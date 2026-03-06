Enhetschef till Samordnad leverans, Regionservice i Malmö
Gör skillnad. Varje dag.
Att arbeta sida vid sida med sjukvården i Region Skåne är ett stort och utmanande uppdrag. Som serviceleverantör verkar Regionservice i en komplex miljö, där vikten av rätt flöden, fungerande logistik och optimal byggplanering påverkar hur väl vården lyckas med sitt uppdrag att ge patienterna god och säker vård. Här är Regionservice en viktig resurs.
En del av Regionservice arbete är att hantera alla leveranser till och från våra sjukhus och andra inrättningar. Framtidens leverans är samordnad och i samordnad leverans ingår servicevärdar, lokalvårdare, samt husvärdar inom transport och logistik. Det är en spännande tid på sjukhusområdet i Malmö, vi har flyttat in i vår nya servicebyggnad, vi har infört självkörande truckar, så kallade AGV:er samt öppnat upp dom nya vårdbyggnaderna.
Vill du genom ditt ledarskap bidra till Region Skånes vision, framtidstro och livskvalitet, för alla som bor och verkar i Skåne? Som chef i Region Skåne är du en del av den offentliga sektorn och kraften i ledarskapet hittar vi i samarbeten med chefskollegor och närmaste chef. Tillsammans med dina medarbetare skapar du engagemang, når resultat och driver utveckling.
Är du en trygg ledare, van vid kunddialog och vill vara en del av vår fortsatta utvecklingsresa? Vi är inne i en fas med nybyggnationer och förändringar inom sjukhusområdet som påverkar oss och vi jobbar därför aktivt med förändringsledning och implementering.
Som enhetschef ansvarar du för budget, personal och verksamhet samt den samordnade leveransen i din enhet. Enheten kommer att bestå av runt 30-35 medarbetare och till din hjälp har du en teamledare. Du leder, fördelar och följer upp enhetens arbete och i nära samarbete tillsammans med din teamledare, gör ni det som är bäst för enheten utifrån kvalitet och effektivitet. Förutom att driva den dagliga verksamheten har du stort fokus på att utveckla arbetsprocesserna samt skapa enhetliga arbetssätt som förankras väl inom enheten. Som ledare är en viktig uppgift att bereda väg för medarbetarna att bli aktiva i det arbetet. Givetvis förväntas du också att arbeta proaktivt och med fokus på det dagliga förbättringsarbetet.
Övriga arbetsuppgifter och ansvar innebär:
• planera bemanningen av personalen, i den dagliga driften, vid sjukdom och liknande har du din teamledare till hjälp i detta arbete
• personalutveckling och effektiv resursfördelning
• kundansvar vilket innebär kunddialog och uppföljning av leverans och kundnöjdhet
• ekonomisk uppföljning
Du rapporterar till områdeschefen och ingår tillsammans med övriga enhetschefer i Område Malmös ledningsgrupp. Tillsammans med dina kollegor förväntas du aktivt delta och bidra i det fortsatta utvecklingsarbetet inom området.Kvalifikationer
Vi söker dig med avslutad gymnasieutbildning, gärna någon eftergymnasial-/högskoleutbildning samt arbetslivserfarenhet inom området som vi bedömer som relevant för tjänsten. Ledarskapsutbildning är ett plus. Det är starkt meriterande om du har erfarenhet som chef med ansvar för budget, verksamhet samt medarbetare. Har du tillika erfarenhet av att starta upp en ny enhet och bygga laget är det meriterande. I tidigare roller har du erfarenhet av att leda framgångsrika förbättrings- och utvecklingsarbeten. Som enhetschef har du ansvar för leverans till kund och du har därför även erfarenhet från kunddialog med ansvar för uppföljning av leverans och kundnöjdhet.
Vi befinner oss i en digital utvecklingsresa varför du måste vara bekväm i och ha erfarenhet av att arbeta i olika system. Du har goda kunskaper i office paketet samt ser datorn som ett naturligt arbetsredskap i vardagen. God svenska i tal och skrift är ett krav för tjänsten.
Vi ser att du är en nyfiken och engagerad person som trivs med att arbeta med varierande arbetsuppgifter i en organisation i ständig förändring. Du har en positiv inställning och ser möjligheter i förändring. Du drivs av att arbeta målinriktat och sporras av att hålla de tidsplaner som är uppsatta. Du trivs i en roll att arbeta nära din verksamhet men har också förmåga att kunna se syftet med arbetet ur ett större perspektiv. För framgång i arbetet har du en coachande ledarstil och delar gärna med dig av dina kunskaper till dina kollegor. Andra egenskaper vi värdesätter är att du är prestigelös, kommunikativ och har förmåga att bygga och bevara goda relationer med våra kunder och andra samarbetspartners.
Chefer i Region Skåne förväntas föregå med gott exempel genom att själv omsätta Region Skånes värderingar: välkomnande, drivande, omtanke och respekt i praktisk handling. Det innebär att ledarskapet ska präglas av tillit, helhetssyn och ständig utveckling. Du är pålitlig, agerar med integritet och ödmjukhet, främjar dialog och inkludering samt skapar förutsättningar för engagemang. Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig tillämplighet.
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
