utvecklingsprogram
Björksäter
Du får en unik möjlighet att fortsätta att utveckla verksamheten tillsammans med din kollega i enat ledarskap.
Björksäter är ett nybyggt och modernt boende i centrala Hässleholm. Lokalerna är ljusa och fräscha med en fin utemiljö. Björksäter består av fyra våningar och 72 lägenheter. Platserna har inriktning mot kognitiv svikt.
Vi söker nu en chef som vill vara med och skapa ett boende med hög kvalitét.
Du har förmåga att stödja och motivera din personal. Du är strukturerad, driven och handlingskraftig samt kan se lösningar och möjligheter även när det är mycket på gång.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Björksäter ligger centralt i Hässleholm cirka 10 minuters gångavstånd från centralstationen.
Som enhetschef ingår du i verksamhetsområdets ledningsgrupp, vilket ger dig möjlighet att vara delaktig utvecklings- och förbättringsarbete. Inom särskilt boende arbetar 20 enhetschefer. Ni har stor nytta av varandra som bollplank och stöd. Utöver detta har du möjlighet att vara del i arbetsgrupper och tvärprofessionella team, där ni enhetschefer från olika verksamhetsområden bidrar till hela förvaltningens utveckling.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Hässleholms kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. En viktig del är att erbjuda bra förmåner till våra medarbetare som till exempel friskvårds bidrag och möjlighet till byte av semesterdags tillägg mot lediga dagar och möjlighet att löneväxla till pensionsförsäkring.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Socionomexamen eller annan högskoleexamen på lägst kandidatnivå (180 hp) eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
är väl insatt i gällande lagstiftning, SoL, HSL
erfarenhet av målgruppen
erfarenhet som chef inom verksamhetsområdet
goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
goda datorkunskaper
körkort klass B för manuellt växlad bil
Det är meriterande om du även har:
kunskap i våra verksamhetssystem, exempelvis Visma/Medvind och Procapita/Lifecare
Du har förmåga att visa tillit och se medarbetare som den viktigaste resursen, du skapar resultat genom andra och skapar engagemang och delaktighet. Vidare har du vilja att motivera medarbetare till ständig utveckling och nytänkande. Din kommunikativa förmåga gör att du på ett enkelt och tydligt sätt kan förklara, men också skapa förutsättningar för god dialog i verksamheten. Förmågan att analysera information och alternativ inför förslag och beslut är också viktig.
Du ser värdet i den politisk styrda organisationen och är intresserad av utvecklingsfrågor inom offentlig förvaltning. Som ledare fungerar du som förebild och har såväl förmåga som intresse av att identifiera egna styrkor och svagheter. Att du är kvalitetsmedveten är viktigt för oss, vård och omsorg om våra kommuninvånare ska följa aktuell lagstiftning och gällande rutiner.
Du delar våra värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicyPubliceringsdatum2025-11-17Övrig information
Vi kommer ha ett första intervjutillfälle via Teams den 3 och/eller 4 december på förmiddagen.
Andra intervju planerar vi hålla på plats på Löjtnant Granlunds väg 14 i Hässleholm
den 12 december.
Vi vill att du laddar upp utbildningsbevis i din ansökan.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.Om företaget
Inom omsorgsförvaltningen ger vi vård, stöd och omsorg till personer som är äldre, har en funktionsnedsättning eller som behöver hemsjukvård. Vi erbjuder även hälsofrämjande insatser och stöd till personer som vårdar och stöttar en närstående. Vårt mål är att de som behöver vård och omsorg i sin vardag ska kunna leva ett självständigt liv så långt det är möjligt.
Björksäter är ett fint och nybyggt vårdboende i centrala Hässleholm. Här finns lägenheter för personer med en demensdiagnos. Boendet är Stjärnmärkt, vilket innebär att vi arbetar personcentrerat för att ge en god vård och omsorg.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/690". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms kommun
(org.nr 212000-0985) Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, Särskilt boende, Björksäter Kontakt
Anna Björnlund 0451-268704 Jobbnummer
9608935