Enhetschef till Sabbatsbergsbyn vård- och omsorgsboende
2026-03-06
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Vill du vara med och påverka framtidens äldreomsorg?
Vi söker en enhetschef som vill vara med och fortsätta utveckla- och kvalitetssäkra arbetet på Sabbatsbergsbyn vård- och omsorgsboende.
Genom ett nära ledarskap vill vi skapa goda förutsättningar för våra medarbetare att utföra sitt arbete, utvecklas och känna arbetsglädje.
Välkommen till oss
Sabbatsbergsbyn är ett vård- och omsorgsboende i Stockholms innerstad som ligger nära Vasaparken med grönskande områden runt knuten. I Sinnenas Trädgård träffas vi för grillning, gymnastik, underhållning och fika. Här finns 106 lägenheter fördelade på tre hus med inriktning somatik och demens.
Du kommer till en verksamhet med positiv energi och stort driv för utveckling. Arbetsklimatet är varmt och öppet och vi har roligt på jobbet. Vi arbetar utifrån att allas bidrag är lika viktiga om vi ska lyckas med uppdraget att göra skillnad för våra äldre.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett viktigt, meningsfullt, roligt och verksamhetsnära uppdrag som enhetschef.
En hälsning från din framtida chef:
"Hej, Petra heter jag och jag har världens roligaste jobb. Hos oss finns möjlighet att utveckla och utvecklas. I din roll som enhetschef befinner du dig ofta i händelsernas centrum där den ena dagen inte är den andra lik. För mig är teamkänslan otroligt viktig och vi strävar alltid efter att göra varandra bättre. Jag drivs av att se människor utvecklas och växa. Med mig som chef får du utrymme att vara kreativ och att testa idéer inom ramen för uppdraget. Jag har stor tillit till mina medarbetare och vill att arbetet ska vara lustfyllt och engagerande."
Som chef på Norra innerstaden erbjuds du utbildningsinsatser och seminarium inom aktuella verksamhets- och personalfrågor. Du får friskvårdsbidrag à 3000 kronor per år och har möjlighet att ansöka om semesterväxling.
Läs mer om våra förmåner i Stockholm stad här
Din roll
Som enhetschef har du personal-, budget- och verksamhetsansvar för Adolf Fredrikhuset med inriktning demens och cirka 30 medarbetare, inklusive nattmedarbetare. Du leder det dagliga kvalitetsarbetet och till ditt stöd har du en gruppledare som arbetar med administrativa arbetsuppgifter, utvecklingsarbeten samt bemanning.
Tillsammans med fyra enhetschefer, utgör ni ledningsgruppen på Sabbatsbergsbyn där du förväntas vara drivande och delaktig i utvecklingsarbetet för hela boendet. Ledningsgruppens främsta fokusområde är att fortsätta stärka medarbetarskapet och utveckla kvaliteten för att skapa ett vård- och omsorgsboende i framkant. Du kommer även ingå i en ledningsgrupp bestående av enhetschefer från övriga vård- och omsorgsboenden i stadsdelen.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
akademisk examen inom hälso- och sjukvård eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten
minst två års aktuell chefserfarenhet med personal-, budget- och verksamhetsansvar i en liknande verksamhet inom vård- och omsorgsboende
kunskaper om aktuell lagstiftning så som hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen, arbetsmiljö- och arbetsrätt
hög digital kompetens och goda kunskaper i Office-paketet
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete i liknande roll inom kommunal verksamhet
ledarskapsutbildning.
Som enhetschef är du proaktiv och drivande i utvecklingsarbetet. Du främjar nytänkande och engagerar dina medarbetare. Du arbetar mot mål, fokuserar på resultat och anpassar din inriktning när förutsättningar ändras. Du har en god helhetssyn och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du kommunicerar tydligt och säkerställer att förväntningar är klara. I rollen som enhetschef krävs en god samarbetsförmåga då den innebär mycket samverkan i ledningsgruppen och med andra aktörer.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Din ansökan
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Arbetspsykologiska tester kommer användas i rekryteringsprocessens slutfas.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
