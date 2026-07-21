Enhetschef till Röntgenmottagningar i Hässleholm och Kristianstad
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2026-07-21
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Vill du vara med att leda och utveckla sjukvården i östra Skåne? Då kan tjänsten som enhetschef till Röntgenmottagningarna i Hässleholm och Kristianstad vara en möjlighet för dig!
Verksamhetsområde (VO) diagnostik och klinisk fysiologi Kristianstad ingår i förvaltning Centralsjukhuset Kristianstad och består av fyra enheter: Röntgen Kristianstad, Klinisk fysiologi och Nuklearmedicin Kristianstad, Röntgen Hässleholm och Röntgen Ystad. Inom verksamhetsområdet arbetar totalt cirka 250 medarbetare.
Här arbetar vi med modern, högteknologisk digital utrustning. Verksamheten är produktionsinriktad med fokus på effektivt flöde, kvalitet, flexibilitet och optimal tillgänglighet för patienterna, vilket uppnås genom kvalificerade, flexibla och engagerade medarbetare.
Vill du genom ditt ledarskap bidra till Region Skånes vision, framtidstro och livskvalitet, för alla som bor och verkar i Skåne? Som chef i Region Skåne är du en del av den offentliga sektorn och kraften i ledarskapet hittar vi i samarbeten med chefskollegor och närmaste chef. Tillsammans med dina medarbetare skapar du engagemang, når resultat och driver utveckling.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som chef i Region Skåne: Ledarskap som gör skillnad - Region Skåne https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/utvecklas-med-oss/ledarskap-som-gor-skillnad/
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-21Arbetsuppgifter
Uppdraget omfattar Röntgenmottagningen i Hässleholm, med röntgensjuksköterskor och undersköterskor, samt undersköterskegruppen vid Röntgenmottagningen i Kristianstad. Rollen är en del av en utvecklad chefsstruktur som skapar nya förutsättningar för samarbete mellan orterna.
Som chef som leder medarbetare tar du din verksamhet i förväntad riktning mot verksamhetens mål. Dina medarbetares engagemang är avgörande för framgång i ditt uppdrag och du värdesätter att coacha, ge feedback, utvärdera prestation, främja samarbete och skapa ett gott arbetsklimat. Tillsammans med dina medarbetare utvecklar du verksamheten genom effektiva arbetssätt med hög kvalitet och följer upp kontinuerligt för lärande och vidareutveckling. Du har arbetsgivar- och ledningsansvar som omfattar medarbetare, verksamhet och ekonomi.
Du rapporterar till verksamhetschefen och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp. Arbetet innefattar nära samverkan med övriga chefer inom verksamhetsområdet. Andra stödfunktioner du har tillgång till är chefsstöd, controller och HR-partner.
Vi värnar om personlig utveckling och ger dig möjligheter till det, bland annat genom fortlöpande utbildningar inom chef- och ledarskap. Här erbjuds du ett spännande uppdrag med stora möjligheter att växa och utvecklas tillsammans med oss! Tjänster kräver flexibilitet gällande arbete i både Hässleholm och Kristianstad. Kvalifikationer
Vi ser gärna att du som söker är legitimerad röntgensjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård, eller har annan avslutad högskole- eller universitetsutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård. Vi värdesätter tidigare erfarenhet av att arbeta inom röntgen. Det är meriterande om du har chefs- eller ledarerfarenhet och det är också en fördel om du har genomfört ledarskapsutbildning. Goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift är ett krav.
Som enhetschef hos oss är det viktigt att du är tydlig, stabil och motiveras av att leda och utveckla människor. Du har struktur i ditt arbete vilket innebär att du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. I ditt ledarskap verkar du för att skapa engagemang och delaktighet bland annat genom att hitta motivatorer och förse dina medarbetare med de befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du kan såväl leda som delta i förändringsprocesser och är den trygga punkt som dina medarbetare känner tillit till. Med din goda kommunikativa förmåga skapar du delaktighet och förståelse hos medarbetarna för det arbete som ska genomföras. Det kommer naturligt för dig att fatta och genomföra beslut samt att företräda verksamheten.
Chefer i Region Skåne förväntas föregå med gott exempel genom att själv omsätta Region Skånes värderingar: välkomnande, drivande, omtanke och respekt i praktisk handling. Det innebär att ledarskapet ska präglas av tillit, helhetssyn och ständig utveckling. Du är pålitlig, agerar med integritet och ödmjukhet, främjar dialog och inkludering samt skapar förutsättningar för engagemang. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi planerar för digitala intervjuer den 26, 27 och 28 augusti. Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränsöverskridande samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C327184". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Esplanadgatan 19 (visa karta
)
291 33 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Region Skåne, Hässleholms sjukhus Kontakt
Kommunal
Alexandra Chau Alexandra.Chau@skane.se Jobbnummer
10008564